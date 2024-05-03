Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Мы отправимся в древний город, известный своими впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками.
Это город разноцветных витражей во дворце Шекинских ханов — шебеке, старинных караван-сараев, шелковых платков — кялагаи, сладкой шекинской халвы и очень душевных и гостеприимных людей! Вы познакомитесь с уникальным шекинским юмором и прикоснетесь к истории среди зелёных горных лесов.
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Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь, а также оставьте место в своих чемоданах — наверняка вам захочется привезти отсюда восточные сладости и очень качественные шекинские платки.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Гид может порекомендовать подходящую гостиницу и помочь с бронированием.
Питание. Не входит в стоимость тура. Будет возможность попробовать местный суп пити и медовую шекинскую пахлаву.
Программа тура по дням
Мавзолей Дири Баба, родина Шемаханской царицы и озеро Нохур
Мы заберем вас из аэропорта, гостиницы или любого удобного места в Баку и вместе отправимся в Шеки. По пути будем делать остановки в интересных местах: сначала осмотрим мавзолей Дири Баба — это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в начале 15 века на высеченной в отвесной скале площадке.
Затем посетим старейшую мечеть Азербайджана — Джума мечеть в Шемаха. Кстати, именно отсюда была родом знаменитая Шемаханская царица из сказок Пушкина.
Дорога, по которой мы будем ехать, впечатляет: сначала живописные виноградники с двух сторон, затем горные перевалы с захватывающими видами.
Сделаем остановку у озера Нохур и перекусим. При желании можно взять напрокат лодки и катамараны и устроить водную прогулку. Ещё можно покататься на лошади.
Наконец мы добрались до главной нашей цели — древнего города Шеки. Подробно познакомимся с ним завтра, а пока отдохнем и наберемся сил в гостинице.
Древний город Шеки: Ханский дворец, музеи и национальные блюда
Сегодня вас ждет большая экскурсия по Шеки. Город появился ещё в 8 веке до нашей эры: вы услышите интересные факты из истории и сможете пообщаться с местными жителями. Осмотрим двухэтажный Ханский дворец 18 века и разглядим его старинные рисунки на фасаде и огромное окно-витраж из разноцветной стеклянной мозаики. Зайдем в нижний (ашагы) и верхний (юхары) караван-сарай — место, напоминающее неприступную крепость.
Затем нас будет ждать экскурсия в доме Шекиановых — родственников шекинских ханов.
После этого посетим средневековые бани — сюда до сих пор по традиции приезжают женихи за день до свадьбы и совершают древний обряд очищения.
Еще заглянем в музей народно-прикладного искусства. Вы узнаете, как изготавливают знаменитый шекинских шелк.
Если будет желание (за дополнительную плату), можно посетить дом-музей Ахмедии Джабраилова — это советский солдат, который во время Великой Отечественной войны был удостоен звания Национального героя Франции.
Обед у нас будет необычный — попробуем местное национальное блюдо пити — это насыщенный суп, который лучше всего готовят именно в этом регионе. Пити делают в глиняных горшочках, которые томятся в печи не менее 8 часов. Ещё продегустируем медовую шекинскую пахлаву. При желании вы сможете приобрести ее и угостить потом родных и близких.
На обратном пути заедем в деревню Киш и посмотрим на древнюю христианскую церковь. Это албанских храм первого века нашей эры, предполагается, что его основал апостол Елисей, принесший в Албанию христианство (Кавказская Албания — государство, существовавшее на территории Азербайджана с 1 века до н. э. по 5 век н. э.). После этого вернемся в Баку. Мы отвезем вас в то место, из которого забирали.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего маршрута
- Экскурсии от профессионального гида
- Бутилированная вода
- Дегустация шекинской пахлавы
- Стоимость тура для 1-3 человек одинаковая - 250 евро, для группы от 4 до 6 человек - 350 евро, 7 и более человек - по запросу
Что не входит в цену
- Проживание в Шеки (гид поможет подобрать варианты) - от 50$ за двухместный номер
- Питание - от 30$ на человека
- Входные билеты в музеи
- Катание на катамаранах на озере Нохур и конные прогулки
- Покупка сувениров и личные расходы