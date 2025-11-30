Мои заказы

Индивидуальный тур по 4 городам Азербайджана с комфортом: вино, горы, главные достопримечательности

Посетить албанские деревни Киш и Нидж, заглянуть на винодельню и погулять по контрастному Баку
Вы отправитесь в путешествие по Азербайджану — стране, где Восток соединяется с древней христианской культурой Кавказской Албании.

Вас ждут города с богатой историей: современный Баку с его контрастами, старинная Шемаха с
суфийским духом и живописная Габала, окружённая горами и виноградниками. Вы увидите деревни Нидж и Киш, где до сих пор сохраняются традиции предков и старинные храмы. В Шеки оцените великолепие ханского дворца и познакомитесь с искусством шёлка.

По пути попробуете местное вино, узнаете вкус настоящего пити и почувствуете атмосферу гостеприимства. Жить будем в отелях 4–5* для комфортного отдыха.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по экипировке: удобная обувь и одежда для длительных прогулок.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Баку

После прибытия в аэропорт — встреча и трансфер в отель (около 25 минут). По дороге гид расскажет о стране и столице. После заселения — отдых 1–2 часа.

Экскурсия начнётся с прогулки по улицам 19 века, где сохранилась архитектура эпохи нефтяного бума. Далее — Белый город и сады бывшей резиденции братьев Нобель, затем прогулка по Бакинскому бульвару, одному из крупнейших набережных парков мира. С площадок торгового центра «Дэниз Молл» открываются виды на город. По пути — первые нефтяные вышки и площадь Государственного флага.

Вечером — ужин в ресторане «Мугам Клаб» (меню согласовывается заранее). Возвращение в отель и отдых.

2 день

Шамаха и Габала - древние города Кавказской Албании

Ранний выезд из Баку после завтрака. Через два часа пути — Шамаха, бывшая столица Ширвана. Посещение восьмигранных мавзолеев 17 века в селе Калахана и мавзолея Дири Баба 15 века.

Обед в ресторане «Абгора» (за доплату) и прогулка по дендрарию винного завода. Далее переезд в Габалу — курортный город у подножья Кавказских гор. Заселение в отель и ужин в ресторане «Сойуг Булаг» (за доплату).

3 день

Канатная дорогая «Туфандаг», винная дегустация, Нидж

После завтрака — поездка к канатным дорогам комплекса «Туфандаг». Подъёмники поднимаются на высоту до 1920 метров, откуда открываются виды на Кавказские горы.

Далее — экскурсия и дегустация на винодельне Savalan, обед в ресторане при заводе с видом на горные вершины. После — переезд в деревню Нидж и посещение этнографического парка-музея «Удинский очаг», где представлены дома, предметы быта и ремёсла потомков кавказских албан.

Вечером — ужин в Нидже, затем переезд в Шеки. Заселение и отдых.

4 день

Шеки

Шеки расположен в предгорьях Большого Кавказа и известен своими ремёслами и гостеприимством. Экскурсия начнётся со Дворца шекинских ханов — шедевра без единого гвоздя, украшенного витражами из венецианского стекла. Далее — старинный караван-сарай и переезд в деревню Киш с древней церковью Святого Елисея 1 века, где сейчас открыт музей.

После — обед по-шекински с национальным блюдом пити и дегустацией местной пахлавы (за доплату).

Далее состоится мастер-класс по изготовлению шёлковых изделий на шекинской фабрике. Мастера продемонстрируют традиционные методы ткачества и росписи платков кялагаи.

Ночь в отеле Шеки.

5 день

Ичери-шехер

Ранний выезд в 7:00, прибытие в Баку около 10:30. Главная экскурсия дня — прогулка по Ичери-шехер, историческому центру столицы, окружённому крепостными стенами 12 века.

Мы увидим подземный банный дом, караван-сараи Мултани, Бухара и Кичик, отель «Шах Палас» 16 века, Дом с цепями 19 века, Дом с котами, памятник журналисту, а также Девичью башню — архитектурный символ Баку с уникальной солнечной ориентацией.

Далее — дворцовый комплекс Ширваншахов 15 века, музей миниатюрных книг, дом-студия художника Али Шамси и памятник поэту Алиага Вахиду. В программе — прогулка по улочкам Старого города, чайная дегустация и обед в местном ресторане.

Завершение тура — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, приветственный ужин, винная дегустация
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты в музеи и на канатную дорогу
  • Бутылка вина на группу в день
  • Кофе ежедневно, раз в день
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание - от €15 до €25 на человека в день
  • Дополнительные экскурсии
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Баку, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурана
Нурана — ваш гид в Баку
Шедевры архитектуры полезны для ментального и духовного здоровья. Побыв однажды в таких местах, желание вернуться не будет исключением. Ведь язык подсознания кроется в ощущениях, а информация является его проводником! История страны,
её культура, природа и всё, что свойственно определённой местности, позволяет предлагать путешественникам «послушать» сразу несколько местных языков: язык вкуса — удовольствие, а может и воспоминания «как дома», «вкус детства», язык подсознания — лёгкость, бодрость, хорошее настроение, язык вдохновения и многое другое. Вышеперечисленное является первопричиной моей надёжной «оседлости» в этой прекрасной работе. Живу в Баку более 10 лет. Ну и как дочь бакинки-врача очень неплохо подхожу к пониманию, как представить Баку в роли целостного живого объекта.

