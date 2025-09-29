Путешествие не просто в красивый, а в сказочно красивый край! Край, где горы похожи на волшебные замки с белоснежными куполами, подножье которых застлано бархатно-зелеными коврами, расписанными узорами белоснежных цветов.
Описание тураРозовое озеро Наше путешествие начинается с одного из природных чудес Азербайджана – розового озера Масазыр. С мая по октябрь вода здесь испаряется, увеличивая концентрацию соли, что придает озеру насыщенный розовый оттенок. Летом соль выпадает в осадок, образуя вокруг красивое розово-белое поле. Прогулка по этой целебной воде особенно приятна в тёплые месяцы, а фотографии на фоне розовой воды получаются уникальными. С конца октября озеро наполняется дождевой водой, его цвет тускнеет, и купание становится невозможным из-за холода. В это время года мы просто останавливаемся у дороги и любуемся озером со стороны. Карамельные горы Хызы Следующим пунктом вашего путешествия станут горы Хызы, известные своими карамельно-красными оттенками. Здесь вы почувствуете себя исследователями другой планеты, как Джон Картер в книге «Боги Марса». Во время прогулки по горам вы найдёте интересные артефакты и следы древних существ, которые можно взять с собой на память. Однако самым ценным сувениром станут потрясающие фотографии на фоне этих космических пейзажей. Шахская гора Продолжив путь, мы попадём в северные регионы Азербайджана, где природа поражает своим разнообразием. Зимой здесь царит настоящая снежная сказка, а весной тающие ледники наполняют горные реки. С апреля склоны покрываются яркими цветами: маками, ромашками, дельфиниумом. Зелёные альпийские луга придают горам бархатистый вид. К августу трава желтеет, создавая новые живописные пейзажи. При желании мы сможем заехать в зону аттракционов комплекса Шахдаг, где и взрослые, и дети смогут вволю повеселиться. А для того, чтобы подкрепить силы, мы заедем в один из местных колоритных ресторанов, в которых вы сможете оценить вкус блюд наших северных регионов. Лаза и водопады Что может быть красивее, чем искрящийся, свежий, горный водопад? Наверное, только два таких водопада. Именно к нему мы и отправимся. Перед этим нас ждут остановки у нескольких других водопадов. Один падает с вершины горной гряды, второй находится глубоко в ущелье, а третий стекает каскадами по скалистому склону с пещерами. Затем нас будет ждать ещё один водопад, затем ещё один и наконец мы приедем к фантастически красивому парному водопаду селения Лаза. Именно такие водопады обычно показываются в фильмах про затерянные миры. После насыщенного дня вы сможете отдохнуть в одном из отелей курорта Шахдаг. Горный Израиль Утром после завтрака в отеле среди горных пейзажей вы отправитесь в Красную слободу — одно из самых колоритных мест Азербайджана. Там вы увидите сочетание старинных кирпично-деревянных домов с подчёркнуто роскошными современными дворцами. Я расскажу об истории еврейской общины и особенностях их жизни в стране. Также вы осмотрите старинный мост с 15 пролётами, а если экскурсия не выпадет на субботу, посетите местный музей и синагогу. Село на вершине Кавказа После мы отправимся в Хыналыг — самую древнюю деревню Азербайджана и самую высокогорную в Кавказе. Путь туда будет проходить через живописные горные серпантины, окружённые скалами и лесами. Деревня Хыналыг, существующая более 5000 лет, сохранила свою самобытность и уникальный язык. Вы прогуляетесь по её улочкам, посетите мечеть с рунами и дом-музей местного жителя, где вас ждёт вкусный домашний обед в деревенском стиле. После мы отправимся обратно в Баку. Ущелье скал и водопад Афурджа (вместо села Хыналыг) Внимание! Зимой дорога на Хыналыг может быть закрыта, ехать по ней в гололёд опасно. С конца ноября до начала марта поездка в Хыналыг будет заменена на эту программу. Ущелье Тенгалты восхищает своими грандиозными скалами, красоту которых невозможно полностью передать на фото. Чтобы насладиться этим зрелищем, мы остановимся в уютной чайхане на склоне ущелья, где я угощу вас чаем с вареньем. Далее вы увидите самый высокий водопад страны — Афурджа. Если будет снег и слякоть, то мы пересядем на Ниву и на ней совершим небольшую поездку по горной деревенской дороге. Далее пройдём пешком через живописный лес к водопаду, где можно пройти под струями воды, оставаясь сухим, и насладиться панорамой долины. Летом водопад очень сильно усыхает, и именно конец осени, зима и начало весны идеальны для его посещения. Важная информация:
- Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.
- С мая по октябрь (точные даты начала и завершения сезона зависят от погоды) у нас появляется возможность зайти прямо в Розовое озеро и сделать самые красивые фотографии. Для этого захватите с собой резиновые тапочки и полотенца для ног.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро Масазыр
- Ущелье Тенгалты
- Национальный парк Шахдаг
- Водопады села Лаза
- Деревня Хыналыг
- Красная слобода
- Горы Хызы
- Лесной массив Гечреш
- Гора Бешбармаг
- Крепость Чираг Гала
- Водопад Афурджа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человека)
- Бутилированная вода, чай
Что не входит в цену
- Транспорт ($240 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек, за 2 дня экскурсии)
- Проживание в отеле
- Питание
- Аттракционы по пути
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
