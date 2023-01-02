Обзорная экскурсия по Минску

На комфортном автобусе вы проедетесь от Привокзальной площади

4.7
132 отзыва
На комфортном автобусе вы проедетесь от Привокзальной площади по проспекту Независимости и дальше: к минскому Замчищу, Троицкому предместью и «Острову Мужества и Скорби». Вы увидите Минск-Арену, Национальную библиотеку Беларуси и Дом правительства.
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Привокзальная площадь
  • Остров слез
  • Площадь независимости
  • Национальная библиотека
  • Троицкое предместье
  • Площадь Свободы
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Описание

Во время этой экскурсии Минск откроет перед вами свое лицо: широкие проспекты и уютные улицы, разнообразие архитектурных ансамблей и парков. За свою долгую историю существования город неоднократно разрушали, сжигали, но всякий раз он возрождался и отстраивался. И сегодня Минск – это современный европейский мегаполис с многомиллионным населением. Он стремительно развивается и становится все прекрасней, сочетая в себе величие наследия старины и инноваторскую мысль современности.
Экскурсия начинается с осмотра Привокзальной площади – лицо города, место встреч и проводов. Как лицо человеческое, оно стареет и меняется от времени и событий. Однако талантом и мастерством архитекторы вдыхают вновь и вновь в него новую жизнь. И сегодня, при выходе из одного из лучших вокзалов Европы, перед Вами открываются великолепные «ворота города», просторная площадь и развитая инфраструктура. Современное здание железнодорожного вокзала органично вписывается в ансамбль пышного сталинского классицизма.

Площадь Независимости

Если развязки дорог придуманы для разгрузки улиц, то площади – для «разгрузки» и отдыха людей. Одна из них – площадь Независимости. Заняв почетное место в центре города, она собрала вокруг себя множество достопримечательностей: красивейший костёл Минска и самый старый университет, правительственные здания и самый большой в постсоветском пространстве памятник Ленину. Современный ландшафт дополнили газоны зелени и фонтаны, уютные лавочки и стеклянные купола трехэтажного подземного города – ТЦ «Столица».

Проспект Независимости

От площади Независимости берет свое начало одноименный проспект, хотя ранее название свое он менял 14 раз. Это центральная и крупнейшая магистраль Минска, масштабное произведение искусства и хранитель памяти. Он помнит множество политиков, писателей, художников… Проспект Независимости — единственный пример столь продолжительного участка городской застройки, где удалось в полной мере сохранить единство формы и стиля. Проспект претендовал на внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Площадь Свободы

Не каждый город может похвастаться 2 центрами – белорусской столице здесь повезло. Помимо современного центра с Домом Правительства, сохранился центр исторический с символом городского самоуправления – ратушей. Опоясывающие его изящные улочки с причудливыми линиями домов, средневековые храмы и монастыри – всё это придает площади Свободы особый неповторимый колорит. Со всего города сюда стекаются не только туристы, но и местные жители, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой улиц.

Минское замчище (внешний осмотр)

Небольшой холм на набережной Свислочи, а также макет фундамента первого городского храма в натуральную велечину – вот, пожалуй, все, что сегодня напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь основан древний Менск, который был отстроен у слияния двух рек и окружён земляным валом. Так или иначе, место это живописное и овеяно легендами и приданиями.

Троицкое предместье

В начале XVI века, на холме, что возвышался над Свислочью, возведен был Троицкий монастырь с церковью. Вокруг них формировался жилой квартал, что так и именовали – Троицким. Время сохранило для нас Троицкое предместье с его разноцветными домиками и тихими живописными улочками. Сегодня это памятник архитектуры и культуры международного значения. Стилизованные кофейни и музеи переносят нас на мгновение назад в XVI век, где день за днем пишется великая история. Достопримечательность

Остров мужества и скорби

У входа большой валун с вмурованной иконой. Под иконой текст: «Сынам, погибшим в Афганистане, возведен это храм. Чтобы зла не было ни на своей, ни на чужой земле». А ещё черная каплица с колоколом и плачущий ангел хранитель… Это место памяти и скорби о 3 тысячах белорусских ребят, что волей судьбы стали воинами-интернационалистами и погибли в горном диком крае. Это Остров мужества и скорби – остров слез.

Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр)

То и дело слышно здесь «Бело-синий – самый сильный!» Домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы, для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий – Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-арена». Архитектор Валерий Куцко создал уникальный памятник современной архитектуры – стиля хай-тек. Своей красотой, дизайном, функциональностью арена превосходит все предшествующие спортивные сооружения Беларуси. С 2010 года она стала площадкой множества всемирно-значимых спортивных соревнований и крупнейшей концертной площадкой. Рядом расположена аллея Спортивной славы и стела «Триумф»

Национальная Библиотека Беларуси

«Любіце кнігу, бо яна — крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы» — порекомендовал нам белорусский первопечатник Франциск Скорина. Именно он встретит Вас у главного входа в Национальную библиотеку Беларуси. Она стала не только хранилищем всякого вида книг, но и памятником современной архитектуры. Посмотреть на неё съезжаются гости их разных городов и стран мира. А венчает её открытая обзорная площадка, где с высоты 73 метров можно взглянуть на Минск — превосходные виды откроются Вам как в дневное, так и в вечернее время. При желании Вы можете её посетить по окончанию экскурсии.
Молодой шляхтич, Васька Гриб решает подзаработать денег в городе магдебургском - Менске. Но вместо крупного навара получает большие неприятности. Судья ратушный, Стэфан Филевич, непоколебим в желании наказать неопытного шляхтича. Кто же поможет нашему герою-бедолаге? Что будет с нашим героем через время? Спустя время, конечно, снова свели дороги между собой наших персонажей. Возмужалый и утвердившийся в шляхетском сословии пан Василь Грибовский. Обозленный карьерист судья Филевич. Шляхтич жаждет мести. Удастся ли гонорливому пану Грибовскому посчитаться с судьёй?

Согласно расписанию

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на смотровую площадку Национальной библиотеки (3,50 BYN) - (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, Привокзальная площадь 5
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! При бронировании данной экскурсии необходимо обязательно указывать все данные о туристах в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
  • Оплата остатка суммы по заказу производится только в белорусских рублях по курсу на день экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 132 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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29
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6
2
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1
2
П
2 янв 2023
Было хорошо, но хотелось бы больше интересных историй. Из маршрутки плохой обзор города. На большой автобус, видимо, не набролось желающих. Библиотека и Минск-арена без остановки и выхода, просто проехали мимо и с плохой видимостью многое не заметили и не поняли. Но гид старалась. Тут скорее организационные моменты.
Н
23 окт 2022
Экскурсия как и экскурсовод, замечательные!!!!
ю
6 окт 2022
Очень познавательная экскурсия, можно смело ехать.
Н
3 окт 2022
Экскурсия комбинированная - на комфортном миниавтобусе с выходом на осмотр и фото достопримечательностей. Хороший гид. Все понравилось) спасибо!
М
29 сен 2022
В целом экскурсия понравилась. Хороший гид Наталья, очень все обстоятельно рассказывала. Но сама экскурсия показалась несколько скомканной. Может из-за погоды. Но в целом очень интересно. Рекомендую.
Г
27 сен 2022
Экскурсия понравилась. Автобус был маленький, сидел сзади - ничего не было видно.
G
26 сен 2022
Очень понравилась экскурсия и ЭКСКУРСОВОД.
Е
23 сен 2022
Хорошая экскурсия по Минску. Отличный экскурсовод.
М
22 сен 2022
Экскурсия очень понравилась. Но тем, кто собирается на такую же экскурсию, надо иметь в виду, что автобус был только средство передвижения между 4 точками, остальное время мы ходили пешком. Экскурсовод Алексей очень много знает, информацию излагает очень интересно. Показал нам самые значимые и красивые места Минска.
С
19 сен 2022
Увлекательная экскурсия по центральной части Минска! Но это благодаря эрудированности экскурсовода Иванова А. Очень начитанный молодой человек, прекрасно знает своё дело. Узнал основные моменты в истории города за последние несколько веков! Ну и подробно про 20 век, довоенный, межвоенный, послевоенный периоды. Если попадёте к этому эксурсоводу, точно не пожалеете! Тем более, что первый раз в Белоруси и в самом Минске, из Саратова. Я ставлю Иванову А - экскурсоводу оценку - Отлично! 👍👍👍
Р
19 сен 2022
Экскурсия очень понравилась! Познавательно, интересно! Отдельное спасибо гиду за это! Увидели за 3,5 часа основные достопримечательности Минска
K
17 сен 2022
все было супер, роскошный экскурсовод
Л
17 сен 2022
Понравилось все, кроме звукового сопровождения.
Отсутствие качественной аппаратуры заставляло нервничать экскурсовода и недоумевать экскурсантов.
Е
13 сен 2022
Экскурсовод был без усилителя голоса, слушать тяжело, надо прислушиваться. Экскурсовод и водитель не придумали маршруты в связи с перекрытиями движения из за дня города. В автобусе были дети до 3 лет с капризами и криками, из за чего было не слышно экскурсовода. Качество экскурсии сильно ухудшилось.
К
10 сен 2022
Осматривали достопримечатель-ности Минска. Рассказ экскурсовода интересный, емкий. Минус в маленьком автобусе. Из низких тонированный окон которого, плохо видны достопримечательности.
Ещё 117 отзывов

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