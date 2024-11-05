Марсианские пейзажи, белорусские Мальдивы — это всё о крупнейших в Беларуси промышленных объектах.
Любанский карьер поразит бирюзовой гладью воды, Солигорские терриконы напомнят космические поверхности, а гранитный карьер впечатлит размерами и размахом работ.
Посетить эти места будет интересно как искушённым путешественникам, так и тем, кто только открывает для себя Беларусь.
Любанский карьер поразит бирюзовой гладью воды, Солигорские терриконы напомнят космические поверхности, а гранитный карьер впечатлит размерами и размахом работ.
Посетить эти места будет интересно как искушённым путешественникам, так и тем, кто только открывает для себя Беларусь.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Гранитный карьер
Мы направимся в город Микашевичи на смотровую площадку карьера. Вы увидите гигантскую технику, работающую там. Узнаете о технологическом процессе добычи гранита и сделаете потрясающие кадры на фоне скалистых стен.
Солигорские терриконы
Оказавшись здесь, вы почувствуете себя героем фильма о приключениях. Потрескавшаяся земля у подножия гор словно перенесёт вас на Марс или в пустыню. А водоёмы с технической водой удивят волшебными оттенками — такие цвета придают им растворённые там минералы.
Любанские меловые карьеры
Местные жители окрестили их белорусскими Мальдивами. И есть с чего! Бирюзовая поверхность карьеров, изумрудные густые леса — место расцвечено яркими природными оттенками. Купаться в акватории карьеров нельзя, а вот гулять, восхищаться и фотографировать — сколько угодно!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на минивэне Mercedes-Benz, обед, входные билеты и экскурсия на карьере в Микашевичах (вход в музей и на обзорную площадку)
- Мы проедем примерно 200 км в одну сторону. Дорога займёт около 2 часов
- Обязательна удобная закрытая обувь — мы будем много ходить по неровным поверхностям
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 48 туристов
Наша команда профессионально организовывает экскурсии по всей Беларуси. Благодаря нашим гидам вы увидите самые красивые места и прочувствуете гостеприимность нашей страны. До встречи!Задать вопрос
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