Вы пройдётесь по старинным улочкам Ичери-шехер, полюбуетесь видом на Каспий с высоты Нагорного парка, заглянете в древние храмы, мечети и ремесленные мастерские.
Подниметесь в одно из самых высокогорных сёл Кавказа, откроете для себя тайны зороастрийского огня и завершите путешествие в окружении гор, водопадов и живой природы.
Описание тура
Организационные детали
Гид сообщит все необходимые детали путешествия.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике, седане или минивэне в зависимости от количества участников.
Дети. От 14 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Тур проводится только для вашей компании, старт возможен ежедневно. Также можно расширить группу.
Программа тура по дням
Старый город, морская панорама и архитектурные шедевры
Экскурсионный день начнётся с трансфера от вашего отеля или из аэропорта. Первая остановка — Ичери-шехер, старинная часть Баку, окружённая крепостной стеной. Мы пройдём через Шемахинские ворота и исследуем лабиринт узких улочек с древними хамамами, караван-сараями и легендарной Девичьей башней, вошедшей в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Далее вы увидите улицу, где снимали культовую сцену из фильма «Бриллиантовая рука». После обеда мы заглянем в мастерскую местных художников и в уникальный Музей миниатюрных книг — самый большой в мире, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса.
Завершим день прогулкой по Приморскому бульвару и подъёмом на смотровую площадку Нагорного парка, откуда открывается вид на Баку и Каспийское море. Вы увидите Центр Гейдара Алиева — выдающийся пример современной архитектуры, а также проедете по трассе Формулы-1 и побываете в Белом городе — бывшем индустриальном районе, преобразованном в деловой квартал.
«Гобустан», грязевые вулканы, Атешгях и Янардаг
Утром отправимся в сторону «Гобустана» (70 км от Баку), где находятся доисторические петроглифы — сцены охоты, танцев и повседневной жизни, созданные тысячи лет назад.
Затем нас ждёт поездка к грязевым вулканам, природному явлению, которое особенно характерно для Азербайджана. После обеда в рыбацкой деревне мы отправимся к первой в мире нефтяной скважине, пробуренной ещё в 19 веке.
Вторая половина дня посвящена огненной культуре Азербайджана: мы посетим зороастрийский храм Атешгях, где пламя выходит прямо из-под земли, а затем поедем на Янардаг — склон, который горит веками.
Завершим день у мечети Гейдара Алиева — крупнейшей в регионе. Возвращение в отель.
Дири Баба, Лагич и прибытие в Шеки
Утро начнётся с визита к мавзолею Дири Баба, вырезанному в скале. Далее — переезд в Шемаху, где сохранилась одна из старейших мечетей Кавказа, датированная 8 веком.
Через живописные перевалы мы поднимемся в деревню Лагич, знаменитую своими ремесленными мастерскими. Здесь мастера до сих пор создают изделия из меди, дерева и кожи по старинным технологиям.
Вечером прибытие в Шеки, размещение в гостинице и отдых.
Шеки, Киш, Гах, водопады Или-Су и термальные источники
Утром прогуляемся по старинным улочкам Шеки и посетим дворец хана 18 века с изящной росписью и витражами шебеке.
После этого отправимся в село Киш, где находится древний Албанский храм — один из старейших христианских храмов на территории Кавказа.
Далее — переезд в Гах и поездка к водопадам Или-Су, среди которых снимались сцены фильма «Не бойся, я с тобой». После прогулки нас ждёт отдых в горячих минеральных источниках. Вечером возвращение в Баку.
Губа, деревня Ханалыг и Красная Слобода
Заключительный день тура начнётся с путешествия в регион Губа. Поднимемся на высоту более 2300 м в деревню Хыналыг — одну из самых высокогорных в Азербайджане. Местные жители хранят свой язык, традиции и считают себя потомками Ноя.
Во второй половине дня мы посетим Красную Слободу — уникальное еврейское поселение, которое называют «Иерусалимом Кавказа». Здесь до сих пор живёт одна из крупнейших еврейских общин региона. Возвращение в Баку вечером.
Что включено
- Трансфер от/до места встречи
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Проживание
- Питание
- При участии более 3 человек стоимость тура составит $130 с каждого участника