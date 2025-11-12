Мои заказы

Индивидуальное путешествие по знаковым локациям и скрытым уголкам Азербайджана

Погулять по Баку, посетить Шеки и Шемаху, увидеть святыни и природу
Этот маршрут создан для тех, кто мечтает увидеть не только ключевые достопримечательности Азербайджана.

Вы пройдётесь по старинным улочкам Ичери-шехер, полюбуетесь видом на Каспий с высоты Нагорного парка, заглянете в древние храмы, мечети и ремесленные мастерские.

Подниметесь в одно из самых высокогорных сёл Кавказа, откроете для себя тайны зороастрийского огня и завершите путешествие в окружении гор, водопадов и живой природы.
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Гид сообщит все необходимые детали путешествия.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике, седане или минивэне в зависимости от количества участников.

Дети. От 14 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Тур проводится только для вашей компании, старт возможен ежедневно. Также можно расширить группу.

Программа тура по дням

1 день

Старый город, морская панорама и архитектурные шедевры

Экскурсионный день начнётся с трансфера от вашего отеля или из аэропорта. Первая остановка — Ичери-шехер, старинная часть Баку, окружённая крепостной стеной. Мы пройдём через Шемахинские ворота и исследуем лабиринт узких улочек с древними хамамами, караван-сараями и легендарной Девичьей башней, вошедшей в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее вы увидите улицу, где снимали культовую сцену из фильма «Бриллиантовая рука». После обеда мы заглянем в мастерскую местных художников и в уникальный Музей миниатюрных книг — самый большой в мире, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

Завершим день прогулкой по Приморскому бульвару и подъёмом на смотровую площадку Нагорного парка, откуда открывается вид на Баку и Каспийское море. Вы увидите Центр Гейдара Алиева — выдающийся пример современной архитектуры, а также проедете по трассе Формулы-1 и побываете в Белом городе — бывшем индустриальном районе, преобразованном в деловой квартал.

Старый город, морская панорама и архитектурные шедевры
2 день

«Гобустан», грязевые вулканы, Атешгях и Янардаг

Утром отправимся в сторону «Гобустана» (70 км от Баку), где находятся доисторические петроглифы — сцены охоты, танцев и повседневной жизни, созданные тысячи лет назад.

Затем нас ждёт поездка к грязевым вулканам, природному явлению, которое особенно характерно для Азербайджана. После обеда в рыбацкой деревне мы отправимся к первой в мире нефтяной скважине, пробуренной ещё в 19 веке.

Вторая половина дня посвящена огненной культуре Азербайджана: мы посетим зороастрийский храм Атешгях, где пламя выходит прямо из-под земли, а затем поедем на Янардаг — склон, который горит веками.

Завершим день у мечети Гейдара Алиева — крупнейшей в регионе. Возвращение в отель.

«Гобустан», грязевые вулканы, Атешгях и Янардаг
3 день

Дири Баба, Лагич и прибытие в Шеки

Утро начнётся с визита к мавзолею Дири Баба, вырезанному в скале. Далее — переезд в Шемаху, где сохранилась одна из старейших мечетей Кавказа, датированная 8 веком.

Через живописные перевалы мы поднимемся в деревню Лагич, знаменитую своими ремесленными мастерскими. Здесь мастера до сих пор создают изделия из меди, дерева и кожи по старинным технологиям.

Вечером прибытие в Шеки, размещение в гостинице и отдых.

Дири Баба, Лагич и прибытие в Шеки
4 день

Шеки, Киш, Гах, водопады Или-Су и термальные источники

Утром прогуляемся по старинным улочкам Шеки и посетим дворец хана 18 века с изящной росписью и витражами шебеке.

После этого отправимся в село Киш, где находится древний Албанский храм — один из старейших христианских храмов на территории Кавказа.

Далее — переезд в Гах и поездка к водопадам Или-Су, среди которых снимались сцены фильма «Не бойся, я с тобой». После прогулки нас ждёт отдых в горячих минеральных источниках. Вечером возвращение в Баку.

Шеки, Киш, Гах, водопады Или-Су и термальные источники
5 день

Губа, деревня Ханалыг и Красная Слобода

Заключительный день тура начнётся с путешествия в регион Губа. Поднимемся на высоту более 2300 м в деревню Хыналыг — одну из самых высокогорных в Азербайджане. Местные жители хранят свой язык, традиции и считают себя потомками Ноя.

Во второй половине дня мы посетим Красную Слободу — уникальное еврейское поселение, которое называют «Иерусалимом Кавказа». Здесь до сих пор живёт одна из крупнейших еврейских общин региона. Возвращение в Баку вечером.

Губа, деревня Ханалыг и Красная Слобода

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до места встречи
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • При участии более 3 человек стоимость тура составит $130 с каждого участника
Место начала и завершения?
Баку, точное время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1287 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
