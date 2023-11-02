Давайте на один день отправимся в прошлое — нас ждет музейный комплекс Дудутки, где восстанавливают и оберегают старинные технологии, а также хранят искусство забытых профессий.
Вы побываете в различных мастерских, сможете попробовать себя в новом ремесле, а также узнаете секреты выпечки традиционного хлеба.
Вы побываете в различных мастерских, сможете попробовать себя в новом ремесле, а также узнаете секреты выпечки традиционного хлеба.
Ближайшие даты:
2
ноя
ноя
5
ноя
ноя
2
янв
янв
6
янв
янв
3
мая
мая
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетДудутки — музейный комплекс, который расположен на берегу реки Птичь, в 40 километрах от Минска. Основатель — Е. Д. Будинас, известный писатель и журналист. Комплекс уникален прежде всего своей атмосферой. Здесь можно перенестись в XIX век и оказаться в старинном белорусском поместье.
Дудутки — череда выставочных залов и мастерских, где можно попробовать изготовить самостоятельно предметы быта. Здесь восстанавливают и оберегают старинные технологии, а также хранят искусство забытых в наши дни профессий. Сейчас в музейном комплексе работают ферма, конюшня и зоосад. Также есть множество мастерских: деревообработки, валяния, лозоплетения, ткачества, кожевенная, гончарная и не только.
В музейном комплексе вы увидите традиционную белорусскую хлебопекарню, единственную в стране действующую ветряную мельницу. Вы узнаете о чарующем процессе появления на свет ржаного хлеба, а затем увидите классический деревенский трактир и антикварные авто.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Входной билет + экскурсия
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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