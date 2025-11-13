Мои заказы

Две стороны Азербайджана: путешествие по историческим локациям и природным чудесам

Погулять по Баку, увидеть Агатовые горы и озеро Масазыр и заглянуть в заповедник «Гобустан»
В этом небольшом путешествии увидим Азербайджан во всём его разнообразии: от шумных улиц старого Баку до огненной стихии Янардага и петроглифов Гобустана.

За 4 дня вы успеете погулять по древней цитадели Ичери-шехер, подниметесь на смотровые площадки с видами на Каспий, прокатитесь по «Маленькой Венеции» и увидите розовое озеро.

Вас ждут грязевые вулканы, храм огнепоклонников, колоритный рынок, дегустация местных вин и удивительная архитектура.
Ближайшие даты:
9
апр16
апр23
апр27
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль.

Возраст участников. 18-50.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Возможно проведение тура только для вашей компании в удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Баку: Старый город и набережная

Прилёт в Баку до 12:00, встреча в аэропорту. С 13:00 до 14:00 — заселение в отель. В 14:00 — приветственный обед и знакомство.

С 15:00 начнётся обзорная экскурсия по Баку. Город сочетает древние постройки и современные здания. Мы прогуляемся по Ичери-шехер — исторической части города, окружённой крепостными стенами. Здесь находятся Дворец ширваншахов, Девичья башня, старинные бани, жилые дома, музеи. Зайдём в место съёмок культового советского фильма «Бриллиантовая рука».

С крепостной стены откроется вид на Пламенные башни. Далее — прогулка по Бакинскому бульвару, катание на гондоле в «Маленькой Венеции», посещение Музея ковра, подъём на Колесо обозрения.

В 20:00 — ужин в кафе.

Баку: Старый город и набережная
2 день

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы, храм Атешгях и Янардаг

После завтрака (8:00–9:00) выезд в Гобустан. Мы увидим петроглифы, которым более 40 000 лет. А также грязевые вулканы — редкое природное явление, по числу которых Азербайджан занимает первое место в мире.

На обратном пути — остановка у мечети Биби-Эйбат, одного из духовных центров страны. Затем — знакомство с первой в мире нефтяной скважиной, пробурённой в 1846 году.

Обед с видом на Каспий — в рыбацком кафе (14:00–15:00). После — посещение храма огня Атешгях и поездка к горящей горе Янардаг, где огонь выходит из-под земли уже тысячи лет. Здесь особенно красиво в сумерках.

В 20:00 — ужин в кафе.

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы, храм Атешгях и Янардаг
3 день

Агатовые горы, Масазыргёль и Центр Гейдара Алиева

После завтрака (8:00–9:00) отправимся в район Хызы, где расположены разноцветные холмы, образованные из глины и известняка. Их называют Агатовыми горами — они действительно напоминают разрез полудрагоценного камня.

Далее — поездка к розовому озеру Масазыргёль, окрашенному водорослями. После обеда (14:00–15:00) — подъём на фуникулёре в Нагорный парк с панорамой на Баку.

Затем посетим Центр Гейдара Алиева, здание без острых углов, признанное одним из лучших архитектурных объектов в мире. После — экскурсия в Мечеть Гейдара Алиева, крупнейшую в Закавказье. Вечером — дегустация вина.

Ужин — с 20:00 до 21:00.

Агатовые горы, Масазыргёль и Центр Гейдара Алиева
4 день

Окончание тура

Завтрак в отеле (8:00–9:00), затем свободное время. Посетим местный рынок — отличная возможность приобрести местные деликатесы, сладости и сувениры.

В 12:00 — выселение и трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, до 12:00
Завершение: Аэропорт Баку, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Баку
Добрый день, меня зовут Мила! Я организовываю туры по России и зарубежью. Мной продуман каждый день детально, ведь я режиссирую Ваш опыт в путешествии. Моя задача как организатора — показать
читать дальше

некую точку на карте через мою призму или в необычном ключе, найти что-то такое интересное, увлекательное и с комфортом. Объединить людей и создать тёплую и дружескую атмосферу, чтобы на протяжении тура мы жили одной семьёй. Путешествия позволяют ощутить яркость и полноту жизни, познакомиться с разными людьми, их культурой, а также лучше понять саму себя! Люблю комфортные поездки и вкусную еду, могу в любой момент остановиться и насладиться моментом. Предпочитаю активный вид отдыха: полетать на параплане, поплавать на сапах, сплавиться по горным рекам на рафте, погрузиться на дно океана или покататься на сноуборде в горах Кавказа! Но также могу и «потюленить». Пусть Ваши путешествия будут максимально приятными и запоминающимися!

