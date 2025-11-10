Минск — город с многослойной историей, где каждый уголок хранит следы разных эпох. На экскурсии вы с комфортом проедете по городу, увидите знаковые памятники и символы столицы — от древних времён до наших дней. Мы проведём вас по важным местам, расскажем об особенностях и значении каждого объекта на маршруте.

Ворота Минска — вы начнёте обзорную экскурсию с видного образца сталинского ампира

Площадь Независимости — услышите легенду о Красном костёле, узнаете о минском метро, оцените старейший университет города и самый большой на постсоветских просторах памятник Ленину

Проспект Независимости (без остановки) — проедете по центральному проспекту, застроенному зданиями в стиле сталинского классицизма

Национальная библиотека Беларуси (без остановки) — обратите внимание на знаменитое геометричное здание и узнаете, зачем туда стоит сходить, даже если вы не собираетесь брать книги

Монумент «Площадь Победы» (без остановки) — взглянете на обелиск в честь Второй мировой войны, которая забрала каждого третьего жителя Беларуси

Минская городская ратуша — прогуляетесь по Верхнему городу, рассмотрите старую архитектуру и место, с которого начинался Минск

Проспект Победителей (без остановки) — послушаете рассказ о героизме белорусов в годы войны и увидите Музей ВОВ и парк Победы

«Минск-Арена» (без остановки) — проедете мимо ключевых спортивных сооружений

Остров слёз — посетите мемориальный комплекс в честь воинов-интернационалистов, который ещё называют Островом мужества и скорби

Троицкое предместье — пройдёте по любимому району минчан, насладитесь атмосферой 19 века, узнаете о местных музеях, сувенирных лавках и кафе

