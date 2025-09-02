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Групповая
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
«После прогулки средневековыми тропами экскурсия приведет вас к выдающемуся гидрологическому сооружению - Августовскому каналу»
21 июн в 07:30
28 июн в 07:30
250 Br за человека
Групповая
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
«Водная прогулка по Августовскому каналу со шлюзованием (при достаточном количестве воды в канале, зависит от погодных условий)»
21 июн в 07:30
28 июн в 07:30
6610 ₽ за человека
Групповая
Августовский канал и Гродно - путешествие по западу Беларуси
Исследовать край каналов, храмов и королевских легенд (из Минска)
Начало: На площади Свободы
«Вы пройдёте на теплоходе по Августовскому каналу и увидите работу старинного шлюза»
15 июн в 08:00
22 июн в 08:00
6690 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Экскурсия понравилась как взрослым, так и детям, экскурсоводы рассказывали очень интересно, со знанием материала, в Гродно нас ждал вкусный обед
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А
Экскурсия понравилась! Гродно очень интересный красивый город. Небольшой дождик не подпортил впечатления. Прогулка на теплоходе со шлюзованием стала отличным завершением экскурсии.
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В
Гродно поражает своим великолепием. Уютный городок раскинулся на берегу реки Неман. Улочки утопают в цветах и зелени. Старинные замки, храмы
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Т
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А
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B
Увидели Старый и Новый Замки обзорно! Каланчу и прослушали трубача, Костел, Коложскую церковь, Августовский канал! Все что в общем было
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А
**Поездка в Гродно на автобусе**
Недавно я отправился в поездку в Гродно на автобусе. Это путешествие оставило у меня массу положительных
Недавно я отправился в поездку в Гродно на автобусе. Это путешествие оставило у меня массу положительных
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Ю
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А
Увидели очень мало самого города.
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A
Увидели очень мало самого города.
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Всего 23 отзыва в Минске в категории "Августовский канал"
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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Августовский канал»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2026
Сейчас в Минске в категории "Августовский канал" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 6690. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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