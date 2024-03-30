Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Индивидуальная экскурсия в Минске

Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли

Там, где сейчас находятся городки Ружаны и Слоним, когда-то располагались обширные княжеские угодья.

Местные дворцы вызывали зависть даже у владельцев замков Мир и Несвиж! Вы увидите единственный в Белоруссии дворец 19 века в готическом стиле, а также «Белорусский Версаль». И познакомитесь с историей шляхетских фамилий — Сапег, Пусловских и Костюшко.
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Ближайшие даты:
30
мар
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5
апр
10
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19
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Описание

Что вас ожидает

Замки Брестской области

Окрестности Бреста — земли с богатой историей, где можно обнаружить влияние разнообразных культур и традиций. Я расскажу, какой след оставили в архитектуре местных городов великие греки, норманны и швабы, поляки и литовцы. Итак, в программе экскурсии:

  • Слоним — Троицкий собор с мощными стенами и контрофорсами, старинная синагога, изящный костёл святого Андрея и место расположения театра Казимира Огинского.
  • Ружанский дворец — родовое гнездо Сапег, сильнейшего магнатского рода Речи Посполитой. Дворец устроен по принципу оборонительной крепости. В восточном флигеле работает музей, где можно увидеть аутентичные предметы и элементы интерьера.
  • Коссово — резиденция графов Пусловских. Дворец в готическом стиле находится среди леса и напоминает настоящий сказочный замок.
  • Восстановленная усадьба Тадеуша Костюшко — вернёт нас в середину 19 века и раскроет яркую фигуру военного инженера и политика, почетного гражданина Франции.

Организационные детали

  • Поездка проходит на 3-4-местном седане комфорт-класса
  • Экскурсию возможно провести для большего количества человек с доплатой за транспорт (минивэн, микроавтобус)
  • Входные билеты в музеи (от 600 росс. руб.) и услуги местного экскурсовода оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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