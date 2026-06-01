Город с богатой историей и город-крепость. Мы соединим два взгляда на Брест в одном маршруте. Пройдём по старым городским кварталам и малоизвестным уголкам Брестской крепости.
Всё для того, чтобы вы поняли, как мирная жизнь и трагические события войны вместе сформировали характер города и его жителей.
Всё для того, чтобы вы поняли, как мирная жизнь и трагические события войны вместе сформировали характер города и его жителей.
Описание экскурсии
Маршрут
- Самый старый частный сектор в центре города, где более 100 лет назад жили семьи чиновников.
- Мы заглянем во дворики, которые я называю порталами в прошлое. Здесь время словно замирает, а жизнь течёт неспешно.
- Мы посетим малоизвестную часть крепости, не входящую в мемориальный комплекс. Это одно из последних мест, где к истории можно буквально прикоснуться руками.
Темы
- Вы узнаете, почему в городе с тысячелетней историей самые старые постройки относятся ко второй половине 19 века.
- Мы поговорим о культурном и этническом многообразии нашей земли.
- Мы отыщем фундамент старой синагоги в самом неожиданном месте.
- Во второй части экскурсии я покажу вам часть Брестской крепости, куда обычно не заходят туристы, потому что многие даже не подозревают о её существовании.
- Вы узнаете о трагедиях военных и их семей, встретивших 22 июня 1941 года в Брестской крепости.
Организационные детали
- Мы заканчиваем экскурсию у Холмских ворот крепости. После этого вы можете самостоятельно посетить мемориальную часть крепости. Вход на территорию Мемориала бесплатный.
- Экскурсия не подходит для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.
- Между двумя частями экскурсии предусмотрено время для кофе-паузы или полноценного обеда. Оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5803 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид и историк по образованию. И если вы решили посетить наш город — добро пожаловать! Я с огромным удовольствием вас с ним познакомлю. Можно
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