Индивидуальная
до 6 чел.
Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
Знакомство с историей и самобытной архитектурой европейского городка - идеальный первый день
Начало: На улице Большая Троицкая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Гродненские must-see и их история
По-новому взглянуть на старую добрую классику
Начало: На ул. Большая Троицкая
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборГлавные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Истории старого Гродно
Увидеть главные достопримечательности и узнать о жизни города на протяжении веков
Начало: Возле Старого замка
Расписание: в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
11 дек в 10:30
15 дек в 10:30
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборСтарый Гродно в утреннем свете
Окунуться в атмосферу уютного города - история, архитектура, легенды
Начало: На Советской площади или Замковая 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и панорамами
Начало: На Фарном костеле
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
1650 ₽ за человека
Групповая
до 22 чел.
Первая встреча с Гродно (в группе)
Открыть богатое наследие города на обзорной экскурсии по историческому центру
Начало: На ул. Кирова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:00
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Шерше ля фам, или Гродно в женских лицах
На улицах Гродно оживают истории женщин, оставивших след в культуре и истории. Узнайте, как они влияли на события и вдохновляли современников
Начало: На улице Элизы Ожешко
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
5400 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 сентября 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 28 сентября 2025Все было очень классно
- ТТатьяна26 сентября 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 26 сентября 2025С Гродно знакомил нас Игорь. Провез по всем знаковым и малознакомым местам, улицам и улочкам, дворикам и дворам, показал все
- ИИрина16 сентября 2025Гродненские must-see и их историяДата посещения: 15 сентября 2025Спасибо экскурсоводу Игорю за очень интересную экскурсию.Информация была подана интересно и лаконично.Буду однозначно рекомендовать!
- ИИрина2 сентября 2025Первая встреча с Гродно (в группе)Дата посещения: 22 августа 2025Очень понравился экскурсовод Егор! Глубокие знания истории, грамотная речь, слушать очень приятно. Город невероятно уютный и красивый. Обилие цветов, всё
- ЦЦыганов26 июля 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 26 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной
- ААлакаева7 мая 2025Главные и тайные места ГродноДата посещения: 7 мая 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
- ППавел8 декабря 2025Были на экскурсии 4 декабря 2025 года, экскурсия очень понравилась, экскурсия очень информативная, Андрей в ходе экскурсии не только рассказывает
- ННаталья8 декабря 2025Добрый день! Были в Гродно 20-21 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Игорь рассказал нам всю историю города, рассказал, чем
- ММарина1 декабря 2025Спасибо за проведенную экскурсию. Экскурсовод Сергей доступно и живо ведет рассказ, полно отвечает на возникшие вопросы, дает пояснения. Грамотно построен
- ААндрей28 ноября 2025Игорь провел для прекрасную экскурсию, и даже непогода не испортила впечатление о городе. Очень рекомендуем Игоря как прекрасного экскурсовода, превосходного знающего и любящего свой город.
- ИИлья27 ноября 2025Очень благодарны нашему гиду Андрею за невероятно интересное путешествие по Гродно. Видно, что человек горит своей работой и зажигает также
- ТТатьяна24 ноября 2025Добрый день! Были в Гродно 23-24 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Андрей рассказал нам всю историю города, прогуляться с
- ЕЕвгений20 ноября 2025Все понравилось. Интересно, познавательно, грамотно.
- ББарабаш19 ноября 2025Прогулка получилась замечательной, полностью оправдала наши ожидания. Нужно понимать заранее, что это не классическое мероприятие и ведет его непрофессионал. Если вы заранее принимаете это, то вам все понравится)
- ТТатьяна18 ноября 2025Спасибо Игорю за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что я оказалась единственным участником группы, гид провел её настолько увлекательно и
- ЕЕкатерина15 ноября 2025Сергей спасибо вам большое за прогулку по городу, очень интересно было Вас слушать, рекамедансьон)
- ННаталья9 ноября 2025Спасибо Светлане и команде за отличную экскурсию! Мы очень довольны
- ООльга8 ноября 2025Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
- ИИрина7 ноября 2025Огромное спасибо за незабываемую прогулку по Гродно! Гид не просто показывал достопримечательности, а открывал тайны удивительного по красоте и колориту
- ССветлана6 ноября 2025Экскурсия великолепная, узнали очень много интересного и познавательного, однозначно рекомендую Андрея как экскурсовода профессионала и доброжелательного человека.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Костёл Девы Марии Ангельской»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Гродно
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в декабре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Костёл Девы Марии Ангельской" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1300 до 7900. Туристы уже оставили гидам 337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Гродно на 2025 год по теме «Костёл Девы Марии Ангельской», 337 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль