Гродно и Лидский замок: короли, замки и романтика старого города (из Минска)

Пройти по башням замка Гедимина, увидеть древнюю Коложу и заглянуть в тайные дворики Гродно
Чтобы разобраться в контрастах западной Беларуси, едем гулять по боевым галереям Лидского замка и рассматривать гродненские храмы и резиденции монархов.

Вы услышите о рыцарях, заговорах и королевских свадьбах и увидите не только парадные улицы, но и старинные дворики. Билеты и горячий обед включены.
Гродно и Лидский замок: короли, замки и романтика старого города (из Минска)
Гродно и Лидский замок: короли, замки и романтика старого города (из Минска)
Гродно и Лидский замок: короли, замки и романтика старого города (из Минска)

Описание экскурсии

Лидский замок — поднимемся на башни и пройдём по галереям каменной цитадели князя Гедимина. Мы расскажем о средневековой обороне, рыцарском быте, заговорах и пышных королевских свадьбах, которые проходили в городе.

Коложская церковь 12 века — вы увидите один из древнейших храмов Беларуси на крутом берегу Немана и узнаете, зачем зодчие встраивали в стены керамические сосуды.

Старый и Новый замки — поговорим о государственных сеймах Речи Посполитой.

Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия — рассмотрим монументальный храм, его резной алтарь и старинные башенные часы.

Непарадный Гродно — заглянем в тихие исторические дворики и пройдём по улочкам, которые редко входят в стандартные обзорные маршруты. Вы услышите о переплетении культур, конфессий и архитектурных традиций города.

Вы узнаете:

  • как строили и защищали Лидский замок
  • почему Гродно стал одной из любимых резиденций королей
  • как устроены старинные голосники Коложской церкви
  • в чём уникальность Фарного костёла и его часов
  • где и почему сохранился дух старого Гродно

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Минска
9:30–11:30 — Лидский замок
11:30–13:00 — переезд в Гродно
13:00–14:00 — горячий обед
14:00–16:30 — авторская экскурсия по Гродно
16:30–18:30 — свободное время
18:30–21:30 — возвращение в Минск

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе туристического класса. Детское автокресло — по запросу
  • В стоимость включены входные билеты по маршруту и горячий обед
  • С вами будет гид из нашей команды

в воскресенье в 07:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный6500 ₽
Дети до 12 лет6200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:15
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы создаём авторские туры, чтобы показать, какими живыми, интересными и глубокими могут быть поездки. Основатель нашей компании 7 лет работал в международной индустрии гостеприимства в Египте, Турции и на Балканах. После
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возвращения в Беларусь он лично объездил страну, чтобы разработать уникальные авторские маршруты и перенести этот высокий уровень заботы о гостях в наши программы. Наши турлидеры — открытые, искренние и опытные профессионалы, умеющие найти подход к каждому гостю. Они не просто водят по локациям, а создают тёплую дружескую атмосферу с первой минуты. Мы делаем ставку на настоящие эмоции: добавляем элементы театрализации, находим скрытые красивые места и полностью уходим от скучных шаблонов. Выбирайте маршрут и до встречи в путешествии!

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