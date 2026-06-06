Я познакомлю вас с главными достопримечательностями исторического центра, а ещё покажу старые дворики, где до сих пор сохранился особый уклад жизни. Расскажу о прошлом города над Бугом и поделюсь рекомендациями для продолжения самостоятельного знакомства с ним.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Бресте

Описание экскурсии

Часы фонарщика — встретимся у одного из самых узнаваемых символов Бреста и поговорим о необычной городской традиции зажжения фонарей.

Улица Советская — полюбуемся исторической застройкой.

Брестские дворики — увидим непарадную сторону города, которая напоминает о местных старожилах.

Памятник Тысячелетия Бреста — я расскажу о ключевых событиях истории и людях, которые её создавали.

Аллея фонарей на улице Гоголя — рассмотрим необычную коллекцию фонарей, каждый из которых — особенный.

Площадь Ленина — проанализируем здания разных архитектурных стилей и эпох.

Дом Петра Машерова — вспомним одного из самых известных руководителей Беларуси.

Братская Свято-Николаевская церковь, Зимний сад и бывшая мужская гимназия цесаревича Алексея Николаевича — вы узнаете о религиозных традициях и системе образования в Бресте.

Первые кирпичные дома-близнецы — увидим здания, возраст которых приближается к двум векам.

Бывшая Миллионная — пройдём по одной из старейших улиц города и поговорим о её прошлом.

А ещё вы получите рекомендации местного жителя: где поесть, что привезти из Бреста на память, куда сходить вечером и где послушать органную музыку.

Организационные детали

По пути можно будет купить воду, кофе или мороженое — не входит в стоимость.