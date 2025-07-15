Индивидуальная
до 10 чел.
История Минска за 1,5 часа
Экспресс-экскурсия по Минску за 1,5 часа для тех, кто ценит время. Посетите ключевые места города и узнайте его историю без лишних слов
Начало: В Верхнем городе
Завтра в 08:30
3 авг в 08:30
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск: интеллектуальная прогулка с историком
Погрузитесь в историю Минска на интеллектуальной прогулке с профессиональным историком. Узнайте о прошлом города и его культурных особенностях
Начало: В районе станции метро «Площадь Ленина»
3 авг в 13:00
4 авг в 08:00
8677 ₽
12 395 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Минск: обзорная экскурсия
Познакомиться со столицей Беларуси на машине и пешком
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
30%
Мини-группа
до 8 чел.
История Минска на душевной прогулке
Минск - город с богатой историей и архитектурой. Узнайте о его прошлом, прогуливаясь по значимым местам, от площади Независимости до Троицкого предместья
Начало: На Советской улице
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 16:30, 17:00 и 19:00
Завтра в 10:30
3 авг в 10:30
1471 ₽
2101 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: На площади независимости, советская 18
Расписание: По договоренности
3 авг в 07:00
4 авг в 07:00
229 Br за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 июля 2025Очень понравилась экскурсия, огромная благодарность экскурсоводу Екатерине.
- ЮЮлия8 июля 2025Добрый день! 3 июля заказывали индивидуальную пешеходную экскурсию по центру Минска. У нас был гид Ирина. Маршрут был пройден полностью.
- ЕЕлена4 июля 2025Брали пешеходную экскурсию по Минску. Экскурсия была увлекательной, 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ольга отвечала на любые вопросы, рассказывала с любовью о своем городе, стране, это чувствовалось в,каждом ее слове. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минский Музыкальный театр»
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