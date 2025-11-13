Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
6125 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
10 дек в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны прибужской земли
Из Бреста - по деревням Полесского края: Скоки, Волчин, Высокое и Ковердяки
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 ноября 2025Валентина провела очень увлекательную экскурсию! Мы побывали в деревне Волчин, на родине короля Станислава Августа Понятовского, узнав много интересного о его жизни. Посетили Троицкий костёл в городе Высокое и много других интересных мест! Спасибо за экскурсию!
- ММихаил9 сентября 2025Я заказывал экскурсию для своих пожилых родственников. Они приехали домой в полном восторге. Владимир встретил их у поезда, адаптировал экскурсию под их возможности и заботливо сопровождал на всём пути.
- ГГендина3 сентября 202520 августа 2025 г. совершили экскурсию в усадьбу Немцевичей с гидом Владимиром Лишиком. Экскурсия очень понравилась. Владимир - высокообразованный, знающий
- ДДенис18 августа 2025Очень понравилась экскурсия с Владимиром. Интересный рассказ, глубокие знания родного края, желание показать все по максимуму, поделиться с нами историей своего края. Всем советую, не пожалеете!!! Спасибо большое, Владимир за Вашу экскурсию.
- ГГеннадий16 августа 2025Огромная благодарность Владимиру за проведенную экскурсию.
Владимир выгодно отличается от многих экскурсоводов тем, что он профессиональный историк. В его экскурсии была
- ВВладислав16 августа 2025Историк, реставратор, экскурсовод, изумительный рассказчик и профессионал своего дела - да это все Владимир. По пути к Свято-Крестовоздвиженской церкви, парку
- ИИрина5 августа 2025Сегодня мы впервые приехали в Брест, сразу отправились на экскурсию. Владимир интересный собеседник, увлеченный историей и археологией. Много иллюстративного материала,
- ЕЕкатерина30 июня 2025Мы не планировали брать 2 экскурсии,но меня заинтересовали фото в обзоре экскурсий Владимира. Поэтому взяли окрестности Бреста на 26 июня
- ННадежда22 июня 2025Прекрасная экскурсия. Получили полное представление о прошлом и настоящем Бреста. Хороший маршрут,на автомобиле особенно приятно. Благодарим Владимира за внимание к нашим пожеланиям и просьбам.
- ЕЕлена14 июня 2025Очень понравилось!
- ВВладислав12 июня 2025Бомбически! Очень хочется вернуться чтобы больше узнать о Бресте из уст Владимира. Классно что в Берестье попали именно с ним,
- ММаргарита12 июня 2025Замечательная экскурсия, Владимир провел с нами три часа, рассказал много интересных фактов и историй, мы смеялись, лазали по руинам и в общем отлично провели время!
- ССветлана10 июня 2025Большая благодарность Владимиру за экскурсию. Мы выбрали не туристические места Брестской крепости. Везде провез, провел, кучу информации рассказал. После этого
- ООльга22 мая 2025С особой благодарностью обращаемся к Вам, Владимир, за увлекательную и интересную экскурсию. Очень познавательная и душевная атмосфера придала экскурсии незабываемые впечатления о городе Бресте. Очень рекомендуем!
- ДДмитрий11 мая 2025Очень понравилось! На одном дыхании! Удобно, что Владимир нас возил на своей машине! Чувствуется, что Владимир очень разбирается в истории, начитан и увлечен историей Бреста.
- ООльга8 мая 2025Преддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест и Брестскую крепость. Выбрали рабочий
- ААнна3 мая 2025Остались очень довольны и наполнены! Огромная благодарность Владимиру за коммуникабельность и горячее сердце! Отдельный респект за подсказки 🥘🍽️
- ИИрина2 мая 2025Благодарим Владимира за знакомство с Брестом. Интересный, очень приятный в общении, увлеченный историей человек. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!
- ААнастасия10 апреля 2025Владимир просто супер экскурсовод, молодой историк, учавствующий буквально в раскопках и исследовании истории Бреста. Столько много интересной информации!
Владимир очень клиентоориетирован! Очень рекомендую всем!
- ГГульфина8 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Владимир во время за нами приехал, показал нам Брестскую крепость и город. Поразил своим глубоким знанием истории. Спасибо большое!
