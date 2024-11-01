Свидетели истории: из Минска - в Мир и Несвиж (на вашем автомобиле)

Раскрыть секреты оборонного зодчества, знаменитой княжеской резиденции и её обитателей
Эта экскурсия не только познакомит вас с наследием Беларуси, но и поможет лучше понять её жителей. В своих рассказах я затрону основные этапы истории — от раннего Средневековья до нашего времени.

Вы узнаете, кто такие магнаты, чем они отличались от шляхты, почему Радзивиллы назывались «некоронованными королями». А для самых смелых я припасла легенду о нашем знаменитом привидении!
Свидетели истории: из Минска - в Мир и Несвиж (на вашем автомобиле)
Свидетели истории: из Минска - в Мир и Несвиж (на вашем автомобиле)
Свидетели истории: из Минска - в Мир и Несвиж (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Мирский замок — красивый, как пряничный домик, но при этом мощный и величественный.
  • Центральную площадь местечка Мир, Костёл Святого Николая (осмотр по дороге).
  • Костёл Божьего Тела в Несвиже — с невероятным внутренним оформлением.
  • Дворец Радзивиллов в Несвиже — объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, впечатляет даже тех, кого впечатлить сложно.

И узнаете:

  • Почему жители этих мест не платили налоги.
  • Почему в Несвиже не было бесприданниц.
  • О чём рассказали миру последние исследования фамильной усыпальницы Радзивиллов.
  • В чём секрет оборонительных сооружений замка.
  • Какие легенды и предания хранит старый — и нестарый Несвиж.

Организационные детали

  • В стоимость включено только экскурсионное обслуживание: поездка проходит на вашем транспорте.
  • Сторонние гиды не имеют права проводить экскурсию по музейным комплексам, поэтому внутри замков с вами будут работать местные сотрудники. Если у музеев на выбранную дату нет свободных гидов — вам будут предложены аудиогиды. В обоих случаях эта услуга включена в стоимость.
  • Также в стоимость включено посещение крипты Радзивиллов.
  • Билеты в музейные комплексы нужно будет приобрести на месте самостоятельно (общая стоимость ~1150 ₽/чел.).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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