Мы познакомим вас с Минском от времён основания до наших дней.
Покажем главные локации — Верхний город, Троицкое предместье, исторические площади и современные пространства. Поедем на комфортабельном авто и будем выходить на прогулки в самых знаковых местах.
Покажем главные локации — Верхний город, Троицкое предместье, исторические площади и современные пространства. Поедем на комфортабельном авто и будем выходить на прогулки в самых знаковых местах.
Описание экскурсии
- Площадь Независимости, костёл Святого Симеона и Елены, Дом правительства
- Площадь Свободы и Верхний город — исторический центр Минска 16 века
- Храм Всех Святых — один из самых красивых храмов города
- Проспект Победителей и современные спортивные объекты, включая «Минск-Арену»
- Проспект Независимости с архитектурой в стиле сталинского ампира
- Национальная библиотека Республики Беларусь — здание в форме алмаза
- Театр оперы и балета — один из главных культурных символов города
- Троицкое предместье — квартал 19 века
- Остров слёз — мемориал на реке Свислочь
Гид расскажет об истории Минска, которая берёт своё начало в 1067 году.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Volkswagen Passat/Touran, SEAT Leon, Skoda Octavia или аналогичной модели
- Остаток оплачивается в бел. руб. по курсу НБ РБ на день оплаты
- Можем организовать экскурсию на минивэне для группы до 6 чел. — с доплатой 80 бел. руб. (2400 ₽) за группу
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 63 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Минску разных эпох»
Групповая
В трендеВечерний Минск: обзорная поездка по столице
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1640 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеЗдравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
С комфортом познакомиться с 10 лучшими локациями столицы
Начало: По согласованию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 350 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Минску
Увидеть главное и узнать о прошлом столицы в контексте истории Беларуси
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Познакомьтесь с Минском через его архитектуру и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интересными фактами и фото
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 17:00
30 мая в 21:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
от 12 900 ₽ за экскурсию