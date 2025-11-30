Вас ждут города с богатой историей: современный Баку с его контрастами, старинная Шемаха с
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по экипировке: удобная обувь и одежда для длительных прогулок.
Программа тура по дням
Знакомство с Баку
После прибытия в аэропорт — встреча и трансфер в отель (около 25 минут). По дороге гид расскажет о стране и столице. После заселения — отдых 1–2 часа.
Экскурсия начнётся с прогулки по улицам 19 века, где сохранилась архитектура эпохи нефтяного бума. Далее — Белый город и сады бывшей резиденции братьев Нобель, затем прогулка по Бакинскому бульвару, одному из крупнейших набережных парков мира. С площадок торгового центра «Дэниз Молл» открываются виды на город. По пути — первые нефтяные вышки и площадь Государственного флага.
Вечером — ужин в ресторане «Мугам Клаб» (меню согласовывается заранее). Возвращение в отель и отдых.
Шамаха и Габала - древние города Кавказской Албании
Ранний выезд из Баку после завтрака. Через два часа пути — Шамаха, бывшая столица Ширвана. Посещение восьмигранных мавзолеев 17 века в селе Калахана и мавзолея Дири Баба 15 века.
Обед в ресторане «Абгора» (за доплату) и прогулка по дендрарию винного завода. Далее переезд в Габалу — курортный город у подножья Кавказских гор. Заселение в отель и ужин в ресторане «Сойуг Булаг» (за доплату).
Канатная дорогая «Туфандаг», винная дегустация, Нидж
После завтрака — поездка к канатным дорогам комплекса «Туфандаг». Подъёмники поднимаются на высоту до 1920 метров, откуда открываются виды на Кавказские горы.
Далее — экскурсия и дегустация на винодельне Savalan, обед в ресторане при заводе с видом на горные вершины. После — переезд в деревню Нидж и посещение этнографического парка-музея «Удинский очаг», где представлены дома, предметы быта и ремёсла потомков кавказских албан.
Вечером — ужин в Нидже, затем переезд в Шеки. Заселение и отдых.
Шеки
Шеки расположен в предгорьях Большого Кавказа и известен своими ремёслами и гостеприимством. Экскурсия начнётся со Дворца шекинских ханов — шедевра без единого гвоздя, украшенного витражами из венецианского стекла. Далее — старинный караван-сарай и переезд в деревню Киш с древней церковью Святого Елисея 1 века, где сейчас открыт музей.
После — обед по-шекински с национальным блюдом пити и дегустацией местной пахлавы (за доплату).
Далее состоится мастер-класс по изготовлению шёлковых изделий на шекинской фабрике. Мастера продемонстрируют традиционные методы ткачества и росписи платков кялагаи.
Ночь в отеле Шеки.
Ичери-шехер
Ранний выезд в 7:00, прибытие в Баку около 10:30. Главная экскурсия дня — прогулка по Ичери-шехер, историческому центру столицы, окружённому крепостными стенами 12 века.
Мы увидим подземный банный дом, караван-сараи Мултани, Бухара и Кичик, отель «Шах Палас» 16 века, Дом с цепями 19 века, Дом с котами, памятник журналисту, а также Девичью башню — архитектурный символ Баку с уникальной солнечной ориентацией.
Далее — дворцовый комплекс Ширваншахов 15 века, музей миниатюрных книг, дом-студия художника Али Шамси и памятник поэту Алиага Вахиду. В программе — прогулка по улочкам Старого города, чайная дегустация и обед в местном ресторане.
Завершение тура — трансфер в аэропорт.
Что включено
- Проживание
- Завтраки, приветственный ужин, винная дегустация
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты в музеи и на канатную дорогу
- Бутылка вина на группу в день
- Кофе ежедневно, раз в день
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание - от €15 до €25 на человека в день
- Дополнительные экскурсии
- Медицинская страховка