В парке «Великое княжество Сула» каждому найдётся занятие по душе — погружение в хронологическую историю региона, изучение интерактивных экспозиций или прогулка по историческим местами и природным локациям.
А чтобы визит прошёл максимально познавательно, вашим проводником в мире древних белорусских культов, средневекового быта и обычаев шляхетства станет опытный гид.
Описание экскурсии
В парке «Великое княжество Сула» вы совершите необычное путешествие по истории Беларуси и познакомитесь с её прошлым, начиная от самых истоков (древние поселения, эпоха неолита) и до наших дней.
- На стоянке древнего человека узнаете, как жили наши предки 7000 лет назад, какие помещения использовали, как добывали пищу и какую одежду носили.
- На площадке славянских культур познакомитесь с предметами и богами, которым поклонялись наши предки 3000 лет назад. Среди экспонатов — Вещий Камень и древнеславянское капище со священным огнем.
- На пристани варягов представлены жилища и быт этих воинов, создателей первых белорусских поселений.
- Эпоху Средневековья представляет небольшой замок, а также кузница, воссозданная на фундаменте водяной мельницы.
- Королевская ассамблея расскажет о жизни шляхты на землях Белоруссии.
Также в парке можно прокатиться на драккаре викингов, познакомиться с бытом дворянского рода и традициями простой крестьянской семьи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на автомобиле класса комфорт. Мы заберём вас по месту проживания в Минске и привезём обратно
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в комплекс — 35 бел. руб. /чел. + входной билет на гида (к сожалению, таковы правила посещения парка)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Минске
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 3179 туристов
С ранних лет я занимаюсь историей и изучением родной страны. Последние 20 лет посвятил научной и практической деятельности в сфере истории и археологии Беларуси.
