Чтобы познакомиться с историей Беларуси от древнейших времён до современности, мы отправимся в уникальный парк, где бережно хранятся традиции и обычаи страны. Вы узнаете о языческих корнях, замковой культуре, жизни шляхты и сезонных праздниках белорусов.
И при желании поучаствуете в старинных обрядах, мастер-классах и попробуете старобелорусский напиток.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия из Минска в парк истории «Сула»
- Я познакомлю вас с историей прекрасной страны Беларуси
- Расскажу о специфике Минского, Дзержинского и Столбцовского районов
- Познакомлю с историей приграничной Беларуси времён 1939 года
- Раскрою, как здесь сохраняют память о прошлых эпохах
Парк истории «Сула»
Парк посвящён жизни белорусского народа с древнейших времён: язычеству, замковой культуре и традициям, которые живы и сегодня. Для меня это место не просто туристический объект. Я родилась рядом с этим уникальным комплексом и имела честь работать здесь арт-директором. С радостью покажу вам всё самое интересное и подробно расскажу об истории комплекса.
- Здесь вы услышите белорусскую речь
- Примете участие в сезонных обрядах или мастер-классах
- Попробуете традиционные белорусские напитки, которые изготавливаются только в Суле
- Увидите частично сохранившиеся исторические здания — имение дворянского рода Ленских
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Nissan Qashqai (есть детские кресла)
- Дорога из центра Минска в парк «Сула» занимает около часа
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — 1000 ₽ с чел. (есть льготы). Оплата только наличными белорусскими рублями или картой (платёжная система Мир подходит)
- По желанию оплачивается катание на конной железной дороге — 140 ₽, а также перекус и обед по предварительному заказу (средний чек — 850 ₽ с чел.)
- Возможно проведение экскурсии на вашем авто. В этом случае стоимость экскурсии сократится на 2000 ₽
- Обратите внимание, что по выходным в парке «Сула» проводятся гуляния с угощением без дополнительной оплаты
- Доплата за экскурсию производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка на день проведения экскурсии
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 997 туристов
Я творческий гид по Минску и Беларуси, организатор культурных мероприятий и певица. Познакомлю вас с интересными местами, расскажу о самобытности и самостоятельности Беларуси, её богатой культуре, многовековой истории и уникальности. По первому образованию я руководитель оркестров народных инструментов и организатор культурно-досуговой деятельности, по второму — культуролог, по третьему — юрист.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Светлана
6 июл 2025
4 июля были на экскурсии Из Минска в Парк истории Сула,нашим гидом и одновременно водителем был Валерий-прекрасный человек и рассказчик,гостеприимный и доброжелательный экскурсовод. Сам парк впечатляет,много активностей,отличная организация,вкусно и недорого поели в ресторане,брали драники с начинкой и морс. Немного не хватило нам времени покататься на ладье,но это наша вина,торопились на следующую экскурсию.
