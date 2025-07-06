Светлана

4 июля были на экскурсии Из Минска в Парк истории Сула,нашим гидом и одновременно водителем был Валерий-прекрасный человек и рассказчик,гостеприимный и доброжелательный экскурсовод. Сам парк впечатляет,много активностей,отличная организация,вкусно и недорого поели в ресторане,брали драники с начинкой и морс. Немного не хватило нам времени покататься на ладье,но это наша вина,торопились на следующую экскурсию.