Из Бреста - по деревням Полесского края: Скоки, Волчин, Высокое и Ковердяки
Путешествие по прибужской земле — это погружение в историю шляхты и судьбы людей на пересечении культур и эпох.
Вы побываете в старинной усадьбе, пообщаетесь к ксендзом, который хранит одежду из знаменитых слуцких поясов. Узнаете, как жилось в деревне, разделённой государственной границей. И словно пролистаете страницы прошлого белорусской земли.
Описание экскурсии
Скоки — усадьба Немцевичей
Здесь родился Юлиан Немцевич — писатель, общественный деятель и соавтор Конституции 1791 года, одной из самых прогрессивных в Европе. Мы осмотрим интерьеры и предметы быта, и вы узнаете, как жила образованная шляхта в 18 веке.
Волчин — земля Понятовских и Чарторыйских
В местном костёле Святой Троицы был крещён и похоронен последний король Речи Посполитой — Станислав Август Понятовский. Поговорим о необычной судьбе монарха и тайне исчезновения его праха.
Токари — деревня на границе миров
Вы услышите о жителях одной деревни, которые оказались в двух странах. И о том, и как это отразилось на их повседневной жизни.
Высокое — город с великой историей
Мы увидим руины замка Сапеги, монастырь Бонифратов, усадьбу Марии Потоцкой и Троицкий костёл 18 века. Ксендз проведёт экскурсию по храму и покажет одежду, сшитую из легендарных слуцких поясов.
Ковердяки — вкус и тепло белорусской гостеприимной деревни
Пообедаем в агроусадьбе «Рада». Вы попробуете блюда традиционной кухни: литвинскую бабку, селянские колбаски, солёные огурцы и капусту, сало с мясной прослойкой, переполомники, а также ароматный чай из трав или компот из сушёных яблок.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Ford Torneo Connect
Все входные билеты включены, обед оплачивается дополнительно — 25 бел. руб. с чел. (примерно 670 ₽)
Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Валентина — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 389 туристов
Я занимаюсь агроэкотуризмом и приглашаю вас познакомиться с Полесским краем Брестского региона. Я сама представитель этой этнической группы белорусов и с удовольствием расскажу вам о культуре, традициях, кухне полешуков. Очень люблю свой край и его трудолюбивых людей, которые за маленькие зарплаты или пенсии стараются делать красивой эту землю. Буду рада и вас влюбить в Полесье!
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
13 ноя 2025
Валентина провела очень увлекательную экскурсию! Мы побывали в деревне Волчин, на родине короля Станислава Августа Понятовского, узнав много интересного о его жизни. Посетили Троицкий костёл в городе Высокое и много других интересных мест! Спасибо за экскурсию!