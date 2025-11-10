Мои заказы

Обзорная экскурсия по Минску на автомобиле бизнес-класса

Познакомиться с ключевыми местами столицы
Минск — город с многослойной историей, где каждый уголок хранит следы разных эпох.

На экскурсии вы с комфортом проедете по городу, увидите знаковые памятники и символы столицы — от древних времён до наших дней. Мы проведём вас по важным местам, расскажем об особенностях и значении каждого объекта на маршруте.
Обзорная экскурсия по Минску на автомобиле бизнес-класса© Владимир
Обзорная экскурсия по Минску на автомобиле бизнес-класса© Владимир
Обзорная экскурсия по Минску на автомобиле бизнес-класса© Владимир
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Ворота Минска — вы начнёте обзорную экскурсию с видного образца сталинского ампира

Площадь Независимости — услышите легенду о Красном костёле, узнаете о минском метро, оцените старейший университет города и самый большой на постсоветских просторах памятник Ленину

Проспект Независимости (без остановки) — проедете по центральному проспекту, застроенному зданиями в стиле сталинского классицизма

Национальная библиотека Беларуси (без остановки) — обратите внимание на знаменитое геометричное здание и узнаете, зачем туда стоит сходить, даже если вы не собираетесь брать книги

Монумент «Площадь Победы» (без остановки) — взглянете на обелиск в честь Второй мировой войны, которая забрала каждого третьего жителя Беларуси

Минская городская ратуша — прогуляетесь по Верхнему городу, рассмотрите старую архитектуру и место, с которого начинался Минск

Проспект Победителей (без остановки) — послушаете рассказ о героизме белорусов в годы войны и увидите Музей ВОВ и парк Победы

«Минск-Арена» (без остановки) — проедете мимо ключевых спортивных сооружений

Остров слёз — посетите мемориальный комплекс в честь воинов-интернационалистов, который ещё называют Островом мужества и скорби

Троицкое предместье — пройдёте по любимому району минчан, насладитесь атмосферой 19 века, узнаете о местных музеях, сувенирных лавках и кафе

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на электромобиле BMW IX (для 1-3 человек) или Mercedes V-class (для 4-6 человек за доплату)
  • Мы не берём на экскурсию детей младше 12 лет
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается в белорусских рублях
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 64830 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
901 отзыв
Групповая
Лучший выбор
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
1690 ₽ за человека
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
104 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Вечерний Минск: обзорная поездка
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 19:00
11 ноя в 19:00
1690 ₽ за человека
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
51 отзыв
Индивидуальная
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Приезжая в Минск впервые, многие задаются вопросом: как успеть посмотреть все достопримечательности? Решение есть - обзорная автомобильная экскурсия
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
14 107 ₽ за всё до 40 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске