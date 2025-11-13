Прилёт в Баку до 12:00, встреча в аэропорту. С 13:00 до 14:00 — заселение в отель. В 14:00 — приветственный обед и знакомство.

С 15:00 начнётся обзорная экскурсия по Баку. Город сочетает древние постройки и современные здания. Мы прогуляемся по Ичери-шехер — исторической части города, окружённой крепостными стенами. Здесь находятся Дворец ширваншахов, Девичья башня, старинные бани, жилые дома, музеи. Зайдём в место съёмок культового советского фильма «Бриллиантовая рука».

С крепостной стены откроется вид на Пламенные башни. Далее — прогулка по Бакинскому бульвару, катание на гондоле в «Маленькой Венеции», посещение Музея ковра, подъём на Колесо обозрения.

В 20:00 — ужин в кафе.