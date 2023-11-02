Что вас ждетДудутки — музейный комплекс, который расположен на берегу реки Птичь, в 40 километрах от Минска. Основатель — Е. Д. Будинас, известный писатель и журналист. Комплекс уникален прежде всего своей атмосферой. Здесь можно перенестись в XIX век и оказаться в старинном белорусском поместье.

Дудутки — череда выставочных залов и мастерских, где можно попробовать изготовить самостоятельно предметы быта. Здесь восстанавливают и оберегают старинные технологии, а также хранят искусство забытых в наши дни профессий. Сейчас в музейном комплексе работают ферма, конюшня и зоосад. Также есть множество мастерских: деревообработки, валяния, лозоплетения, ткачества, кожевенная, гончарная и не только.

В музейном комплексе вы увидите традиционную белорусскую хлебопекарню, единственную в стране действующую ветряную мельницу. Вы узнаете о чарующем процессе появления на свет ржаного хлеба, а затем увидите классический деревенский трактир и антикварные авто.