Замки в Коссово и Ружанах

Замки в Коссово и Ружанах
Замки в Коссово и Ружанах
Замки в Коссово и Ружанах
Замки в Коссово и Ружанах
Замки в Коссово и Ружанах
Замки в Коссово и Ружанах
Замки в Коссово и Ружанах
Замки в Коссово и Ружанах

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Пусловских (Коссовский замок)
  • Музей-усадьба Тадеуша Костюшко (Коссово)
  • Костел Святой Троицы (Коссово)
  • Дворцовый комплекс Сапегов (Ружанский дворец)
  • Петропавловская церковь в Ружанах
  • Костел Пресвятой Троицы в Ружанах
Встреча с гидом в 07:50 возле Ратуши у скульптуры "Войт с ключом" по адресу пл. Свободы, 2 А.
В нашей поездке мы посетим один из самых красивых архитектурных ансамблей Беларуси - дворец Пусловских, выполненный в неоготическом стиле, увидим музей одного из известных людей Беларуси - Тадеуша Костюшко, а так же побываем в дворцово-парковом комплексе, который называют одними из "самых впечатляющих развалин Европы" и сравнивают с дворцом Людовика XIV!
Переезд в Коссово (~300 км. ).
Мы узнаем от нашего гида про правящие династии на этих землях, узнаем про историю создания этого дворца. Увидим буквально в нескольких шагах восстановленную усадьбу на месте дома, где родился по-настоящему великий человек, военный и политический деятель - Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко (1746-1817). Вас ожидают не только красочные виды, невероятные истории и необычные легенды, но и погружение в историю Беларуси.
Обед (за дополнительную плату).
Переезд в Ружаны (~30 км. )
Экскурсия по дворцово-парковому комплексу Сапег в Ружанах, которые сравнивают с французским Версалем. Замок был заложен в XVI веке Львом Сапегой и выполнял функцию резиденции этого богатого рода, которого побаивались даже сами Радзивиллы. Мы посетим музей, расположенный в отреставрированном флигеле, а также прогуляемся по территории комплекса, где узнаем об истории и перестройках, о пожарах, о происхождении названия
Возвращение в Минск (~300 км. ).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартный билет
$35

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты во Дворец Паустовских (Косовский замок)
  • Входные билеты в музей Тадеуша Костюшко
  • Входные билеты в дворцово-парковый ансамбль Сапег (Ружанский дворец)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Сопровождение во время экскурсии
Что не входит
  • питание (обед)
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша)
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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по субботам в 08:00

Travel A.
Travel A.
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