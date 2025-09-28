Мои заказы

Костёл Девы Марии Ангельской – экскурсии в Гродно

Найдено 10 экскурсий в категории «Костёл Девы Марии Ангельской» в Гродно, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с историей и самобытной архитектурой европейского городка - идеальный первый день
Начало: На улице Большая Троицкая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Гродненские must-see и их история
Пешая
3 часа
55 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По-новому взглянуть на старую добрую классику
Начало: На ул. Большая Троицкая
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1400 ₽ за человека
Главные и тайные места Гродно
Пешая
2.5 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Гродно в зеркале эпох
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Истории старого Гродно
Пешая
2 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Увидеть главные достопримечательности и узнать о жизни города на протяжении веков
Начало: Возле Старого замка
Расписание: в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
11 дек в 10:30
15 дек в 10:30
1500 ₽ за человека
Старый Гродно в утреннем свете
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Окунуться в атмосферу уютного города - история, архитектура, легенды
Начало: На Советской площади или Замковая 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
3.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и панорамами
Начало: На Фарном костеле
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
1650 ₽ за человека
Первая встреча с Гродно (в группе)
Пешая
3 часа
71 отзыв
Групповая
до 22 чел.
Открыть богатое наследие города на обзорной экскурсии по историческому центру
Начало: На ул. Кирова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:00
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Шерше ля фам, или Гродно в женских лицах
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На улицах Гродно оживают истории женщин, оставивших след в культуре и истории. Узнайте, как они влияли на события и вдохновляли современников
Начало: На улице Элизы Ожешко
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
5400 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    28 сентября 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 28 сентября 2025
    Все было очень классно
  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 26 сентября 2025
    С Гродно знакомил нас Игорь. Провез по всем знаковым и малознакомым местам, улицам и улочкам, дворикам и дворам, показал все
    читать дальше

    достопримечательности. Хорошо знает и любит город, бережно и грамотно подает материал. Историк и археолог- человек неравнодушный к своему краю и пожеланиям экскурсантов. Время прошло наполненно и интересно. Спасибо за профессионализм!

  • И
    Ирина
    16 сентября 2025
    Гродненские must-see и их история
    Дата посещения: 15 сентября 2025
    Спасибо экскурсоводу Игорю за очень интересную экскурсию.Информация была подана интересно и лаконично.Буду однозначно рекомендовать!
  • И
    Ирина
    2 сентября 2025
    Первая встреча с Гродно (в группе)
    Дата посещения: 22 августа 2025
    Очень понравился экскурсовод Егор! Глубокие знания истории, грамотная речь, слушать очень приятно. Город невероятно уютный и красивый. Обилие цветов, всё
    читать дальше

    чисто и ухожено. Доброжелательные люди.
    По окончании экскурсии Егор задержался чтобы ответить на все наши вопросы. Огромное спасибо! Это лучший из всех экскурсоводов при нашем путешествии по Беларуси!!!

  • Ц
    Цыганов
    26 июля 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной
    читать дальше

    и во время автомобильной части экскурсии останавливался и давал возможность сделать фотографии. Во время экскурсии получили много интересной информации по истории и жизни Гродно.

  • А
    Алакаева
    7 мая 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Дата посещения: 7 мая 2025
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
    читать дальше

    не только мастерски владеет фактами, но и умеет увлекательно их преподнести. Особенно впечатлило, как глубоко и интересно он рассказывал о религиозных и исторических аспектах, чувствуется огромный багаж знаний. Спасибо за насыщенную и познавательную экскурсию!

  • П
    Павел
    8 декабря 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Были на экскурсии 4 декабря 2025 года, экскурсия очень понравилась, экскурсия очень информативная, Андрей в ходе экскурсии не только рассказывает
    читать дальше

    про историю города, но так же показывает места где можно вкусно покушать и дает перерывы на кофе. Экскурсия понравилась, 5 из 5👌🏻

  • Н
    Наталья
    8 декабря 2025
    Гродненские must-see и их история
    Добрый день! Были в Гродно 20-21 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Игорь рассказал нам всю историю города, рассказал, чем
    читать дальше

    занимались местные жители, чем интересовались, как проводили время. Очень хорошо продуман маршрут.
    Побывали рядом со старым и новым замками, в самой старой церкви, в синагоге. Экскурсия прошла на высшем уровне, оправдала с лихвой наши ожидания. Хотим отметить высокий профессионализм, любовь к городу, приятное и культурное общение Игоря! Спасибо за отличное проведенное время.

  • М
    Марина
    1 декабря 2025
    Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
    Спасибо за проведенную экскурсию. Экскурсовод Сергей доступно и живо ведет рассказ, полно отвечает на возникшие вопросы, дает пояснения. Грамотно построен
    читать дальше

    маршрут, совсем неутомительно. Порекомендовал, где можно отдохнуть и поесть. Чувствуется, что Сергей любит свой город и хочет сохранить его историю. Рекомендую всем.

  • А
    Андрей
    28 ноября 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Игорь провел для прекрасную экскурсию, и даже непогода не испортила впечатление о городе. Очень рекомендуем Игоря как прекрасного экскурсовода, превосходного знающего и любящего свой город.
  • И
    Илья
    27 ноября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Очень благодарны нашему гиду Андрею за невероятно интересное путешествие по Гродно. Видно, что человек горит своей работой и зажигает также
    читать дальше

    интерес в своих слушателях.
    Увидели и узнали историю различных мест замечательного города, а после экскурсии гид провел нас в Костёл, где мы смогли услышать орган.
    Андрей также подсказал, где можно вкусно поесть и попить кофе, чтобы согреться (на улице было прохладно).

    Спасибо огромное за интересно проведенное время!

  • Т
    Татьяна
    24 ноября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Добрый день! Были в Гродно 23-24 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Андрей рассказал нам всю историю города, прогуляться с
    читать дальше

    нами по центру, рассказал, чем занимались местные жители, чем интересовались, как проводили время. Побывали рядом со старым и новым замками, в самой старой церкви, в синагоге. Андрей подсказал, где можно выпить самый вкусный кофе, вкусно и недорого поесть в центре, что привезти из Белоруссии как сувенир. Вместо намеченных 2.5 часов он был с нами 4 часа и при этом время пролетело незаметно. Всем рекомендуем!!!

  • Е
    Евгений
    20 ноября 2025
    Гродно в зеркале эпох
    Все понравилось. Интересно, познавательно, грамотно.
  • Б
    Барабаш
    19 ноября 2025
    Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
    Прогулка получилась замечательной, полностью оправдала наши ожидания. Нужно понимать заранее, что это не классическое мероприятие и ведет его непрофессионал. Если вы заранее принимаете это, то вам все понравится)
  • Т
    Татьяна
    18 ноября 2025
    Гродненские must-see и их история
    Спасибо Игорю за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что я оказалась единственным участником группы, гид провел её настолько увлекательно и
    читать дальше

    профессионально, будто группа состояла из десятков человек. Маршрут был продуман до мелочей, каждый объект сопровождался интересными фактами и легендами. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в историю и атмосферу Гродно.

  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2025
    Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
    Сергей спасибо вам большое за прогулку по городу, очень интересно было Вас слушать, рекамедансьон)
  • Н
    Наталья
    9 ноября 2025
    Первая встреча с Гродно (в группе)
    Спасибо Светлане и команде за отличную экскурсию! Мы очень довольны
  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
    читать дальше

    с детьми 11 и 16 лет, всем очень понравилось! Теперь будем мечтать о следующей поездке в волшебный Гродно летом и, очень надеюсь, еще одной экскурсии с Андреем. Рекомендую от души!

  • И
    Ирина
    7 ноября 2025
    Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
    Огромное спасибо за незабываемую прогулку по Гродно! Гид не просто показывал достопримечательности, а открывал тайны удивительного по красоте и колориту
    читать дальше

    города. Столько интересных историй, неожиданных ракурсов и "секретных" мест. Удивительная атмосфера города совершенно точно окунула меня в иное историческое измеренение. Благодарю гида Сергея за незабываемые эмоции! Очень хочется вернуться в этот город еще раз и пройти по другим маршрутам!

  • С
    Светлана
    6 ноября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Экскурсия великолепная, узнали очень много интересного и познавательного, однозначно рекомендую Андрея как экскурсовода профессионала и доброжелательного человека.

