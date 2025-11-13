читать дальше

день - 6 мая и это было идеально, так как народу было не очень много, что позволило нам неспешно все посмотреть и сделать фото. Онлайн выбрали экскурсии - Обзорные по городу и Брестской крепости. За день до приезда Анна, наш экскурсовод по городу, прислала информацию по месту встречи, и еще очень важную и нужную информацию по обмене валюты и кофе с очень хорошей выпечкой. Прибыли в город утром на поезде Минск-Брест в 10:30 и в 12 ч Анна нас встретила в начале улицы с фонарями, именно тех что зажигает каждый день Виктор Петрович, человек-достопримечательность этого города. Прогулка наша была чуть больше 2-х часов, но расставаться не хотелось, Анна - прекрасный профессионал своего дела, влюбленная в свой город, обладающая большим разнообразием информации о нем, смогла влюбить и нас в этот прекрасный город. Всем рекомендую 👍, экскурсия прошла легко и интересно! Перекусив в уже полюбленной пекарне Перфект, нас забрал на машине наш следующий экскурсовод Владимир, и мы отправились в Брестскую крепость. Очень рекомендую такой вид экскурсии, нам удалось и передохнуть в машине после прогулки и увидеть большую территорию крепости. Владимир - историк, лично знающий каждый сантиметр этого великого места, захватил нас своим рассказом, историческими фактами, которые позволили нам, с мурашками по телу, воссоздать события тех лет. Спасибо вам, Владимир за вашу преданность делу🙏🥰 рекомендую 👍. И приятным завершением нашего дня был ужин в прекрасном Белорусском ресторане Сухоруков, где раскрылась душа белорусов через национальные блюда - драники с сочным шкварками, ассорти сало, фляки - сливочный суп с желудочком и конечно, душевный локоть настоек 😍 спасибо всем большое 🙏🙏🙏 мы обязательно вернемся!