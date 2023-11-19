Впервые в Минске? Наша обзорная экскурсия познакомит вас со столицей Беларуси. За три часа мы объедем главные достопримечательности города, узнаем его историю в событиях и лицах.
Прогуляемся по площадям, посетим мемориал «Остров мужества и скорби», а также крупнейший спортивный комплекс в Европе и Национальную библиотеку. Будет интересно!
Прогуляемся по площадям, посетим мемориал «Остров мужества и скорби», а также крупнейший спортивный комплекс в Европе и Национальную библиотеку. Будет интересно!
Ближайшие даты:
19
ноя
ноя
26
ноя
ноя
3
дек
дек
10
дек
дек
17
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Привокзальная площадь
- Площадь Независимости
- Проспект Независимости
- Площадь Свободы
- Троицкое предместье
- Остров мужества и скорби
- Спортивный комплекс «Минск-Арена»
- Национальная Библиотека Беларуси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с МинскомДобро пожаловать в Минск, столицу Беларуси! Если вы приехали в город и хотите узнать о его достопримечательностях, истории и культуре, то наша обзорная экскурсия по Минску – идеальный выбор для вас. На экскурсии вас ожидает:
- Привокзальная площадь.
- Площадь и проспект Независимости.
- Площадь Свободы.
- Троицкое предместье.
- Остров мужества и скорби.
- Спортивный комплекс Минск-Арена.
- Национальная Библиотека Беларуси.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билет на смотровую площадку Национальной библиотеки — 3,50 BYN (по желанию)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Благодарим за бронирование! Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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