Бешбармаг – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Бешбармаг» в Баку на русском языке, цены от $480, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
На машине
3 дня
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20%
1 отзыв
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Попробовать местную икру, полюбоваться Радужными горами и увидеть великолепную мечеть Биби-Эйбат
Начало: Баку, место вашего проживания, время по договорённ...
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
$480$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальный экспресс-тур по Азербайджану: Баку, Шемаха, Лагич и горы
На машине
3 дня
Индивидуальный экспресс-тур по Азербайджану: Баку, Шемаха, Лагич и горы
Увидеть футуристичную архитектуру Баку, заглянуть в Шемаху и Лагич, загадать желание на Бешбармаге
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
45 000 ₽ за всё до 3 чел.
Персональный мини-тур по Баку и окрестностям: от улиц Старого города до гор Хызы
На машине
3 дня
Персональный мини-тур по Баку и окрестностям: от улиц Старого города до гор Хызы
Увидеть огни Апшерона, подняться на Бешбармаг и полюбоваться розовым озером Масазыр
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
52 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2025
    Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
    Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно, комфортно! Сам тур очень
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    насыщенный, все без исключения стоит посмотреть. Орхан помогал нам во всём, о чем мы просили, стал нам близким другом! Спасибо за открытие Азербайджана!

    Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересноТри дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересноТри дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересноТри дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересноТри дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бешбармаг»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
  2. Индивидуальный экспресс-тур по Азербайджану: Баку, Шемаха, Лагич и горы
  3. Персональный мини-тур по Баку и окрестностям: от улиц Старого города до гор Хызы
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Янардаг
  2. Гобустан
  3. Мавзолей Дири Баба
  4. Девичья башня
  5. Джума-Мечеть
  6. Дворец Ширваншахов
  7. Старый город
  8. Мечеть Биби-Эйбат
  9. Хызы
  10. Нагорный парк
Сколько стоит тур в Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "Бешбармаг" можно забронировать 3 тура от 480 до 52 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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