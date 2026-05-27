Лида и Гродно — места с многовековой историей, которые хранят атмосферу Средневековья. Вы пройдёте по мощёным улицам самого европейского города Беларуси, где над Неманом возвышается Коложская церковь 12 века. Через пару часов будете стоять у стен Лидского замка. А в пути мы расскажем, как зарождалось Великое княжество Литовское и какие тайны хранят города.

8:00 — выезд из Минска

11:00 — Гродно. Самый европейский город Беларуси с сохранившейся застройкой.

Вы увидите:

Коложскую церковь 12 века — древний храм на крутом берегу Немана

королевскую резиденцию Стефана Батория — музейный комплекс, откуда открывается панорама реки

Новый замок — дворец 18 века, который служит местом проведения сеймов

хоральную синагогу, аптеку-музей, фарный костёл святого Франциска Ксаверия, пешеходную улицу Советскую

13:30–15:30 обед и свободное время. Рекомендуем прогуляться по парку имени Жилибера, посетить Свято-Покровский кафедральный собор, посмотреть на пожарную каланчу, попробовать местный кофе и закупиться сувенирами на Советской улице

16:30 — Лидский замок. Вы сможете прогуляться здесь самостоятельно или заказать экскурсию на месте

18:00–20:00 — возвращение в Минск

