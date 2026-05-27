Лида и Гродно — места с многовековой историей, которые хранят атмосферу Средневековья.
Вы пройдёте по мощёным улицам самого европейского города Беларуси, где над Неманом возвышается Коложская церковь 12 века. Через пару часов будете стоять у стен Лидского замка. А в пути мы расскажем, как зарождалось Великое княжество Литовское и какие тайны хранят города.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Минска
11:00 — Гродно. Самый европейский город Беларуси с сохранившейся застройкой.
Вы увидите:
- Коложскую церковь 12 века — древний храм на крутом берегу Немана
- королевскую резиденцию Стефана Батория — музейный комплекс, откуда открывается панорама реки
- Новый замок — дворец 18 века, который служит местом проведения сеймов
- хоральную синагогу, аптеку-музей, фарный костёл святого Франциска Ксаверия, пешеходную улицу Советскую
13:30–15:30 обед и свободное время. Рекомендуем прогуляться по парку имени Жилибера, посетить Свято-Покровский кафедральный собор, посмотреть на пожарную каланчу, попробовать местный кофе и закупиться сувенирами на Советской улице
16:30 — Лидский замок. Вы сможете прогуляться здесь самостоятельно или заказать экскурсию на месте
18:00–20:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: билеты в замок Гродно — 350 ₽/чел., билеты в Лидский замок — 350 ₽/чел., билет в музей Лидского замка — 400 ₽/чел., обед
- Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить водителю в белорусских рублях
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Ford Mondeo, Geely Emgrand, Haval, Volkswagen Polo, Peugeot 3008, Skoda Octavia. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Если количество участников больше, можно организовать минивэн, микроавтобус — обсудите это в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 102 туристов
Наша команда организует путешествия по Беларуси, знакомит с интересными местами и рассказывает о достопримечательностях и истории так, чтобы вы лучше понимали специфику страны.
от 33 000 ₽ за экскурсию