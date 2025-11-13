Путешествие по прибужской земле — это погружение в историю шляхты и судьбы людей на пересечении культур и эпох. Вы побываете в старинной усадьбе, пообщаетесь к ксендзом, который хранит одежду из знаменитых слуцких поясов. Узнаете, как жилось в деревне, разделённой государственной границей. И словно пролистаете страницы прошлого белорусской земли.

Описание экскурсии

Скоки — усадьба Немцевичей

Здесь родился Юлиан Немцевич — писатель, общественный деятель и соавтор Конституции 1791 года, одной из самых прогрессивных в Европе. Мы осмотрим интерьеры и предметы быта, и вы узнаете, как жила образованная шляхта в 18 веке.

Волчин — земля Понятовских и Чарторыйских

В местном костёле Святой Троицы был крещён и похоронен последний король Речи Посполитой — Станислав Август Понятовский. Поговорим о необычной судьбе монарха и тайне исчезновения его праха.

Токари — деревня на границе миров

Вы услышите о жителях одной деревни, которые оказались в двух странах. И о том, и как это отразилось на их повседневной жизни.

Высокое — город с великой историей

Мы увидим руины замка Сапеги, монастырь Бонифратов, усадьбу Марии Потоцкой и Троицкий костёл 18 века. Ксендз проведёт экскурсию по храму и покажет одежду, сшитую из легендарных слуцких поясов.

Ковердяки — вкус и тепло белорусской гостеприимной деревни

Пообедаем в агроусадьбе «Рада». Вы попробуете блюда традиционной кухни: литвинскую бабку, селянские колбаски, солёные огурцы и капусту, сало с мясной прослойкой, переполомники, а также ароматный чай из трав или компот из сушёных яблок.

