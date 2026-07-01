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Групповая
до 15 чел.
В трендеБрестская крепость. Летопись истории. Групповая экскурсия
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: Возле Брестской крепости
«Побываем внутри заброшенного Западного форта — одного из двух на территории крепости»
4 июл в 13:30
9 июл в 13:30
2245 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
В трендеГрупповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северных ворот
«Вы узнаете, как создавалась и модернизировалась Брестская крепость»
8 июл в 13:30
10 июл в 17:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: У Северных ворот
«Брестская крепость — синоним доблести и стойкости, единственный в мире форт, носящий звание «крепость-герой»»
11 июл в 10:00
12 июл в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанная Брестская крепость
Осмотреть нетуристические части легендарного укрепления и познакомиться с его прошлым
Начало: У ворот крепости
«Побываем на месте пленения последнего защитника крепости — майора Гаврилова (Гавриловский капонир)»
4 июл в 14:00
6 июл в 08:00
13 300 ₽
14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЭкскурсия по нетуристической Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северных ворот
«Вы узнаете, как создавалась и модернизировалась Брестская крепость»
8 июл в 08:30
17 июл в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
По главным местам Брестской крепости - в сборной группе
Увидеть главные монументы цитадели и узнать о её обороне и возрождении
Начало: У главного входа в Брестскую крепость
«Входную группу «Звезда» — железобетонный блок с пятиконечной звездой, врезанный в крепостной вал»
5 июл в 12:00
12 июл в 12:00
1220 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Брестскую крепость в сборной группе
Начало: Пр. Машерова 1 (у главного входа «Звезда»)
«Cимвол советского сопротивления Брестская крепость — шедевр военно-инженерного строительства — была возведена в 1830-х годах на месте брестского Старого города и заняла четыре острова»
Расписание: 12,13,14,15 июня
12 июл в 12:00
14 июл в 11:30
45 Br за человека
-
14%
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборБрестская крепость изнутри
Начало: Я встречу вас у ворот крепости, которые будут ближ...
«В Брестской крепости история — буквально на расстоянии вытянутой руки»
Завтра в 07:30
3 июл в 14:30
301 Br
350 Br за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборНеизведанная Брестская крепость
Узнайте о многовековой истории Брестской крепости, посетив её скрытые уголки. Заброшенные казематы и форты ждут вашего внимания
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: История крепости — это не только героическая оборона 1941 года, но и почти двухсотлетняя история ее существования»
Расписание: По договоренности
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
375 Br за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Беларусь: Беловежская пуща и Брестская крепость
Древний лес, зубры, царские деревья и главная крепость страны
«16:00–18:00 — Брестская крепость»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборНетуристическая Брестская крепость
Начало: Героев обороны Брестской крепости, 58В
«Крепость-герой Брестская крепость — один из самых значимых памятников Великой Отечественной войны»
Расписание: Ежедневно по запросу
3 июл в 15:00
4 июл в 09:00
280 Br за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Потаенные уголки Брестской крепости
Начало: АЗС Маланка в Бресте, улица Зубачёва, 25
«Что вас ожидает: Маршрут экскурсии пролегает в стороне от традиционных путей, предлагаемых массовым посетителям Брестской крепости»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320 Br за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя экскурсия на микроавтобусе: Брест и Брестская крепость
Начало: Брест, ваше место проживания или по договоренности
«Тогда приглашаем вас в вечернее путешествие на микроавтобусе с посещением Брестской крепости»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
850 Br за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборБрестская крепость: трагедия, судьбы, подвиг
Начало: Беларусь, Брест, Ленинский район
«Брестская крепость за пределами мемориала: Южный остров и Линия Молотова Для большинства людей Брестская крепость — это территория мемориального комплекса: музеи, величественные монументы, Вечный огонь»
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
275 Br за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Брест за полдня: центр, дворики и неизвестная крепость
Увидеть Брест между миром и войной
Начало: На площади Ленина
«Мы посетим малоизвестную часть крепости, не входящую в мемориальный комплекс»
11 июл в 11:00
12 июл в 11:00
13 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Брестская крепость. По следам войны
Начало: Брест, ваше место нахождения
«Брестская крепость — легендарное сооружение, символ стойкости и мужества наших дедов и прадедов, первыми принявшими массированный удар и наступление немецко-фашистских захватчиков»
Расписание: Ежедневно в первой половине дня.
Завтра в 10:00
12 июл в 10:00
1400 Br за всё до 7 чел.
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