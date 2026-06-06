Часы фонарщика — встретимся у одного из самых узнаваемых символов Бреста и поговорим о необычной городской традиции зажжения фонарей.
Улица Советская — полюбуемся исторической застройкой.
Брестские дворики — увидим непарадную сторону города, которая напоминает о местных старожилах.
Памятник Тысячелетия Бреста — я расскажу о ключевых событиях истории и людях, которые её создавали.
Аллея фонарей на улице Гоголя — рассмотрим необычную коллекцию фонарей, каждый из которых — особенный.
Площадь Ленина — проанализируем здания разных архитектурных стилей и эпох.
Дом Петра Машерова — вспомним одного из самых известных руководителей Беларуси.
Братская Свято-Николаевская церковь, Зимний сад и бывшая мужская гимназия цесаревича Алексея Николаевича — вы узнаете о религиозных традициях и системе образования в Бресте.
Первые кирпичные дома-близнецы — увидим здания, возраст которых приближается к двум векам.
Бывшая Миллионная — пройдём по одной из старейших улиц города и поговорим о её прошлом.
А ещё вы получите рекомендации местного жителя: где поесть, что привезти из Бреста на память, куда сходить вечером и где послушать органную музыку.
Организационные детали
По пути можно будет купить воду, кофе или мороженое — не входит в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 27 туристов
В прошлом я учитель русского языка и литературы, в настоящем — учитель-дефектолог и гид-переводчик. Провожу экскурсии на русском или польском языках.
В Бресте живу с 2017 года. Часто ездила за рубеж, читать дальшеуменьшить
и, проезжая мимо, всегда восхищалась городом над Бугом. Решение переехать из Минска поближе к Европе далось нелегко, но о нём я ни разу не пожалела — не устаю восхищаться Брестом до сих пор. Приглашаю и вас посетить город с 1000-летней историей, чтобы увидеть его красоту своими глазами и, возможно, вернуться ещё не раз.
Общение со взрослыми и детьми — это моя стихия. Детей люблю, и это взаимно — легко найду подход даже к капризулям. И обязательно поделюсь своими знаниями и маленькими секретами Бреста!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
Понравилось все! Провели потрясающий вечер в компании Ирены. Искренне не хотелось расставаться 💞 1. Несмотря на то, что у нас была индивидуальная экскурсия и нас было всего 2 человека, она читать дальшеуменьшить
имела с собой портативный динамик - ее отлично было слышно даже на шумных улицах. Кроме того, у нее с собой был альбом с фотографиями и чертежами изначального облика многих зданий, что помогло погрузиться в историю. 2. Несмотря на то, что у нее есть четкая структура экскурсии, наша прогулка вышла за рамки планов, потому что она искреннее хотела показать и рассказать нам больше о своем городе! (За что ей огромное спасибо). Она с большой любовью и увлеченностью раскрывала для нас исторические аспекты архитектурного облика города, на деле показав нам, что Брест это не только Брестская крепость, но также город с большой историей и уникальным архитектурным стилем. 3. Мы получили от нее широкий спектр рекомендаций (покупки, музеи, кафе) для дальнейшего самостоятельного изучения города и окрестностей, так что очень рекомендуем брать экскурсию в первые дни пребывания в Бресте.
Огромное спасибо за проведенное с нами время, за ваше внимание и небезразличие к каждому вопросу, пусть даже глупому или не по теме экскурсии. Обязательно порекомендуем вас всем друзьям, которые захотят посетить Брест.
Ирена
Ответ организатора:
Дорогие ребята! Спасибо вам за такой тëплый и развёрнутый отзыв, за время, которое вы уделили, чтобы написать его. Конечно же хочется читать дальшеуменьшить
рассказать и показать больше, когда видишь интерес и заинтересованность темой со стороны гостей города, понимание архитектурных стилей, желание узнать побольше. Время пролетает незаметно. Надеюсь, что у вас получится посетить локации и заведения, которые я рекомендовала, и вы останетесь ими довольны. Самых лучших впечатлений и экскурсоводов вам по дороге из Бреста домой! Пусть у вас получится приехать к нам в Беларусь ещё не раз!!!
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