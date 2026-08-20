Чтобы разобраться в контрастах западной Беларуси, едем гулять по боевым галереям Лидского замка и рассматривать гродненские храмы и резиденции монархов. Вы услышите о рыцарях, заговорах и королевских свадьбах и увидите не только парадные улицы, но и старинные дворики. Билеты и горячий обед включены.

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Описание экскурсии

Лидский замок — поднимемся на башни и пройдём по галереям каменной цитадели князя Гедимина. Мы расскажем о средневековой обороне, рыцарском быте, заговорах и пышных королевских свадьбах, которые проходили в городе.

Коложская церковь 12 века — вы увидите один из древнейших храмов Беларуси на крутом берегу Немана и узнаете, зачем зодчие встраивали в стены керамические сосуды.

Старый и Новый замки — поговорим о государственных сеймах Речи Посполитой.

Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия — рассмотрим монументальный храм, его резной алтарь и старинные башенные часы.

Непарадный Гродно — заглянем в тихие исторические дворики и пройдём по улочкам, которые редко входят в стандартные обзорные маршруты. Вы услышите о переплетении культур, конфессий и архитектурных традиций города.

Вы узнаете:

как строили и защищали Лидский замок

почему Гродно стал одной из любимых резиденций королей

как устроены старинные голосники Коложской церкви

в чём уникальность Фарного костёла и его часов

где и почему сохранился дух старого Гродно

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Минска

9:30–11:30 — Лидский замок

11:30–13:00 — переезд в Гродно

13:00–14:00 — горячий обед

14:00–16:30 — авторская экскурсия по Гродно

16:30–18:30 — свободное время

18:30–21:30 — возвращение в Минск

Организационные детали