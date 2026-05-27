По Минску на авто - главные места и скрытые уголки

Увидеть столицу: от средневековых кварталов до «алмазной» библиотеки
Мы покажем вам Минск без спешки и лишних шагов — идеально для первого знакомства. Будем останавливаться для фото и прогулок и подстроим маршрут под ваши темп и интересы.

Вы осмотрите старинные дома с черепичной крышей и здания в стиле сталинского ампира, католический костёл и современные небоскрёбы. Услышите мифы и легенды и познакомитесь с историей столицы.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Троицкое предместье — старинный квартал на берегу реки Свислочь с милыми домиками с красной крышей
  • Остров Мужества и Скорби — мемориал воинам-афганцам, первый на постсоветском пространстве
  • Верхний город с ратушей, кафедральным собором и уютными улочками
  • Площадь Победы с Вечным огнём и обелиском
  • Площадь Независимости — главную артерию города с парадной архитектурой сталинского ампира
  • Красный костёл в неоготическом стиле
  • Национальную библиотеку — здание в форме алмаза со смотровой площадкой, откуда вы полюбуетесь Минском с высоты

Вы узнаете:

  • как Минск из средневекового поселения превратился в современную столицу
  • в чём особенности советской архитектуры и сталинского ампира
  • какие мифы и легенды живут на улицах города
  • где найти самые зелёные уголки, лучшие локации для фото и места для перекусов

Организационные детали

• Длительность ~3–3,5 часа (в зависимости от трафика и ваших пожеланий)
• Поездка на комфортном Volkswagen Jetta или аналогичном транспорте (до 3 пассажиров), в салоне – прохладная бутилированная вода и зарядки
• Детское кресло — по запросу, пожалуйста, укажите заранее
• С вами будут профессиональный гид и водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
Артем — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 32 туристов
Я личный водитель и гид по Беларуси. Работаю в команде проверенных профессионалов с высоким уровнем сервиса и ответственности. Каждая поездка с нами — это настоящее путешествие с индивидуальным подходом. Отвезём
к жемчужинам страны — Несвижскому и Мирскому замкам, Брестской крепости, Беловежской пуще, в Сулу и Минск — и покажем скрытые уголки, о которых не пишут в путеводителях. В дороге делимся живыми историями, легендами и фактами, подстраиваем маршрут под вас: дополнительные остановки, лучшие места для фото или кафе — без спешки.

от 12 850 ₽ за экскурсию