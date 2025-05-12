Я уже около 10 лет привожу путешественников в Несвижский и Мирский замки.
И каждый раз восхищаюсь: насколько красивы! А сколько легенд и тайн они таят в себе! Приглашаю вас убедиться, что я нисколько не преувеличиваю. Вы самостоятельно пройдёте по роскошным залам каждого и погуляете по паркам. А по дороге к замкам мы обсудим их истории и судьбы князей-владельцев.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- По пути к Несвижскому и Мирскому замкам (в дороге ~ 1,5 часа) я познакомлю вас с их историей и системой фортификации. Расскажу о городах, в которых замки находятся, и замковых владельцах — богатейших князьях прошлого.
- Убранство замков вы осмотрите самостоятельно. При желании можете взять аудиогид, чтобы было увлекательнее.
- При посещении каждого замка у вас будет свободное время для фотографирования, покупки сувениров и прогулок по паркам.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Jetta, Skoda Rapid или Toyota Camry.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: около 1000 ₽ за чел. в каждый замок.
- За доплату возможно проведение экскурсии для большего числа людей: на минивэне (до 7 человек) +5000 ₽, на микроавтобусе (до 20 человек) +13 000 ₽.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 274 туристов
Влюбляю в Беларусь уже 10 лет. Провожу экскурсии по всей стране и веду тревел-блог. Я историк, магистр туризма и просто влюблённый в свою страну человек. Моя команда гидов — такие же энтузиасты. Мы покажем вам лучшие уголки Беларуси, проведём по уютным улочкам и с радостью поделимся знаниями. Сделаем ваше путешествие по-настоящему ярким!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
12 мая 2025
Путешествовали с мужем. Были впервые в Беларуси. Очень понравилась экскурсия по замкам. Потрясающий рассказчик. Очень комфортный трансфер. В экскурсии все было учтено до мелочей. Отдельная благодарность за чуткость к инвалидности моего мужа
