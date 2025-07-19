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Мини-группа
до 8 чел.
История Минска на душевной прогулке
Минск - город с богатой историей и архитектурой. Узнайте о его прошлом, прогуливаясь по значимым местам, от площади Независимости до Троицкого предместья
Начало: На Советской улице
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 16:30, 17:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
1471 ₽
2101 ₽ за человека
Групповая
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Ул. Советская 15, у входа в Красный костел
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
60 Br за человека
Групповая
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
1100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННасонова19 июля 2025Составили общее представление о Минске. Интересный рассказ экскурсовода. Хорошая организация экскурсии. Спасибо
- ССветлана19 июля 2025Экскурсовод Надежда - фанатик своей работы. Очень последовательно, резво, много интересно давала информацию.
- ВВалерия19 июля 2025Супер, гид Надежда прекрасно провела экскурсию, не нагружала фактами, рассказывала самое важное и интересное, проехали много интересных и красивых мест, времени для самостоятельного осмотра и покупки сувениров было достаточно. Для знакомства с городом очень хорошо, 3,5 часа пролетели словно миг
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дом Ваньковичей»
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