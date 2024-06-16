Гродно — город, неоднократно становившийся резиденцией князей и королей, которые создали и оставили в наследие неисчислимые шедевры архитектуры.
После прогулки средневековыми тропами экскурсия приведет вас к выдающемуся гидрологическому сооружению — Августовскому каналу.
Здешние живописные места со следами минувших столетий: военные форты, дворец во Свяцке, Сопоцкий костел и старинные шлюзы никого не оставят равнодушными.
После прогулки средневековыми тропами экскурсия приведет вас к выдающемуся гидрологическому сооружению — Августовскому каналу.
Здешние живописные места со следами минувших столетий: военные форты, дворец во Свяцке, Сопоцкий костел и старинные шлюзы никого не оставят равнодушными.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Коложская (Борисоглебская) церковь XII в. - одна из первых церквей Восточной Европы
- Городница Тизенгауза - административный, культурный и промышленный центр Гродно XVIII века
- Костел Святого Франциска Ксаверия ХVIII в. - уникальный памятник архитектуры барокко
- Костел и комплекс монастыря бернардинцев - уникальный культовый ансамбль и самая старинная католическая святыня Гродно
- Хоральная синагога XVI в - самая красивая синагога в Европе, самая большая в Беларуси и старейшая на постсоветском пространстве
- Старый замок - мощная оборонительная система, высокие крутые валы, а вокруг воды Немана и Городничанки
- Новый замок - получивший славу проклятого места
- Августовский канал (шлюз Домбровка) - первый искусственный водный путь в Европе, который связывает напрямую две большие реки - Вислу и Неман
Описание экскурсии
Гродно - это город, который неоднократно становился резиденцией князей и королей. Именно они создали, сохранили и передали в наследие неисчислимые шедевры архитектуры. После прогулки средневековыми тропами экскурсия приведет вас к выдающемуся гидрологическому сооружению - Августовскому каналу. Живописные места вдоль Августовского канала со следами минувших столетий и старинные шлюзы не оставят вас равнодушными.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|250 Br
|Детский (2-18 лет)
|230 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коложская (Борисоглебская) церковь XII в. - одна из первых церквей Восточной Европы
- Городница Тизенгауза - административный, культурный и промышленный центр Гродно XVIII века
- Костел Святого Франциска Ксаверия ХVIII в. - уникальный памятник архитектуры барокко
- Костел и комплекс монастыря бернардинцев - уникальный культовый ансамбль и самая старинная католическая святыня Гродно
- Хоральная синагога XVI в - самая красивая синагога в Европе, самая большая в Беларуси и старейшая на постсоветском пространстве
- Старый замок - мощная оборонительная система, высокие крутые валы, а вокруг воды Немана и Городничанки
- Новый замок - получивший славу проклятого места
- Августовский канал (шлюз Домбровка) - первый искусственный водный путь в Европе, который связывает напрямую две большие реки - Вислу и Неман
Что включено
- Комфортный транспорт автобус/микроавтобус тур. класса ", "услуги сопровождающего гида по всему маршруту", "экскурсионное обслуживание согласно программе, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гродно", "комплексный обед в ресторане", " катание на теплоходе
Что не входит в цену
- Личные расходы (кофе, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
Завершение: ЖД вокзал (Привокзальная пл. 5)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- ВАЖНО!!! ДОПЛАТА за экскурсию производится ПРЕДВАРИТЕЛЬНО (не позднее, чем за 12 часов до начала экскурсии) онлайн картой МИР по ссылке организатора или в офисе организатора в будние дни. Доплата на месте перед отправлением НЕ принимается
- Доплатить остаток суммы за экскурсию можно наличными белорусскими рублями или картой, по курсу на день экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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