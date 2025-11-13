Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Немцевичей» в Бресте, цены от 6125 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Удивительные окрестности Бреста
На машине
2.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
6125 ₽ за всё до 3 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
На машине
4.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
10 дек в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны прибужской земли
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны прибужской земли
Из Бреста - по деревням Полесского края: Скоки, Волчин, Высокое и Ковердяки
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
16 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    13 ноября 2025
    Тайны прибужской земли
    Валентина провела очень увлекательную экскурсию! Мы побывали в деревне Волчин, на родине короля Станислава Августа Понятовского, узнав много интересного о его жизни. Посетили Троицкий костёл в городе Высокое и много других интересных мест! Спасибо за экскурсию!
  • М
    Михаил
    9 сентября 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Я заказывал экскурсию для своих пожилых родственников. Они приехали домой в полном восторге. Владимир встретил их у поезда, адаптировал экскурсию под их возможности и заботливо сопровождал на всём пути.
  • Г
    Гендина
    3 сентября 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    20 августа 2025 г. совершили экскурсию в усадьбу Немцевичей с гидом Владимиром Лишиком. Экскурсия очень понравилась. Владимир - высокообразованный, знающий
    и любящий свое дело профессионал. Хорошо знает историю своей страны, прекрасно рассказывает, умеет слышать и понимать своих экскурсантов, дает обстоятельные ответы на сложные вопросы. Интеллигентный, общение с ним приносит интеллектуальное удовольствие. Прекрасно, что в Белоруссии есть такие молодые великолепно образованные и знающие специалисты. Сердечно благодарим Владимира! Наталья и Екатерина

  • Д
    Денис
    18 августа 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Очень понравилась экскурсия с Владимиром. Интересный рассказ, глубокие знания родного края, желание показать все по максимуму, поделиться с нами историей своего края. Всем советую, не пожалеете!!! Спасибо большое, Владимир за Вашу экскурсию.
  • Г
    Геннадий
    16 августа 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Огромная благодарность Владимиру за проведенную экскурсию.
    Владимир выгодно отличается от многих экскурсоводов тем, что он профессиональный историк. В его экскурсии была
    вся необходимая фактическая информация, а выводы, как настоящий историк, он предлагал делать самим слушателям. Была возможность для интересной дискуссии и обсуждения ряда интересных для нас вопросов. Очень интересно, познавательно и увлекательно.

  • В
    Владислав
    16 августа 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Историк, реставратор, экскурсовод, изумительный рассказчик и профессионал своего дела - да это все Владимир. По пути к Свято-Крестовоздвиженской церкви, парку
    Ягминов и Усадьбе Немцев чей получили огромное количество интересной информации. Увлечённость Владимира историей передалась и нам. Все рассказы на местах сопровождались иллюстрациями и фото на планшете. Особенным бонусом была возможность спуститься в подвалы усадьбы Немцев чей, это как машина времени, ощущения прошлого наяву. Сама усадьба и парк оставляют неизгладимое впечатление. Ну и конечно Аисты, душа Беларусь. Владимир огромное спасибо. Всем рекомендую.

  • И
    Ирина
    5 августа 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Сегодня мы впервые приехали в Брест, сразу отправились на экскурсию. Владимир интересный собеседник, увлеченный историей и археологией. Много иллюстративного материала,
    что прекрасно дополняло его рассказ. Поездка неутомительная, с погодой повезло, места красивые. Аисты (буслы) - доплнительный бонус всем гостям Беларуси. Нам понравилось.

    Сегодня мы впервые приехали в Брест, сразу отправились на экскурсию. Владимир интересный собеседник, увлеченный историей и археологией. Много иллюстративного материала, что прекрасно дополняло его рассказ. Поездка неутомительная, с погодой повезло, места красивые. Аисты (буслы) - доплнительный бонус всем гостям Беларуси. Нам понравилось.
  • Е
    Екатерина
    30 июня 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Мы не планировали брать 2 экскурсии,но меня заинтересовали фото в обзоре экскурсий Владимира. Поэтому взяли окрестности Бреста на 26 июня
    на троих. Муж хотел увидеть форт, а я кладбища:) А мама послушать историю города. На машине с экскурсоводом получается осмотреть гораздо больше. Мы это отметили для себя,что и в других городах будем присматривать именно такой формат. Было интересно, Владимир показывал много исторических фото, электронные материалы с планшета и вообще 😀мы такого арсенала у экскурсовода дополнительных иллюстраций для погружения в экскурсию ещё не видели))) Также он порекомендовал хорошую реально вкусную столовую)))) 😀 Ну и конечно же отвечал на все вопросы, в том числе и о современном Бресте,как живут люди и больше об их укладе,всё же этот город пешком в 30 минутах от Польши)

    В общем советуем экскурсию) И Владимир нам посоветовал ещё два ближайших города,в которые планируем съездить осенью.

  • Н
    Надежда
    22 июня 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Прекрасная экскурсия. Получили полное представление о прошлом и настоящем Бреста. Хороший маршрут,на автомобиле особенно приятно. Благодарим Владимира за внимание к нашим пожеланиям и просьбам.
  • Е
    Елена
    14 июня 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Очень понравилось!
    Очень понравилось!
  • В
    Владислав
    12 июня 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Бомбически! Очень хочется вернуться чтобы больше узнать о Бресте из уст Владимира. Классно что в Берестье попали именно с ним,
    иначе бы упустили множество деталей и нюансов. Заехали даже на старое кладбище и узнали многое из истории пока рассматривали надгробия и плиты. Рекомендую на 100%!

  • М
    Маргарита
    12 июня 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Замечательная экскурсия, Владимир провел с нами три часа, рассказал много интересных фактов и историй, мы смеялись, лазали по руинам и в общем отлично провели время!
    Замечательная экскурсия, Владимир провел с нами три часа, рассказал много интересных фактов и историй, мы смеялись, лазали по руинам и в общем отлично провели время!
  • С
    Светлана
    10 июня 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Большая благодарность Владимиру за экскурсию. Мы выбрали не туристические места Брестской крепости. Везде провез, провел, кучу информации рассказал. После этого
    ещё поездили немного по самому Бресту, показал интересные места! Очень приятный собеседник и кладезь знаний! В конце ещё и набор открыток со знаковыми местами брестской области подарил, очень приятно

    Большая благодарность Владимиру за экскурсию. Мы выбрали не туристические места Брестской крепости. Везде провез, провел, кучу
  • О
    Ольга
    22 мая 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    С особой благодарностью обращаемся к Вам, Владимир, за увлекательную и интересную экскурсию. Очень познавательная и душевная атмосфера придала экскурсии незабываемые впечатления о городе Бресте. Очень рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    11 мая 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Очень понравилось! На одном дыхании! Удобно, что Владимир нас возил на своей машине! Чувствуется, что Владимир очень разбирается в истории, начитан и увлечен историей Бреста.
  • О
    Ольга
    8 мая 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Преддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест и Брестскую крепость. Выбрали рабочий
    день - 6 мая и это было идеально, так как народу было не очень много, что позволило нам неспешно все посмотреть и сделать фото. Онлайн выбрали экскурсии - Обзорные по городу и Брестской крепости. За день до приезда Анна, наш экскурсовод по городу, прислала информацию по месту встречи, и еще очень важную и нужную информацию по обмене валюты и кофе с очень хорошей выпечкой. Прибыли в город утром на поезде Минск-Брест в 10:30 и в 12 ч Анна нас встретила в начале улицы с фонарями, именно тех что зажигает каждый день Виктор Петрович, человек-достопримечательность этого города. Прогулка наша была чуть больше 2-х часов, но расставаться не хотелось, Анна - прекрасный профессионал своего дела, влюбленная в свой город, обладающая большим разнообразием информации о нем, смогла влюбить и нас в этот прекрасный город. Всем рекомендую 👍, экскурсия прошла легко и интересно! Перекусив в уже полюбленной пекарне Перфект, нас забрал на машине наш следующий экскурсовод Владимир, и мы отправились в Брестскую крепость. Очень рекомендую такой вид экскурсии, нам удалось и передохнуть в машине после прогулки и увидеть большую территорию крепости. Владимир - историк, лично знающий каждый сантиметр этого великого места, захватил нас своим рассказом, историческими фактами, которые позволили нам, с мурашками по телу, воссоздать события тех лет. Спасибо вам, Владимир за вашу преданность делу🙏🥰 рекомендую 👍. И приятным завершением нашего дня был ужин в прекрасном Белорусском ресторане Сухоруков, где раскрылась душа белорусов через национальные блюда - драники с сочным шкварками, ассорти сало, фляки - сливочный суп с желудочком и конечно, душевный локоть настоек 😍 спасибо всем большое 🙏🙏🙏 мы обязательно вернемся!

    Преддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест иПреддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест иПреддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест иПреддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест иПреддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест иПреддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест иПреддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест иПреддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест иПреддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест иПреддверии 80-летия со дня победы во 2-й мировой войне было принято решение посетить город Брест и
  • А
    Анна
    3 мая 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Остались очень довольны и наполнены! Огромная благодарность Владимиру за коммуникабельность и горячее сердце! Отдельный респект за подсказки 🥘🍽️
    Остались очень довольны и наполнены! Огромная благодарность Владимиру за коммуникабельность и горячее сердце! Отдельный респект за подсказки 🥘🍽️
  • И
    Ирина
    2 мая 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Благодарим Владимира за знакомство с Брестом. Интересный, очень приятный в общении, увлеченный историей человек. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!
    Благодарим Владимира за знакомство с Брестом. Интересный, очень приятный в общении, увлеченный историей человек. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    10 апреля 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Владимир просто супер экскурсовод, молодой историк, учавствующий буквально в раскопках и исследовании истории Бреста. Столько много интересной информации!
    Владимир очень клиентоориетирован! Очень рекомендую всем!
  • Г
    Гульфина
    8 апреля 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Экскурсия очень понравилась. Владимир во время за нами приехал, показал нам Брестскую крепость и город. Поразил своим глубоким знанием истории. Спасибо большое!

