Верхний город в Минске — это исторический центр, сохранивший постройки 16-17 веков, а также памятники разных эпох и стилей.
Историй тут настолько много, что хватит на целую экскурсию! Вместе с нашими гидами вы увидите, чем живёт город, осмотрите ключевые достопримечательности и узнаете интересные и малоизвестные факты из жизни Минска и минчан.
Историй тут настолько много, что хватит на целую экскурсию! Вместе с нашими гидами вы увидите, чем живёт город, осмотрите ключевые достопримечательности и узнаете интересные и малоизвестные факты из жизни Минска и минчан.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мужской бернардинский монастырь. Поговорим о старинных минских монастырях, эпохе барокко и особенностях храмовой архитектуры.
- Улица Кирилла и Мефодия. Вас ждёт рассказ об истории транспорта в Минске: вы узнаете, на чем передвигались минчане до того как появились электробусы.
- Дом масонов. История минских и белорусских масонов — тема необычная и достойная внимания. Мы раскроем их тайны, расскажем, кем были эти люди и чем они занимались в нашем городе.
- Улица Зыбицкая. Пройдёмся по самой тусовочной улице города, но обратим внимание не на увеселительные заведения, а на старинные здания и их легенды. Вы раскроете страшную историю Жёлтого дома и узнаете, какие вкусности продавались в центре города столетия назад.
- Экипаж Губернатора. Как назывался главный минский проспект изначально? Какой из современных парков был Губернаторским? Кто руководил городом в начале 19 века? На все эти вопросы найдём ответы у двойки лошадей. Здесь же познакомимся с первым минским губернатором и поговорим о его вкладе в развитие города.
- Памятник Дунин-Марцинкевичу и Манюшко. Минск — город театров, это известный факт. Но знаете ли вы, когда город познакомился с театральной культурой, где находился первый театр и каков вклад двух деятелей, отлитых в металле? Об этом и поговорим.
- Ратуша. Восстановленное здание минского Rathausа поведает историю о городском самоуправлении и магдебургском праве. Здесь вы узнаете, что такое лава и рада. Также у вас будет возможность с помощью минского Войта приобрести квартиру в столице.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная.
- В стоимость включено: услуги аттестованного экскурсовода на русском языке и радиогид с одноразовыми наушниками.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|1 150 ₽
|Дети до 16 лет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кирилла и Мефодия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 17879 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.