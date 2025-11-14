Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями азербайджанской столицы. Мы отправимся в Ичери-шехер — Старый город, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились узкие улочки, древние крепостные стены и здания, хранящие историю с времён Средневековья.

После прогулки по историческому центру посетим Приморский бульвар — одно из самых уютных мест в Баку с панорамным видом на Каспийское море. Завершим день в Нагорном парке, откуда открывается захватывающий вид на современный город и его архитектурные символы.