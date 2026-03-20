Мы пройдём по главным и улицам и площадям — и заглянем туда, где нечасто бывают путешественники.
Вы увидите величественные замки и храмы, узнаете, почему всё в Гродно построено из жёлтого кирпича и услышите трогательную историю спасения пожарной команды. Услышите от меня минимум дат и архитектурных терминов — больше городских историй и легенд.
Описание экскурсии
- Большая хоральная синагога — одна из самых больших и действующих в Восточной Европе.
- Старый и Новый замки (внешний осмотр) — резиденции правителей Великого княжества литовского и Речи Посполитой.
- Пожарная каланча 1904 года.
- Драматический театр — визитная карточка города.
- Костёл Обретения Святого Креста — старейший действующий костёл в Западной Беларуси.
- Костёл Благовещения Девы Марии (внешний осмотр) и его роскошные входные порталы.
- Лямус — старейшее деревянное здание Беларуси.
- Фарный костёл св. Франциска Ксаверия и Советская площадь.
- Улица Замковая — старейшая в городе.
- Коложская церковь 12 века.
А ещё на экскурсии:
- вы узнаете, где в Гродно стоял третий замок, почему Стефан Баторий перебрался в наш город и как закончилась история могущественного государства.
- выясните, что было на месте Драматического театра, как костёл стал банком и где в Гродно было «как у Христа за пазухой».
- посетите парочку атмосферных двориков и разберётесь, что больше всего не нравилось в них городским властям сто лет назад.
- разберётесь, что такое сграффито и что означало «сходить на Карла Маркса».
- на узких улочках я расскажу историю еврейского погрома, что такое «малина» и кто такой Груша.
- на Советской площади услышите, как Пётр I весело проводил время в Фарном костёле, откуда в центре Гродно действующая тюрьма и есть ли здесь подземные ходы.
- в Коложской церкви увидите загадочные знаки на стенах, отпечатки пальцев из 12 века и чудом уцелевшее послание из Средневековья.
Организационные детали
- Возьмите с собой мелкие деньги на пожертвования в лямусе.
- Дополнительно оплачивается вход в синагогу (по желанию): взрослый билет 5 бел. руб., студенты и школьники 3 бел. руб.
- Посещение музеев в замках не входит в программу экскурсии.
- Из-за сложного рельефа не рекомендую экскурсию детям до 14 лет, пожилым людям и путешественникам с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Большую хоральную синагогу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1244 туристов
Я родился и всю жизнь живу в нашем чудесном городе. В 2009 году окончил исторический факультет Гродненского университета. Увлекаюсь историей, археологией, краеведением. В свободное время люблю гулять по Гродно —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
20 мар 2026
Экскурсия очень насыщенная содержательно, но не оставляет ощущения перегруза - Игорь умело перемежает исторические данные с человеческими историями, легендами, занимательными фактами. Игорь прекрасно владеет материалом, рассказ идёт свободно и воспринимается
