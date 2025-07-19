В Валерия

Супер, гид Надежда прекрасно провела экскурсию, не нагружала фактами, рассказывала самое важное и интересное, проехали много интересных и красивых мест, времени для самостоятельного осмотра и покупки сувениров было достаточно. Для знакомства с городом очень хорошо, 3,5 часа пролетели словно миг