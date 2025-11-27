Проехать и пройти от древних площадей до сталинского ампира и современной архитектуры
Мы проедем по главным магистралям города и прогуляемся по площади Свободы, Троицкому предместью и площади Независимости. Вы увидите, как переплетаются эпохи в самом сердце Беларуси.
Узнаете, как менялся город со времён первых летописных упоминаний и какие архитектурные преобразования происходили в составе Речи Посполитой и Российской империи.
Описание экскурсии
Площадь Свободы — старейшая площадь Минска, место рождения города. Здесь мы осмотрим Ратушу, здания бывших монастыря базилиан и униатской церкви. Заглянем в православный кафедральный собор Святого Духа с чудотворной иконой Божией Матери. Вы услышите историю комплекса иезуитского коллегиума и костёла Пресвятой Девы Марии.
Проспект Независимости — проедем по главной артерии Минска, образцу архитектуры сталинского ампира. Из окна автомобиля увидим Монумент на площади Победы и здание Национальной библиотеки.
Троицкое предместье — сохранившийся уголок 19 века. Отсюда пройдём к Острову Мужества и Скорби, памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане.
Площадь Независимости — центральная площадь города с Домом правительства и Красным костёлом — одной из визитных карточек Минска.
Проспект Победителей — посмотрим проездом на спортивный комплекс «Минск-Арена», современный Музей истории Великой Отечественной войны и стелу. Вы узнаете, за что Минск был удостоен звания города-героя.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить автомобиль на Mercedes-Benz V-Class. В автомобилях есть кондиционеры, Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло или бустер предоставляем по запросу
Мы проедем два главных проспекта города и сделаем три выхода к историческим локациям
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 843 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке!
Желаю вам ярких впечатлений!)