Не тратьте силы на дорогу — мы доставим вас прямо к агроусадебному комплексу «Дукорский Маентак».
Там вы сможете погулять среди ухоженных садов, увидеть животных, попробовать деревенские угощения и открыть для себя традиции белорусской культуры.
Описание трансфер
- Удобная поездка из Минска — заберём вас у дома, отеля или в любой точке города.
- Самостоятельное знакомство с комплексом — вы сами выбираете, чем заняться: прогулки, мастер-классы, дегустации, музеи.
- Аутентичная белорусская усадьба — архитектура с историческим колоритом и атмосферой 19 века.
- Красивые природные виды — пруды, зелёные луга, ухоженные сады для неспешных прогулок.
- Ферма с животными — коровы, лошади, овцы и другие питомцы, которых можно покормить.
- Мастер-классы по ремёслам — ткачество, гончарное дело, резьба по дереву.
- Дегустация деревенских продуктов — домашние сыры, мёд, хлеб и блюда белорусской кухни.
- Музей крестьянского быта — старинные инструменты и предметы, рассказывающие об истории труда.
- Зоны отдыха — лавочки и беседки на свежем воздухе, чтобы расслабиться и насладиться тишиной.
Организационные детали
- Время в пути: ~1 ч из Минска.
- Формат: трансфер туда-обратно с водителем из нашей команды, без экскурсионного сопровождения.
- Входные билеты в комплекс оплачиваются отдельно (15 бел. руб. до 18 лет, 25 бел. руб. для взрослых).
- Доплата за транспорт до 8 человек — 100 бел. руб.
- Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего дома в черте МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 57197 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий.
Входит в следующие категории Минска
