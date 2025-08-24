Е Елена Необычные факты из истории Гродно, неизвестные факты о знаменитых людях в рамках истории города, авторский оригинальный подход к подаче информации все это вы найдёте на экскурсии с Сергеем. Очень понравилось! Интересно , не скучно, познавательно.

Н Наталья Хочу выразить огромную благодарность Сергею за проведенную экскурсию. Это было очень увлекательное путешествие по городу с погружением в историю с интересными подробностями (вне формата). Очень советую))))

О Олег Это самое лучше путешествие которое было со мной в жизни с гидами - такое знание деталей мелочей истории погруженность вовлеченность горящие глаза - до сих пор как перед глазами все!!!

О Ольга Сергей, спасибо за небанальную прогулку по вашему замечательному городу. Несмотря на то, что была высокая влажность, из-за чего было тяжеловато, сама экскурсия получилась абсолютно неутомительной. Прогулка с харизматичным и располагающим к себе местным жителем с обширными знаниями в области истории города 19-20 вв - что может быть лучше?)) Спасибо вам за прекрасные впечатления!

М Марина Интересные факты, которых нет в открытых источниках. Индивидуальный подход. Очень содержательно.

Е Елена Сергей очень увлечен историей своего города! замечательный рассказчик! Очень насыщенная прогулка по городу в сопровождении историй о людях и зданиях запомниться своей неординарностью и личным отношением автора! Сергей! Спасибо за то, что захотелось еще сюда вернуться,

Е Евдокимова Великолепная, интереснейшая экскурсия! Эта экскурсия отличается от многих, тем, что ты узнаёшь о Гродно через призму интересных событий, связанных с известными в истории 19-20 го веков людьми. Сергей прекрасный рассказчик, вы точно не уснёте от монотонной информации! Очень советую, не пожалеете о потраченном времени и финансах!

Лина Отличная экскурсия! Сергей прекрасно владеет материалом, видно что очень любит свой родной город и умеет влюблять в него гостей города. Много интересных фактов и мест, которые невозможно узнать самостоятельно. Огромное спасибо!

З Землянова Лучшая экскурсия!

С Савина читать дальше "Аллее кино", на которой в виде кинолент созданы памятные таблички с названиями самых известных фильмов, снимавшихся в городе. В своем повествовании Сергей упомянет о Фаине Раневской, Вольфе Мессинге, Троцком и д. р. Вы прогуляйтесь по улице Элизы Ожешко, на которой расположен дом-музей и университет Янка Купалы. Познакомитесь с котом Маркизом у кафе "Джезва", да и вообще, получите новые знания и расширите свой кругозор. Рекомендую👍 Пешая авторская экскурсия расскажет вам о места связанных с именем Владимира Высоцкого: гостиница "Неман", в которой проживал актер, забытую гитару Высоцкого и арт-объект, посвященный фильму "Белые росы". Вы пройдете по

И Ирина Одно из самых тёплых и приятных воспоминаний о Гродно, это знакомство с Сергеем и его экскурсией. Сергей водил нас по улочкам Гродно, как добрый друг, рассказывая обо всём ярко и эмоционально. Мне очень близка такая подача материала, и я невероятно благодарна Сергею.

С Сергеева Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия и сам экскурсовод Сергей. За 3 часа, мы столько увидели и узнали, очень интересных фактов о городе и его жителях, о знаменитостях. Большое спасибо Сергею.

Татьяна Пишу с большим опозданием… Впечатления: исторические факты в авторской интерпретации - про людей - из древностей и не очень и совсем не из. Несколько оригинально. Но нашей сборной группе (разные компании), на мой взгляд, понравилось. Мне и моему спутнику - точно! Сергей - большой Вам привет из 12 мая 2025 года!

Н Наталия читать дальше не захватит самые знаковые места города, но пройдет по улицам и дворикам, в которые вы сами никогда бы не зашли.

Чувствуется, что Сергей влюблен в свой город, что все истории, которые он рассказывает - это и его личные истории. Поэтому рассказывает Сергей очень эмоционально. Это может нравиться или не нравиться, но точно останется в памяти надолго)) И еще Сергей вас сфотографирует в самых лучших локациях, поэтому у ваших воспоминаний будет еще подкрепление в виде фото)

Рекомендуем прогулку с Сергеем тем, кто уже побывал на классической экскурсии по Гродно, или же тем, кто вообще не любит формат классических экскурсий, но хочет оставить в памяти яркие воспоминания о городе. Это не экскурсия в ее классическом понимании, с кучей дат и имен. Это, скорее, прогулка с местным жителем, который расскажет вам массу историй, связанных с городом и его обитателями. Маршрут