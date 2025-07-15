Мои заказы

Минский Музыкальный театр – экскурсии в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Минский Музыкальный театр» в Минске, цены от 229 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
История Минска за 1,5 часа: экспресс-экскурсия
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История Минска за 1,5 часа
Экспресс-экскурсия по Минску за 1,5 часа для тех, кто ценит время. Посетите ключевые места города и узнайте его историю без лишних слов
Начало: В Верхнем городе
Завтра в 08:30
3 авг в 08:30
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Минск: интеллектуальная прогулка с профессиональным историком
Пешая
3.5 часа
-
30%
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск: интеллектуальная прогулка с историком
Погрузитесь в историю Минска на интеллектуальной прогулке с профессиональным историком. Узнайте о прошлом города и его культурных особенностях
Начало: В районе станции метро «Площадь Ленина»
3 авг в 13:00
4 авг в 08:00
8677 ₽12 395 ₽ за всё до 10 чел.
Минск: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Минск: обзорная экскурсия
Познакомиться со столицей Беларуси на машине и пешком
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
История Минска на душевной прогулке
Пешая
2.5 часа
-
30%
44 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
История Минска на душевной прогулке
Минск - город с богатой историей и архитектурой. Узнайте о его прошлом, прогуливаясь по значимым местам, от площади Независимости до Троицкого предместья
Начало: На Советской улице
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 16:30, 17:00 и 19:00
Завтра в 10:30
3 авг в 10:30
1471 ₽2101 ₽ за человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Пешая
2.5 часа
209 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: На площади независимости, советская 18
Расписание: По договоренности
3 авг в 07:00
4 авг в 07:00
229 Br за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    15 июля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Очень понравилась экскурсия, огромная благодарность экскурсоводу Екатерине.
  • Ю
    Юлия
    8 июля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Добрый день! 3 июля заказывали индивидуальную пешеходную экскурсию по центру Минска. У нас был гид Ирина. Маршрут был пройден полностью.
    читать дальше

    По качеству информации вопросов нет. Но впечатления остались на слабую четверку. Не хватило фотопауз у памятников и зданий. Получается или слушаешь или бежишь фоткаешь, но тогда что-то упускаешь из рассказа. Наша постоянное отвлечение на фото дезориентировало экскурсовода, потому что всегда приятнее, когда слушают от начала и до конца. Но в целом все ок!!! Пожелания только к фотопаузам, мы всё-таки туристы!

  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Брали пешеходную экскурсию по Минску. Экскурсия была увлекательной, 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ольга отвечала на любые вопросы, рассказывала с любовью о своем городе, стране, это чувствовалось в,каждом ее слове. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минский Музыкальный театр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. История Минска за 1,5 часа: экспресс-экскурсия
  2. Минск: интеллектуальная прогулка с профессиональным историком
  3. Минск: обзорная экскурсия
  4. История Минска на душевной прогулке
  5. Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Мирский замок
  7. Красный костёл
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2025
Сейчас в Минске в категории "Минский Музыкальный театр" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 229 до 13 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 300 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Минске на 2025 год по теме «Минский Музыкальный театр», 300 ⭐ отзывов, цены от 229₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь