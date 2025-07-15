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По качеству информации вопросов нет. Но впечатления остались на слабую четверку. Не хватило фотопауз у памятников и зданий. Получается или слушаешь или бежишь фоткаешь, но тогда что-то упускаешь из рассказа. Наша постоянное отвлечение на фото дезориентировало экскурсовода, потому что всегда приятнее, когда слушают от начала и до конца. Но в целом все ок!!! Пожелания только к фотопаузам, мы всё-таки туристы!