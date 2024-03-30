Елена — ваш гид в Минске

Провела экскурсии для 260 туристов

Я люблю Беларусь, её культуру и людей. И мне интересно рассказывать о ней с глубокими смыслами и значениями. Мы будем познавать символы нашей земли, красоту переплетения судеб, прошлого и настоящего. Мы будем говорить языком учёных и поэзии, легенд и гипотез. Как поётся в песне: «Ад прадзедоу спакон вякоу мне засталася спадчына» — мы наследники наших предков. И важно это наследие сохранить!

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