8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
3 янв в 08:00
7 фев в 08:00
94 000₽ за человека
скидка
20%
3 дня
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Попробовать местную икру, полюбоваться Радужными горами и увидеть великолепную мечеть Биби-Эйбат
Начало: Баку, место вашего проживания, время - по договорё...
Завтра в 10:00
27 дек в 10:00
590$472 за всё до 4 чел.
8 дней
Большое путешествие по Азербайджану
Начало: Баку, по договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 мар в 09:30
16 апр в 09:30
$1380 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 сентября 2024Это было невероятно. Азербайджан. Волшебная страна. Отели супер, программа 🤩. Очень интересно рассказывает гид. Было время и погулять самостоятельно и купить подарки. Спасибо Екатерина.
- ЗЗоя26 июня 2024По возвращению из Баку я поняла насколько важно отдыхать хорошо. Вы те люди, которые делают нас счастливыми. Причем счастьем хочется
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Центр Гейдара Алиева»
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