Когда мы путешествуем, мы часто смотрим, но редко замечаем. Эта прогулка поможет замедлиться и прожить город всеми органами чувств.
Вы попробуете его на вкус и запах, прислушаетесь к звукам, прикоснётесь к истории и увидите с ракурса, с которого точно ещё не рассматривали. Обещаем — будет интересно!
Вы попробуете его на вкус и запах, прислушаетесь к звукам, прикоснётесь к истории и увидите с ракурса, с которого точно ещё не рассматривали. Обещаем — будет интересно!
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- театр оперы и балета
- район Осмоловка
- набережная реки Свислочь
- площадь Победы
- парк Горького
Пара впечатлений для примера:
- Вы попробуете напиток в месте, которое своими лакомствами прославило Беларусь на европейской арене сладостей
- Послушаете национальные ароматы и узнаете, как парфюмеры воссоздают запах города и страны
Дальше интригу раскрывать не будем, чтобы было чему удивляться на экскурсии.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: напиток в кофейне — 10 BYN (~270 ₽) и билет на колесо обозрения — 5 BYN (~135 ₽)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 9960 туристов
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. Работаю с командой гидов. На наших экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Гарантируем дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.
Входит в следующие категории Минска
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