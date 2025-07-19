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Дом Ваньковичей – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Ваньковичей» в Минске, цены от 60 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
История Минска на душевной прогулке
Пешая
2.5 часа
-
30%
44 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
История Минска на душевной прогулке
Минск - город с богатой историей и архитектурой. Узнайте о его прошлом, прогуливаясь по значимым местам, от площади Независимости до Троицкого предместья
Начало: На Советской улице
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 16:30, 17:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
1471 ₽2101 ₽ за человека
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
3.5 часа
1800 отзывов
Групповая
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Ул. Советская 15, у входа в Красный костел
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
60 Br за человека
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пешая
2 часа
4 отзыва
Групповая
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
1100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дом Ваньковичей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История Минска на душевной прогулке
  2. Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
  3. Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Мирский замок
  7. Красный костёл
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2025
Сейчас в Минске в категории "Дом Ваньковичей" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 1471 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1848 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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