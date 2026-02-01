Мои заказы

Туры по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 тура в категории «История и культура» в Баку на русском языке, цены от $300, скидки до 42%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Габала и Шеки (2 дня)
Пешая
На машине
1 день 13 часов
-
33%
1 отзыв
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
Завтра в 07:30
9 фев в 07:30
$300$450 за всё до 3 чел.
Джан Азербайджан: главные места в Азербайджане за 3 дня
Пешая
На машине
3 дня
-
42%
3 отзыва
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
Расписание: Начало экскурсий около 9:00-10:00
Завтра в 09:00
8 фев в 09:00
$350$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Азербайджана за 4 дня
На машине
4 дня
-
37%
Начало: Место вашего проживания
Завтра в 07:30
8 фев в 07:30
$500$800 за всё до 3 чел.

Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Гобустан;
  2. Янардаг;
  3. Атешгях;
  4. Девичья башня;
  5. Мавзолей Дири Баба;
  6. Джума-Мечеть;
  7. Габала;
  8. Центр Гейдара Алиева;
  9. Дворец Ширваншахов;
  10. Масазыргёль.
Сколько стоит тур в Баку в феврале 2026
Сейчас в Баку в категории "История и культура" можно забронировать 3 тура от 300 до 500 со скидкой до 42%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
