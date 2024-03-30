Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли
Там, где сейчас находятся городки Ружаны и Слоним, когда-то располагались обширные княжеские угодья.
Местные дворцы вызывали зависть даже у владельцев замков Мир и Несвиж! Вы увидите единственный в Белоруссии дворец 19 века в готическом стиле, а также «Белорусский Версаль». И познакомитесь с историей шляхетских фамилий — Сапег, Пусловских и Костюшко.
Местные дворцы вызывали зависть даже у владельцев замков Мир и Несвиж! Вы увидите единственный в Белоруссии дворец 19 века в готическом стиле, а также «Белорусский Версаль». И познакомитесь с историей шляхетских фамилий — Сапег, Пусловских и Костюшко.
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Описание
Что вас ожидает
Замки Брестской области
Окрестности Бреста — земли с богатой историей, где можно обнаружить влияние разнообразных культур и традиций. Я расскажу, какой след оставили в архитектуре местных городов великие греки, норманны и швабы, поляки и литовцы. Итак, в программе экскурсии:
- Слоним — Троицкий собор с мощными стенами и контрофорсами, старинная синагога, изящный костёл святого Андрея и место расположения театра Казимира Огинского.
- Ружанский дворец — родовое гнездо Сапег, сильнейшего магнатского рода Речи Посполитой. Дворец устроен по принципу оборонительной крепости. В восточном флигеле работает музей, где можно увидеть аутентичные предметы и элементы интерьера.
- Коссово — резиденция графов Пусловских. Дворец в готическом стиле находится среди леса и напоминает настоящий сказочный замок.
- Восстановленная усадьба Тадеуша Костюшко — вернёт нас в середину 19 века и раскроет яркую фигуру военного инженера и политика, почетного гражданина Франции.
Организационные детали
- Поездка проходит на 3-4-местном седане комфорт-класса
- Экскурсию возможно провести для большего количества человек с доплатой за транспорт (минивэн, микроавтобус)
- Входные билеты в музеи (от 600 росс. руб.) и услуги местного экскурсовода оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 260 туристов
Я люблю Беларусь, её культуру и людей. И мне интересно рассказывать о ней с глубокими смыслами и значениями. Мы будем познавать символы нашей земли, красоту переплетения судеб, прошлого и настоящего. Мы будем говорить языком учёных и поэзии, легенд и гипотез. Как поётся в песне: «Ад прадзедоу спакон вякоу мне засталася спадчына» — мы наследники наших предков. И важно это наследие сохранить!
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