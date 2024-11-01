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Эта экскурсия не только познакомит вас с наследием Беларуси, но и поможет лучше понять её жителей. В своих рассказах я затрону основные этапы истории — от раннего Средневековья до нашего времени.



Вы узнаете, кто такие магнаты, чем они отличались от шляхты, почему Радзивиллы назывались «некоронованными королями». А для самых смелых я припасла легенду о нашем знаменитом привидении!