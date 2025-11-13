За 4 дня вы успеете погулять по древней цитадели Ичери-шехер, подниметесь на смотровые площадки с видами на Каспий, прокатитесь по «Маленькой Венеции» и увидите розовое озеро.
Вас ждут грязевые вулканы, храм огнепоклонников, колоритный рынок, дегустация местных вин и удивительная архитектура.
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 18-50.
Виза. Не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Возможно проведение тура только для вашей компании в удобные вам даты.
Программа тура по дням
Баку: Старый город и набережная
Прилёт в Баку до 12:00, встреча в аэропорту. С 13:00 до 14:00 — заселение в отель. В 14:00 — приветственный обед и знакомство.
С 15:00 начнётся обзорная экскурсия по Баку. Город сочетает древние постройки и современные здания. Мы прогуляемся по Ичери-шехер — исторической части города, окружённой крепостными стенами. Здесь находятся Дворец ширваншахов, Девичья башня, старинные бани, жилые дома, музеи. Зайдём в место съёмок культового советского фильма «Бриллиантовая рука».
С крепостной стены откроется вид на Пламенные башни. Далее — прогулка по Бакинскому бульвару, катание на гондоле в «Маленькой Венеции», посещение Музея ковра, подъём на Колесо обозрения.
В 20:00 — ужин в кафе.
Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы, храм Атешгях и Янардаг
После завтрака (8:00–9:00) выезд в Гобустан. Мы увидим петроглифы, которым более 40 000 лет. А также грязевые вулканы — редкое природное явление, по числу которых Азербайджан занимает первое место в мире.
На обратном пути — остановка у мечети Биби-Эйбат, одного из духовных центров страны. Затем — знакомство с первой в мире нефтяной скважиной, пробурённой в 1846 году.
Обед с видом на Каспий — в рыбацком кафе (14:00–15:00). После — посещение храма огня Атешгях и поездка к горящей горе Янардаг, где огонь выходит из-под земли уже тысячи лет. Здесь особенно красиво в сумерках.
В 20:00 — ужин в кафе.
Агатовые горы, Масазыргёль и Центр Гейдара Алиева
После завтрака (8:00–9:00) отправимся в район Хызы, где расположены разноцветные холмы, образованные из глины и известняка. Их называют Агатовыми горами — они действительно напоминают разрез полудрагоценного камня.
Далее — поездка к розовому озеру Масазыргёль, окрашенному водорослями. После обеда (14:00–15:00) — подъём на фуникулёре в Нагорный парк с панорамой на Баку.
Затем посетим Центр Гейдара Алиева, здание без острых углов, признанное одним из лучших архитектурных объектов в мире. После — экскурсия в Мечеть Гейдара Алиева, крупнейшую в Закавказье. Вечером — дегустация вина.
Ужин — с 20:00 до 21:00.
Окончание тура
Завтрак в отеле (8:00–9:00), затем свободное время. Посетим местный рынок — отличная возможность приобрести местные деликатесы, сладости и сувениры.
В 12:00 — выселение и трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Медицинская страховка