Мы проедем по главным магистралям города и прогуляемся по площади Свободы, Троицкому предместью и площади Независимости. Вы увидите, как переплетаются эпохи в самом сердце Беларуси. Узнаете, как менялся город со времён первых летописных упоминаний и какие архитектурные преобразования происходили в составе Речи Посполитой и Российской империи.

Описание экскурсии

Площадь Свободы — старейшая площадь Минска, место рождения города. Здесь мы осмотрим Ратушу, здания бывших монастыря базилиан и униатской церкви. Заглянем в православный кафедральный собор Святого Духа с чудотворной иконой Божией Матери. Вы услышите историю комплекса иезуитского коллегиума и костёла Пресвятой Девы Марии.

Проспект Независимости — проедем по главной артерии Минска, образцу архитектуры сталинского ампира. Из окна автомобиля увидим Монумент на площади Победы и здание Национальной библиотеки.

Троицкое предместье — сохранившийся уголок 19 века. Отсюда пройдём к Острову Мужества и Скорби, памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане.

Площадь Независимости — центральная площадь города с Домом правительства и Красным костёлом — одной из визитных карточек Минска.

Проспект Победителей — посмотрим проездом на спортивный комплекс «Минск-Арена», современный Музей истории Великой Отечественной войны и стелу. Вы узнаете, за что Минск был удостоен звания города-героя.

Организационные детали