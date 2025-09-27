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Экскурсии из центра Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Бресте, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Брест в свете фонарей
Пешая
2 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
В тренде
Брест в свете фонарей
Познакомиться с историей и современной жизнью тысячелетнего Бреста
Начало: В центре города
Сегодня в 18:30
21 авг в 18:30
1800 ₽ за человека
Брест раскрывает свои тайны
Пешая
1.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Брест раскрывает свои тайны
Пройти по уютным улицам сквозь 10 веков истории, изучить старую застройку и современные арт-объекты
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 6220 ₽ за всё до 10 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
На машине
8 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
Посетить город Суворова, узнать о ткачестве и быте деревни Бездеж и насладиться архитектурой Пинска
Начало: В центре Бреста
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от 31 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Г
Брест раскрывает свои тайны
Дата посещения: 25 сен 2025
Экскурсия получилась спонтанная. Гид сразу откликнулся. Встретились в условленнои месте без опозданий. Рассказывал интересно все по существу без кучи дат которые не запоминаются. Экскурсия прошла интересно. Рекомендуем
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М
Брест раскрывает свои тайны
Дата посещения: 20 авг 2025
Очень хороший гид, интересно рассказывает. 5+
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Д
Брест в свете фонарей
Приехали в Брест в первый раз. Заказали обзорную экскурсию с Александром. Всё очень понравилось - рассказ о городе, общение. От экскурсии остались только положительные впечатления! Спасибо Александру! Рекомендую как экскурсовода)
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д
Брест раскрывает свои тайны
профессиональный инструктор, рекомендую всем👍 не пожелеете за проведенное время
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Артемий
Брест в свете фонарей
Всё прошло хорошо, впечатления положительные
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М
Брест раскрывает свои тайны
Экскурсия очень познавательная, Александр интересно рассказывает.
Рекомендую взять экскурсию, чтобы познакомиться с городом Брестом.
Экскурсия очень познавательная, Александр интересно рассказывает.
Экскурсия очень познавательная, Александр интересно рассказывает.
Экскурсия очень познавательная, Александр интересно рассказывает.
Экскурсия очень познавательная, Александр интересно рассказывает.+2
Экскурсия очень познавательная, Александр интересно рассказывает.
Экскурсия очень познавательная, Александр интересно рассказывает.
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Д
Брест в свете фонарей
Замечательная экскурсия! Узнали много нового. Понравилась как взрослым так и детям! Спасибо огромное!
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А
Брест раскрывает свои тайны
Александр, спасибо большое за экскурсию по Бресту!
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Евгения
Брест в свете фонарей
отличная экскурсия! Нам понравилось всё. Прогулялись с Александром по центру города. Послушали очень интересный рассказ о Бресте,посмотрели достопримечательности! С удовольствием рекомендую всем именно эту экскурсию!
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Елена
Брест раскрывает свои тайны
Первый раз в Бресте. Прекрасное знакомство с городом, благодаря замечательному гиду Александру.
Неспешно погуляли по улицам Бреста, узнали много нового и интересного об истории города и его жителей. Уютный, чистый, вкусный город. Очень понравилась экскурсия,однозначно рекомендую!
Первый раз в Бресте. Прекрасное знакомство с городом, благодаря замечательному гиду Александру.
Первый раз в Бресте. Прекрасное знакомство с городом, благодаря замечательному гиду Александру.
Первый раз в Бресте. Прекрасное знакомство с городом, благодаря замечательному гиду Александру.
Первый раз в Бресте. Прекрасное знакомство с городом, благодаря замечательному гиду Александру.+2
Первый раз в Бресте. Прекрасное знакомство с городом, благодаря замечательному гиду Александру.
Первый раз в Бресте. Прекрасное знакомство с городом, благодаря замечательному гиду Александру.
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Всего 158 отзывов в Бресте в категории "Из центра"

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Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Брест в свете фонарей;
  2. Брест раскрывает свои тайны;
  3. Полесье - край под белыми крыльями.
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Беловежская пуща;
  2. Улица Советская;
  3. Аллея кованых фонарей;
  4. Советская улица;
  5. Здание железнодорожного вокзала;
  6. Счастливый сапог;
  7. Брестская Крепость;
  8. Монумент «Мужество»;
  9. Железнодорожный вокзал;
  10. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2026
Сейчас в Бресте в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 31 000. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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