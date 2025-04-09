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Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Попробовать местную икру, полюбоваться Радужными горами и увидеть великолепную мечеть Биби-Эйбат
Начало: Баку, место вашего проживания, время по договорённ...
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
$480
$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальный экспресс-тур по Азербайджану: Баку, Шемаха, Лагич и горы
Увидеть футуристичную архитектуру Баку, заглянуть в Шемаху и Лагич, загадать желание на Бешбармаге
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
45 000 ₽ за всё до 3 чел.
Персональный мини-тур по Баку и окрестностям: от улиц Старого города до гор Хызы
Увидеть огни Апшерона, подняться на Бешбармаг и полюбоваться розовым озером Масазыр
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
52 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия9 апреля 2025Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно, комфортно! Сам тур очень
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бешбармаг»
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