Во время этой экскурсии Минск откроет перед вами свое лицо: широкие проспекты и уютные улицы, разнообразие архитектурных ансамблей и парков. За свою долгую историю существования город неоднократно разрушали, сжигали, но всякий раз он возрождался и отстраивался. И сегодня Минск – это современный европейский мегаполис с многомиллионным населением. Он стремительно развивается и становится все прекрасней, сочетая в себе величие наследия старины и инноваторскую мысль современности.

Экскурсия начинается с осмотра Привокзальной площади – лицо города, место встреч и проводов. Как лицо человеческое, оно стареет и меняется от времени и событий. Однако талантом и мастерством архитекторы вдыхают вновь и вновь в него новую жизнь. И сегодня, при выходе из одного из лучших вокзалов Европы, перед Вами открываются великолепные «ворота города», просторная площадь и развитая инфраструктура. Современное здание железнодорожного вокзала органично вписывается в ансамбль пышного сталинского классицизма.

Площадь Независимости

Если развязки дорог придуманы для разгрузки улиц, то площади – для «разгрузки» и отдыха людей. Одна из них – площадь Независимости. Заняв почетное место в центре города, она собрала вокруг себя множество достопримечательностей: красивейший костёл Минска и самый старый университет, правительственные здания и самый большой в постсоветском пространстве памятник Ленину. Современный ландшафт дополнили газоны зелени и фонтаны, уютные лавочки и стеклянные купола трехэтажного подземного города – ТЦ «Столица».

Проспект Независимости

От площади Независимости берет свое начало одноименный проспект, хотя ранее название свое он менял 14 раз. Это центральная и крупнейшая магистраль Минска, масштабное произведение искусства и хранитель памяти. Он помнит множество политиков, писателей, художников… Проспект Независимости — единственный пример столь продолжительного участка городской застройки, где удалось в полной мере сохранить единство формы и стиля. Проспект претендовал на внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Площадь Свободы

Не каждый город может похвастаться 2 центрами – белорусской столице здесь повезло. Помимо современного центра с Домом Правительства, сохранился центр исторический с символом городского самоуправления – ратушей. Опоясывающие его изящные улочки с причудливыми линиями домов, средневековые храмы и монастыри – всё это придает площади Свободы особый неповторимый колорит. Со всего города сюда стекаются не только туристы, но и местные жители, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой улиц.

Минское замчище (внешний осмотр)

Небольшой холм на набережной Свислочи, а также макет фундамента первого городского храма в натуральную велечину – вот, пожалуй, все, что сегодня напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь основан древний Менск, который был отстроен у слияния двух рек и окружён земляным валом. Так или иначе, место это живописное и овеяно легендами и приданиями.

Троицкое предместье

В начале XVI века, на холме, что возвышался над Свислочью, возведен был Троицкий монастырь с церковью. Вокруг них формировался жилой квартал, что так и именовали – Троицким. Время сохранило для нас Троицкое предместье с его разноцветными домиками и тихими живописными улочками. Сегодня это памятник архитектуры и культуры международного значения. Стилизованные кофейни и музеи переносят нас на мгновение назад в XVI век, где день за днем пишется великая история. Достопримечательность

Остров мужества и скорби

У входа большой валун с вмурованной иконой. Под иконой текст: «Сынам, погибшим в Афганистане, возведен это храм. Чтобы зла не было ни на своей, ни на чужой земле». А ещё черная каплица с колоколом и плачущий ангел хранитель… Это место памяти и скорби о 3 тысячах белорусских ребят, что волей судьбы стали воинами-интернационалистами и погибли в горном диком крае. Это Остров мужества и скорби – остров слез.

Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр)

То и дело слышно здесь «Бело-синий – самый сильный!» Домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы, для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий – Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-арена». Архитектор Валерий Куцко создал уникальный памятник современной архитектуры – стиля хай-тек. Своей красотой, дизайном, функциональностью арена превосходит все предшествующие спортивные сооружения Беларуси. С 2010 года она стала площадкой множества всемирно-значимых спортивных соревнований и крупнейшей концертной площадкой. Рядом расположена аллея Спортивной славы и стела «Триумф»

Национальная Библиотека Беларуси

«Любіце кнігу, бо яна — крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы» — порекомендовал нам белорусский первопечатник Франциск Скорина. Именно он встретит Вас у главного входа в Национальную библиотеку Беларуси. Она стала не только хранилищем всякого вида книг, но и памятником современной архитектуры. Посмотреть на неё съезжаются гости их разных городов и стран мира. А венчает её открытая обзорная площадка, где с высоты 73 метров можно взглянуть на Минск — превосходные виды откроются Вам как в дневное, так и в вечернее время. При желании Вы можете её посетить по окончанию экскурсии.

Молодой шляхтич, Васька Гриб решает подзаработать денег в городе магдебургском - Менске. Но вместо крупного навара получает большие неприятности. Судья ратушный, Стэфан Филевич, непоколебим в желании наказать неопытного шляхтича. Кто же поможет нашему герою-бедолаге? Что будет с нашим героем через время? Спустя время, конечно, снова свели дороги между собой наших персонажей. Возмужалый и утвердившийся в шляхетском сословии пан Василь Грибовский. Обозленный карьерист судья Филевич. Шляхтич жаждет мести. Удастся ли гонорливому пану Грибовскому посчитаться с судьёй?