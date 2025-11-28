Мои заказы

Дукорский Маентак: трансфер из Минска с комфортом

Погружение в белорусскую культуру и отдых на природе без забот о дороге
Не тратьте силы на дорогу — мы доставим вас прямо к агроусадебному комплексу «Дукорский Маентак».

Там вы сможете погулять среди ухоженных садов, увидеть животных, попробовать деревенские угощения и открыть для себя традиции белорусской культуры.
Описание трансфер

  • Удобная поездка из Минска — заберём вас у дома, отеля или в любой точке города.
  • Самостоятельное знакомство с комплексом — вы сами выбираете, чем заняться: прогулки, мастер-классы, дегустации, музеи.
  • Аутентичная белорусская усадьба — архитектура с историческим колоритом и атмосферой 19 века.
  • Красивые природные виды — пруды, зелёные луга, ухоженные сады для неспешных прогулок.
  • Ферма с животными — коровы, лошади, овцы и другие питомцы, которых можно покормить.
  • Мастер-классы по ремёслам — ткачество, гончарное дело, резьба по дереву.
  • Дегустация деревенских продуктов — домашние сыры, мёд, хлеб и блюда белорусской кухни.
  • Музей крестьянского быта — старинные инструменты и предметы, рассказывающие об истории труда.
  • Зоны отдыха — лавочки и беседки на свежем воздухе, чтобы расслабиться и насладиться тишиной.

Организационные детали

  • Время в пути: ~1 ч из Минска.
  • Формат: трансфер туда-обратно с водителем из нашей команды, без экскурсионного сопровождения.
  • Входные билеты в комплекс оплачиваются отдельно (15 бел. руб. до 18 лет, 25 бел. руб. для взрослых).
  • Доплата за транспорт до 8 человек — 100 бел. руб.
  • Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего дома в черте МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 57197 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
читать дальше

яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

