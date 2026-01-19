Найдено 5 экскурсий в категории « Развлечения » в Манаме на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 5.5 часов 224 отзыва Индивидуальная Загадочный Бахрейн Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны от €150 за человека На машине 5 часов 13 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Бахрейн - сердце залива Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны €180 за всё до 3 чел. На машине 5.5 часов 44 отзыва Индивидуальная Бахрейн - маленький и гордый Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни от €150 за человека На автобусе 5.5 часов 25 отзывов Водная прогулка Лучший выбор Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов Начало: В порту Манамы Расписание: в понедельник в 10:00, в пятницу в 11:00 €60 за человека На машине 6 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Бахрейн: секреты островного королевства Откройте для себя уникальные уголки Бахрейна с экскурсией по Манаме. Узнайте о культуре и истории королевства через его достопримечательности €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Манамы

