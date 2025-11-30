После прибытия в аэропорт — встреча и трансфер в отель (около 25 минут). По дороге гид расскажет о стране и столице. После заселения — отдых 1–2 часа.

Экскурсия начнётся с прогулки по улицам 19 века, где сохранилась архитектура эпохи нефтяного бума. Далее — Белый город и сады бывшей резиденции братьев Нобель, затем прогулка по Бакинскому бульвару, одному из крупнейших набережных парков мира. С площадок торгового центра «Дэниз Молл» открываются виды на город. По пути — первые нефтяные вышки и площадь Государственного флага.

Вечером — ужин в ресторане «Мугам Клаб» (меню согласовывается заранее). Возвращение в отель и отдых.