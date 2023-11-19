Обзорная экскурсия по Минску

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Впервые в Минске? Наша обзорная экскурсия познакомит вас со столицей Беларуси. За три часа мы объедем главные достопримечательности города, узнаем его историю в событиях и лицах.

Прогуляемся по площадям, посетим мемориал «Остров мужества и скорби», а также крупнейший спортивный комплекс в Европе и Национальную библиотеку. Будет интересно!
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Ближайшие даты:
19
ноя
26
ноя
3
дек
10
дек
17
дек
1
янв
2
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Привокзальная площадь
  • Площадь Независимости
  • Проспект Независимости
  • Площадь Свободы
  • Троицкое предместье
  • Остров мужества и скорби
  • Спортивный комплекс «Минск-Арена»
  • Национальная Библиотека Беларуси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с Минском

Добро пожаловать в Минск, столицу Беларуси! Если вы приехали в город и хотите узнать о его достопримечательностях, истории и культуре, то наша обзорная экскурсия по Минску – идеальный выбор для вас. На экскурсии вас ожидает:
  • Привокзальная площадь.
  • Площадь и проспект Независимости.
  • Площадь Свободы.
  • Троицкое предместье.
  • Остров мужества и скорби.
  • Спортивный комплекс Минск-Арена.
  • Национальная Библиотека Беларуси.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на смотровую площадку Национальной библиотеки — 3,50 BYN (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Благодарим за бронирование! Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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