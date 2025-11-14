Нужно быть в удобной обуви, когда поедем на север Азербайджана.
Питание. Не входит в стоимость. Но включена бутилированная вода.
Транспорт. Минивэн Mercedes Viano, седан Hyundai Elantra.
Возраст участников. 7–70.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Тур проводится ежедневно.
Программа тура по дням
1 день
Баку: Ичери-шехер и Приморский бульвар
Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями азербайджанской столицы. Мы отправимся в Ичери-шехер — Старый город, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились узкие улочки, древние крепостные стены и здания, хранящие историю с времён Средневековья.
После прогулки по историческому центру посетим Приморский бульвар — одно из самых уютных мест в Баку с панорамным видом на Каспийское море. Завершим день в Нагорном парке, откуда открывается захватывающий вид на современный город и его архитектурные символы.
2 день
Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара Алиева
Отправимся за пределы города, чтобы увидеть главные природные и культурные символы окрестностей Баку. Первой остановкой станет храм огнепоклонников Атешгях — уникальный архитектурный памятник, отражающий зороастрийскую историю региона.
Далее нас ждёт Янардаг — горящая гора, где природный газ вырывается наружу и с древности поддерживает постоянное пламя.
В завершение дня заглянем в Центр Гейдара Алиева — современное архитектурное произведение, созданное Захой Хадид, где футуристические формы сочетаются с национальной идентичностью.
3 день
Масазыргёль, горы Хызы и Бешбармаг
В заключительный день тура мы отправимся на север Азербайджана. Нас ждёт дорога вдоль живописных ландшафтов и знакомство с природными достопримечательностями региона. Первой остановкой станет Розовое озеро — редкое природное явление с необычным оттенком воды.
Затем увидим Агатовые горы, название которых связано с залежами полудрагоценных камней, придающих склонам характерные переливы цвета.
Финальной точкой маршрута станет скала Бешбармаг — место с богатой историей и мистическим ореолом, почитаемое паломниками и туристами.
Завершение: Баку, место - по договорённости, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Октай — ваша команда гидов в Баку
Я родился в Баку. Говорят, что путешественники обладают особым опытом и умением ценить каждое мгновение в пути. Я стараюсь создавать яркие впечатления: мои экскурсии остаются в памяти участников, дарят ощущение, читать дальше
что они узнали что-то значимое и пережили нечто уникальное. Высокие оценки и положительные рекомендации — главный показатель моей работы.
Наша команда с удовольствием предлагает открыть для вас завораживающие и красивые уголки нашего региона. Мы рады приветствовать вас!