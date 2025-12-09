В парке «Великое княжество Сула» каждому найдётся занятие по душе — погружение в хронологическую историю региона, изучение интерактивных экспозиций или прогулка по историческим местами и природным локациям. А чтобы визит прошёл максимально познавательно, вашим проводником в мире древних белорусских культов, средневекового быта и обычаев шляхетства станет опытный гид.

В парке «Великое княжество Сула» вы совершите необычное путешествие по истории Беларуси и познакомитесь с её прошлым, начиная от самых истоков (древние поселения, эпоха неолита) и до наших дней.

На стоянке древнего человека узнаете, как жили наши предки 7000 лет назад, какие помещения использовали, как добывали пищу и какую одежду носили.

На площадке славянских культур познакомитесь с предметами и богами, которым поклонялись наши предки 3000 лет назад. Среди экспонатов — Вещий Камень и древнеславянское капище со священным огнем.

На пристани варягов представлены жилища и быт этих воинов, создателей первых белорусских поселений.

Эпоху Средневековья представляет небольшой замок, а также кузница, воссозданная на фундаменте водяной мельницы.

Королевская ассамблея расскажет о жизни шляхты на землях Белоруссии.

Также в парке можно прокатиться на драккаре викингов, познакомиться с бытом дворянского рода и традициями простой крестьянской семьи.

