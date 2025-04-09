читать дальше насыщенный, все без исключения стоит посмотреть. Орхан помогал нам во всём, о чем мы просили, стал нам близким другом! Спасибо за открытие Азербайджана!

Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно, комфортно! Сам тур очень