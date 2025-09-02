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Августовский канал – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Августовский канал» в Минске, цены от 250 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
На автобусе
На теплоходе
14.5 часов
19 отзывов
Групповая
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
«После прогулки средневековыми тропами экскурсия приведет вас к выдающемуся гидрологическому сооружению - Августовскому каналу»
21 июн в 07:30
28 июн в 07:30
250 Br за человека
Королевский Гродно и Августовский канал
На автобусе
На теплоходе
13 часов
4 отзыва
Групповая
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
«Водная прогулка по Августовскому каналу со шлюзованием (при достаточном количестве воды в канале, зависит от погодных условий)»
21 июн в 07:30
28 июн в 07:30
6610 ₽ за человека
Августовский канал и Гродно - путешествие по западу Беларуси
На автобусе
13 часов
Групповая
Августовский канал и Гродно - путешествие по западу Беларуси
Исследовать край каналов, храмов и королевских легенд (из Минска)
Начало: На площади Свободы
«Вы пройдёте на теплоходе по Августовскому каналу и увидите работу старинного шлюза»
15 июн в 08:00
22 июн в 08:00
6690 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Экскурсия понравилась как взрослым, так и детям, экскурсоводы рассказывали очень интересно, со знанием материала, в Гродно нас ждал вкусный обед
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А
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Экскурсия понравилась! Гродно очень интересный красивый город. Небольшой дождик не подпортил впечатления. Прогулка на теплоходе со шлюзованием стала отличным завершением экскурсии.
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В
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Гродно поражает своим великолепием. Уютный городок раскинулся на берегу реки Неман. Улочки утопают в цветах и зелени. Старинные замки, храмы
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- всё вызывает интерес.
Погода позволила нам полюбоваться красотой природы во время катания на теплоходе по Августовскому каналу.
Огромная благодарность нашему гиду Евгению, который во время всей нашей поездки делился интересными фактами из истории, а также экскурсоводу Александру за знакомство с Гродно.
Рекомендую данную экскурсию, которая оставила только приятные эмоции и впечатления.

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Т
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
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А
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
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B
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Увидели Старый и Новый Замки обзорно! Каланчу и прослушали трубача, Костел, Коложскую церковь, Августовский канал! Все что в общем было
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заявлено! Единственнвй минус было затянуто время у этих достопримечательностей, можно покороче и больше ключить объектов для просмотра! Пешеходная улица на которой проводишь свободное время - это конечно сложно назвать достопримечательностью. Хотелось бы отметить работу экскурсовода Константина! Очень позитивный, профессионал и галантный человек👍особая благодарность водителю Максиму просто 🔥))

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А
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
**Поездка в Гродно на автобусе**

Недавно я отправился в поездку в Гродно на автобусе. Это путешествие оставило у меня массу положительных
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эмоций и ярких впечатлений.

Особенно мне понравился экскурсовод. Он был очень грамотным и интересным рассказчиком. Его глубокие знания истории и культуры города делали каждую деталь поездки значимой и увлекательной. Благодаря экскурсоводу, я узнал много нового и интересного о Гродно.

Сам город оказался невероятно красивым. Улицы, вымощенные брусчаткой, старинные здания, архитектурные памятники — всё это создавало неповторимую атмосферу. Я с удовольствием гулял по городу, наслаждаясь его красотой и гармонией.

Особенно впечатлили меня исторические места и замки. Я узнал много интересного о прошлом города, его культуре и традициях. Это сделало мою поездку не только приятной прогулкой, но и познавательным путешествием.

Я очень рад, что выбрал поездку в Гродно, и с нетерпением жду возможности вернуться туда снова.

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Ю
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
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А
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Увидели очень мало самого города.
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A
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Увидели очень мало самого города.
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Всего 23 отзыва в Минске в категории "Августовский канал"

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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Августовский канал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе);
  2. Королевский Гродно и Августовский канал;
  3. Августовский канал и Гродно - путешествие по западу Беларуси.
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Троицкое предместье;
  2. Площадь Независимости;
  3. Верхний город;
  4. Мирский замок;
  5. Несвижский замок;
  6. Красный костёл;
  7. Ратуша;
  8. Площадь Победы;
  9. Ворота Минска;
  10. Национальная библиотека.
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2026
Сейчас в Минске в категории "Августовский канал" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 6690. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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