Мирский замок

Первой нашей остановкой станет поселок Мир. Он расположен Гродненской области примерно в 100 км от Минска. В этом маленьком населенном пункте находится один из самых красивых замков Белоруссии. Вы сможете оценить его мощь, прикоснуться к его древним стенам и почувствовать дух минувших эпох! А еще узнать о богатой истории самого поселка.

Несвиж

После обеда в Мире мы отправимся в не менее интересный город Несвиж (~30 км). И начнем знакомство с ним с осмотра исторического центра. Во время экскурсии вы увидите:

Костел Божьего Тела — первый в Восточной Европе храм, возведенный в стиле барокко. Здесь находится крипта княжеского рода (3-я по величине после усыпальниц Габсбургов в Вене и Мадриде).

Несвижскую ратушу — самую старую из сохранившихся в Беларуси.

Дом ремесленника

Слуцкую браму

Монастырь бенедиктинок, где обучались дочери состоятельных горожан.

Экскурсия по Несвижскому замку

Эта увлекательная экскурсия познакомит Вас с тайнами белоруской истории. Вы узнаете, какое отношение имели к ним могущественные Радзивиллы. Небывалый трагизм, страсть, мужество, самопожертвование и, конечно, захватывающая история вечной любви оживут перед Вами в образе прекрасных архитектурных творений и увлекательных легенд!