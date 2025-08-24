Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о Гродно с необычной стороны.
Участники посетят исторические места, такие как дворцы и театры, где жили и выступали известные личности.
Узнаете о знаменитостях, связанных с городом, и увидите архитектурные памятники, которые расскажут о богатом прошлом Гродно. Погружение в атмосферу города через истории и факты сделает это путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🎭 Интересные факты о знаменитостях
- 📚 Погружение в атмосферу прошлого
- 🏙️ Открытие новых граней города
- 🗺️ Авторский подход к экскурсии
Что можно увидеть
- Дворец вице-губернатора Максимовича
- Дворец Михаила Валицкого
- Гродненский театр кукол
- Здание женской Мариинской гимназии
- Дом-музей Элизы Ожешко
- Первый городской кинотеатр «Эдем»
- Отель «Рояль»
- Гродненская тюрьма
- Аптека-музей
- Кафедральный костёл Святого Франциска Ксаверия
- Старый и Новый замки
- Большая хоральная синагога
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворец вице-губернатора Максимовича — где проживали Дзержинский, Столыпин и Жером Бонапарт
- Дворец Михаила Валицкого — резиденция знаменитого в Европе авантюриста, позже — театр Понятовского
- Гродненский театр кукол — на его сцене выступал Александр Вертинский
- Здание женской Мариинской гимназии — здесь располагалось одно из старейших учебных заведений страны
- Дом-музей Элизы Ожешко — посвящён известной писательнице
- Первый городской кинотеатр «Эдем» — самый старый в Беларуси и один из старейших в Восточной Европе
- Отель «Рояль» — в нём останавливались король Пруссии Вильгельм II, Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, на тот момент не президент США, а ещё майор, Владимир Маяковский и Владимир Высоцкий
- Гродненскую тюрьму — самую старую в стране, известную заключением Феликса Дзержинского и Вольфа Мессинга
- Аптеку-музей — в историческом здании комплекса гродненского иезуитского монастыря
- Кафедральный костёл Святого Франциска Ксаверия — один из символов города
- Старый и Новый замки — резиденции великих князей
- Большую хоральную синагогу — уникальный памятник еврейской архитектуры Беларуси
На экскурсии я расскажу о знаменитостях, связанных с Гродно, — Михаиле Валицком, Александре Вертинском, Владимире Высоцком, Вольфе Мессинге, Галине Брежневой и многих других.
Организационные детали
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе старого ЗАГСА
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 455 туристов
Добрый день! Я поэт и композитор, вошедший в состав лучших исполнителей Беларуси за последние 10 лет. Представляю Республику Беларусь в международном формате и работаю со звёздами мировой эстрады. Хранитель истории города своего детства.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
24 авг 2025
Необычные факты из истории Гродно, неизвестные факты о знаменитых людях в рамках истории города, авторский оригинальный подход к подаче информации все это вы найдёте на экскурсии с Сергеем. Очень понравилось! Интересно , не скучно, познавательно.
Дата посещения: 24 августа 2025
Н
Наталья
14 июн 2025
Хочу выразить огромную благодарность Сергею за проведенную экскурсию. Это было очень увлекательное путешествие по городу с погружением в историю с интересными подробностями (вне формата). Очень советую))))
Дата посещения: 4 июня 2025
О
Олег
15 ноя 2025
Это самое лучше путешествие которое было со мной в жизни с гидами - такое знание деталей мелочей истории погруженность вовлеченность горящие глаза - до сих пор как перед глазами все!!!
О
Ольга
8 ноя 2025
Сергей, спасибо за небанальную прогулку по вашему замечательному городу. Несмотря на то, что была высокая влажность, из-за чего было тяжеловато, сама экскурсия получилась абсолютно неутомительной. Прогулка с харизматичным и располагающим к себе местным жителем с обширными знаниями в области истории города 19-20 вв - что может быть лучше?)) Спасибо вам за прекрасные впечатления!
М
Марина
6 ноя 2025
Интересные факты, которых нет в открытых источниках. Индивидуальный подход. Очень содержательно.
Е
Елена
5 ноя 2025
Сергей очень увлечен историей своего города! замечательный рассказчик! Очень насыщенная прогулка по городу в сопровождении историй о людях и зданиях запомниться своей неординарностью и личным отношением автора! Сергей! Спасибо за то, что захотелось еще сюда вернуться,
Е
Евдокимова
5 ноя 2025
Великолепная, интереснейшая экскурсия! Эта экскурсия отличается от многих, тем, что ты узнаёшь о Гродно через призму интересных событий, связанных с известными в истории 19-20 го веков людьми. Сергей прекрасный рассказчик, вы точно не уснёте от монотонной информации! Очень советую, не пожалеете о потраченном времени и финансах!
Лина
26 окт 2025
Отличная экскурсия! Сергей прекрасно владеет материалом, видно что очень любит свой родной город и умеет влюблять в него гостей города. Много интересных фактов и мест, которые невозможно узнать самостоятельно. Огромное спасибо!
З
Землянова
10 окт 2025
Лучшая экскурсия!
С
Савина
6 окт 2025
Пешая авторская экскурсия расскажет вам о места связанных с именем Владимира Высоцкого: гостиница "Неман", в которой проживал актер, забытую гитару Высоцкого и арт-объект, посвященный фильму "Белые росы". Вы пройдете по
И
Ирина
25 сен 2025
Одно из самых тёплых и приятных воспоминаний о Гродно, это знакомство с Сергеем и его экскурсией. Сергей водил нас по улочкам Гродно, как добрый друг, рассказывая обо всём ярко и эмоционально. Мне очень близка такая подача материала, и я невероятно благодарна Сергею.
С
Сергеева
23 сен 2025
Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия и сам экскурсовод Сергей. За 3 часа, мы столько увидели и узнали, очень интересных фактов о городе и его жителях, о знаменитостях. Большое спасибо Сергею.
Татьяна
17 сен 2025
Пишу с большим опозданием… Впечатления: исторические факты в авторской интерпретации - про людей - из древностей и не очень и совсем не из. Несколько оригинально. Но нашей сборной группе (разные компании), на мой взгляд, понравилось. Мне и моему спутнику - точно! Сергей - большой Вам привет из 12 мая 2025 года!
Н
Наталия
16 сен 2025
Это не экскурсия в ее классическом понимании, с кучей дат и имен. Это, скорее, прогулка с местным жителем, который расскажет вам массу историй, связанных с городом и его обитателями. Маршрут
Л
Любовь
13 сен 2025
Я первый раз приехала в Гродно с дочкой и конечно же стала смотреть экскурсию по городу! Не люблю большое количество туристов в группе, поэтому выбирала только мини группу и выбор
