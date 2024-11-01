Эта экскурсия не только познакомит вас с наследием Беларуси, но и поможет лучше понять её жителей. В своих рассказах я затрону основные этапы истории — от раннего Средневековья до нашего времени.
Вы узнаете, кто такие магнаты, чем они отличались от шляхты, почему Радзивиллы назывались «некоронованными королями». А для самых смелых я припасла легенду о нашем знаменитом привидении!
Вы узнаете, кто такие магнаты, чем они отличались от шляхты, почему Радзивиллы назывались «некоронованными королями». А для самых смелых я припасла легенду о нашем знаменитом привидении!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мирский замок — красивый, как пряничный домик, но при этом мощный и величественный.
- Центральную площадь местечка Мир, Костёл Святого Николая (осмотр по дороге).
- Костёл Божьего Тела в Несвиже — с невероятным внутренним оформлением.
- Дворец Радзивиллов в Несвиже — объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, впечатляет даже тех, кого впечатлить сложно.
И узнаете:
- Почему жители этих мест не платили налоги.
- Почему в Несвиже не было бесприданниц.
- О чём рассказали миру последние исследования фамильной усыпальницы Радзивиллов.
- В чём секрет оборонительных сооружений замка.
- Какие легенды и предания хранит старый — и нестарый Несвиж.
Организационные детали
- В стоимость включено только экскурсионное обслуживание: поездка проходит на вашем транспорте.
- Сторонние гиды не имеют права проводить экскурсию по музейным комплексам, поэтому внутри замков с вами будут работать местные сотрудники. Если у музеев на выбранную дату нет свободных гидов — вам будут предложены аудиогиды. В обоих случаях эта услуга включена в стоимость.
- Также в стоимость включено посещение крипты Радзивиллов.
- Билеты в музейные комплексы нужно будет приобрести на месте самостоятельно (общая стоимость ~1150 ₽/чел.).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 171 туриста
Я родилась и живу в Минске, увлекаюсь историей с детства. Посетила более 20 стран, и точно знаю сильные стороны своего города. Проведение экскурсий — мой эликсир бодрости. Делаю их живыми и нескучнымиЗадать вопрос
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