Индивидуальная
Загадочный Бахрейн
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн - сердце залива
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
Сегодня в 15:00
21 янв в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Бахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €150 за человека
Водная прогулка
Лучший выборОбзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
Начало: В порту Манамы
Расписание: в понедельник в 10:00, в пятницу в 11:00
Сегодня в 11:00
23 янв в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Бахрейн: секреты островного королевства
Откройте для себя уникальные уголки Бахрейна с экскурсией по Манаме. Узнайте о культуре и истории королевства через его достопримечательности
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Манаме
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Манаме в январе 2026
Сейчас в Манаме в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 180. Туристы уже оставили гидам 310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 310 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март