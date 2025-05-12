Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Я уже около 10 лет привожу путешественников в Несвижский и Мирский замки.



И каждый раз восхищаюсь: насколько красивы! А сколько легенд и тайн они таят в себе! Приглашаю вас убедиться, что я нисколько не преувеличиваю. Вы самостоятельно пройдёте по роскошным залам каждого и погуляете по паркам. А по дороге к замкам мы обсудим их истории и судьбы князей-владельцев.