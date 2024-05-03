Мы заберем вас из аэропорта, гостиницы или любого удобного места в Баку и вместе отправимся в Шеки. По пути будем делать остановки в интересных местах: сначала осмотрим мавзолей Дири Баба — это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в начале 15 века на высеченной в отвесной скале площадке.

Затем посетим старейшую мечеть Азербайджана — Джума мечеть в Шемаха. Кстати, именно отсюда была родом знаменитая Шемаханская царица из сказок Пушкина.

Дорога, по которой мы будем ехать, впечатляет: сначала живописные виноградники с двух сторон, затем горные перевалы с захватывающими видами.

Сделаем остановку у озера Нохур и перекусим. При желании можно взять напрокат лодки и катамараны и устроить водную прогулку. Ещё можно покататься на лошади.

Наконец мы добрались до главной нашей цели — древнего города Шеки. Подробно познакомимся с ним завтра, а пока отдохнем и наберемся сил в гостинице.