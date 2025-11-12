Экскурсионный день начнётся с трансфера от вашего отеля или из аэропорта. Первая остановка — Ичери-шехер, старинная часть Баку, окружённая крепостной стеной. Мы пройдём через Шемахинские ворота и исследуем лабиринт узких улочек с древними хамамами, караван-сараями и легендарной Девичьей башней, вошедшей в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее вы увидите улицу, где снимали культовую сцену из фильма «Бриллиантовая рука». После обеда мы заглянем в мастерскую местных художников и в уникальный Музей миниатюрных книг — самый большой в мире, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

Завершим день прогулкой по Приморскому бульвару и подъёмом на смотровую площадку Нагорного парка, откуда открывается вид на Баку и Каспийское море. Вы увидите Центр Гейдара Алиева — выдающийся пример современной архитектуры, а также проедете по трассе Формулы-1 и побываете в Белом городе — бывшем индустриальном районе, преобразованном в деловой квартал.