Предыдущие эпохи оставили в Гродно православные церкви, католические костёлы и протестантские кирхи, а ещё — молитвенные залы евреев.
И сегодня в Гродно взаимодействуют, дружат и создают семьи представители различных конфессий, посещают вместе богослужения. Но было ли так всегда?. .
И сегодня в Гродно взаимодействуют, дружат и создают семьи представители различных конфессий, посещают вместе богослужения. Но было ли так всегда?. .
Описание экскурсии
Вы увидите собор Франциска Ксаверия, Борисоглебскую церковь, хоральную синагогу, лютеранскую кирху, монастыри бернардинов и бригиток и другие сакральные постройки.
Вместе мы распознаем в современных жилых и административных зданиях древние храмы — костёлы Доминиканского, Кармелитского и Свято-Духового монастырей и молитвенные школы.
Отыщем места, где ещё недавно стояли величественные храмы и монастыри: Фара Витовта, кляштор Бернардинок, Бонифратров, королевская часовня Нового Замка, церковь Александра Невского.
Я расскажу:
- Где молились языческим богам и уцелел ли жертвенный камень
- Какие храмы напоминают нам далёкую Мексику
- Были ли в Гродно костры инквизиции
- Руки, ноги и сердца — зачем католикам таинственные медальоны
- Где в стенах древнего храма можно выпить чашечку кофе, а где — положить на банковский счёт сбережения
- Почему нам везде мерещатся глаза масонов и была ли в Гродно собственная масонская ложа
- Где монахи-бонифратры варили пиво
- Какие храмы уничтожили под предлогом падающей на прохожих черепицы
А ещё порассуждаем:
- Был ли у города шанс породниться ментально с городами Швейцарии в эпоху Ренессанса
- Можно ли коммунизм считать религией и где в городе могли быть места этого культа
- Зачем евреям нужен был собственный рынок
- Почему самоидентичность даётся некоторым гродненцам очень сложно
Организационные детали
Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете на месте наличными в белорусских рублях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1096 туристов
Я Ян, экскурсовод, коренной гродненец, профессиональный историк. С раннего детства интересуюсь прошлым родных мест. Музейный сотрудник, исследователь архитектуры Гродно, автор публикаций по теме истории города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодаря Яну Гродно останется в памяти как один из лучших городов Беларуси. За 4 часа мы погрузились в интереснейшую историю, узнали много интересных фактов и получили ответы на свои вопросы
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Обширная экскурсия, охватывающая несколько эпох жизни города. Компетентный гид, любящий свой город. Было интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии на «Гродно поликонфессиональный»
Мини-группа
до 10 чел.
Старый Гродно в утреннем свете
Окунуться в атмосферу уютного города - история, архитектура, легенды
Начало: По согласованию
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
29 мая в 10:30
1447 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Старый Гродно в утреннем свете
Начало: Советская площадь или замковая 19, адрес сообщим
50 Br за человека
от 9000 ₽ за экскурсию