Мирский замок и Несвижский дворец в мини-группе

Двенадцать золотых апостолов в человеческий рост, таинственные катакомбы, проклятие князей, призрак...

4.9
25 отзывов
Двенадцать золотых апостолов в человеческий рост, таинственные катакомбы, проклятие князей, призрак черной дамы, сокровища Радзивиллов — все это и даже больше ждет вас в этой экскурсии.

В Мире Вас ожидает величественный средневековый замок, а в Несвиже — блистательный дворцовый комплекс XVI-XIX вв.

— резиденция князей Радзивиллов.

Оба объекта по праву внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мирский замок и Несвижский дворец в мини-группе
Мирский замок и Несвижский дворец в мини-группе
Мирский замок и Несвижский дворец в мини-группе
Мирский замок и Несвижский дворец в мини-группе
Мирский замок и Несвижский дворец в мини-группе
Мирский замок и Несвижский дворец в мини-группе
Мирский замок и Несвижский дворец в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Мирский замок
  • Мирский костел Святого Николая
  • Несвижская ратуша
  • Несвижский дворцово-парковый комплекс
  • Фарный костёл
  • Дом ремесленника
  • Слуцкая брама
  • Торговые ряды в Несвиже
Мирский замок
Первой нашей остановкой станет поселок Мир. Он расположен Гродненской области примерно в 100 км от Минска. В этом маленьком населенном пункте находится один из самых красивых замков Белоруссии. Вы сможете оценить его мощь, прикоснуться к его древним стенам и почувствовать дух минувших эпох! А еще узнать о богатой истории самого поселка.
Несвиж

После обеда в Мире мы отправимся в не менее интересный город Несвиж (~30 км). И начнем знакомство с ним с осмотра исторического центра. Во время экскурсии вы увидите:

  • Костел Божьего Тела — первый в Восточной Европе храм, возведенный в стиле барокко. Здесь находится крипта княжеского рода (3-я по величине после усыпальниц Габсбургов в Вене и Мадриде).
  • Несвижскую ратушу — самую старую из сохранившихся в Беларуси.
  • Дом ремесленника
  • Слуцкую браму
  • Монастырь бенедиктинок, где обучались дочери состоятельных горожан.
Экскурсия по Несвижскому замку
Эта увлекательная экскурсия познакомит Вас с тайнами белоруской истории. Вы узнаете, какое отношение имели к ним могущественные Радзивиллы. Небывалый трагизм, страсть, мужество, самопожертвование и, конечно, захватывающая история вечной любви оживут перед Вами в образе прекрасных архитектурных творений и увлекательных легенд!
🚩 Начало и место завершения: Минск, пл. Свободы, 2 А (Ратуша)
 Что входит
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в Несвижский замок
  • Входные билеты в Мирский замок
  • Экскурсионное обслуживание по программе
 Что не входит
  • Питание (обед)
  • Личные расходы туриста
Время проведения: Каждое воскресенье в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Travel A.
Travel A.
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