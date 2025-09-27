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до 12 чел.
В трендеБрест в свете фонарей
Познакомиться с историей и современной жизнью тысячелетнего Бреста
Начало: В центре города
Сегодня в 18:30
21 авг в 18:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеБрест раскрывает свои тайны
Пройти по уютным улицам сквозь 10 веков истории, изучить старую застройку и современные арт-объекты
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 6220 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
Посетить город Суворова, узнать о ткачестве и быте деревни Бездеж и насладиться архитектурой Пинска
Начало: В центре Бреста
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от 31 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Г
Дата посещения: 25 сен 2025
Экскурсия получилась спонтанная. Гид сразу откликнулся. Встретились в условленнои месте без опозданий. Рассказывал интересно все по существу без кучи дат которые не запоминаются. Экскурсия прошла интересно. Рекомендуем
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М
Дата посещения: 20 авг 2025
Очень хороший гид, интересно рассказывает. 5+
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Д
Приехали в Брест в первый раз. Заказали обзорную экскурсию с Александром. Всё очень понравилось - рассказ о городе, общение. От экскурсии остались только положительные впечатления! Спасибо Александру! Рекомендую как экскурсовода)
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д
профессиональный инструктор, рекомендую всем👍 не пожелеете за проведенное время
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Всё прошло хорошо, впечатления положительные
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М
Экскурсия очень познавательная, Александр интересно рассказывает.
Рекомендую взять экскурсию, чтобы познакомиться с городом Брестом.
Рекомендую взять экскурсию, чтобы познакомиться с городом Брестом.
+2
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Д
Замечательная экскурсия! Узнали много нового. Понравилась как взрослым так и детям! Спасибо огромное!
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А
Александр, спасибо большое за экскурсию по Бресту!
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отличная экскурсия! Нам понравилось всё. Прогулялись с Александром по центру города. Послушали очень интересный рассказ о Бресте,посмотрели достопримечательности! С удовольствием рекомендую всем именно эту экскурсию!
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Первый раз в Бресте. Прекрасное знакомство с городом, благодаря замечательному гиду Александру.
Неспешно погуляли по улицам Бреста, узнали много нового и интересного об истории города и его жителей. Уютный, чистый, вкусный город. Очень понравилась экскурсия,однозначно рекомендую!
Неспешно погуляли по улицам Бреста, узнали много нового и интересного об истории города и его жителей. Уютный, чистый, вкусный город. Очень понравилась экскурсия,однозначно рекомендую!
+2
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Всего 158 отзывов в Бресте в категории "Из центра"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2026
Сейчас в Бресте в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 31 000. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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