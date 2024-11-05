Марсианские пейзажи, белорусские Мальдивы — это всё о крупнейших в Беларуси промышленных объектах. Любанский карьер поразит бирюзовой гладью воды, Солигорские терриконы напомнят космические поверхности, а гранитный карьер впечатлит размерами и размахом работ. Посетить эти места будет интересно как искушённым путешественникам, так и тем, кто только открывает для себя Беларусь.

Описание экскурсии

Гранитный карьер

Мы направимся в город Микашевичи на смотровую площадку карьера. Вы увидите гигантскую технику, работающую там. Узнаете о технологическом процессе добычи гранита и сделаете потрясающие кадры на фоне скалистых стен.

Солигорские терриконы

Оказавшись здесь, вы почувствуете себя героем фильма о приключениях. Потрескавшаяся земля у подножия гор словно перенесёт вас на Марс или в пустыню. А водоёмы с технической водой удивят волшебными оттенками — такие цвета придают им растворённые там минералы.

Любанские меловые карьеры

Местные жители окрестили их белорусскими Мальдивами. И есть с чего! Бирюзовая поверхность карьеров, изумрудные густые леса — место расцвечено яркими природными оттенками. Купаться в акватории карьеров нельзя, а вот гулять, восхищаться и фотографировать — сколько угодно!

Организационные детали