Встреча с гидом в 07:50 возле Ратуши у скульптуры "Войт с ключом" по адресу пл. Свободы, 2 А.

В нашей поездке мы посетим один из самых красивых архитектурных ансамблей Беларуси - дворец Пусловских, выполненный в неоготическом стиле, увидим музей одного из известных людей Беларуси - Тадеуша Костюшко, а так же побываем в дворцово-парковом комплексе, который называют одними из "самых впечатляющих развалин Европы" и сравнивают с дворцом Людовика XIV!

Переезд в Коссово (~300 км. ).

Мы узнаем от нашего гида про правящие династии на этих землях, узнаем про историю создания этого дворца. Увидим буквально в нескольких шагах восстановленную усадьбу на месте дома, где родился по-настоящему великий человек, военный и политический деятель - Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко (1746-1817). Вас ожидают не только красочные виды, невероятные истории и необычные легенды, но и погружение в историю Беларуси.

Обед (за дополнительную плату).

Переезд в Ружаны (~30 км. )

Экскурсия по дворцово-парковому комплексу Сапег в Ружанах, которые сравнивают с французским Версалем. Замок был заложен в XVI веке Львом Сапегой и выполнял функцию резиденции этого богатого рода, которого побаивались даже сами Радзивиллы. Мы посетим музей, расположенный в отреставрированном флигеле, а также прогуляемся по территории комплекса, где узнаем об истории и перестройках, о пожарах, о происхождении названия

Возвращение в Минск (~300 км. ).