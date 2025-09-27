Д Дмитрий

Приехали в Брест в первый раз. Заказали обзорную экскурсию с Александром. Всё очень понравилось - рассказ о городе, общение. От экскурсии остались только положительные впечатления! Спасибо Александру! Рекомендую как экскурсовода)