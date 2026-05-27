Мы покажем вам Минск без спешки и лишних шагов — идеально для первого знакомства. Будем останавливаться для фото и прогулок и подстроим маршрут под ваши темп и интересы.
Вы осмотрите старинные дома с черепичной крышей и здания в стиле сталинского ампира, католический костёл и современные небоскрёбы. Услышите мифы и легенды и познакомитесь с историей столицы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Троицкое предместье — старинный квартал на берегу реки Свислочь с милыми домиками с красной крышей
- Остров Мужества и Скорби — мемориал воинам-афганцам, первый на постсоветском пространстве
- Верхний город с ратушей, кафедральным собором и уютными улочками
- Площадь Победы с Вечным огнём и обелиском
- Площадь Независимости — главную артерию города с парадной архитектурой сталинского ампира
- Красный костёл в неоготическом стиле
- Национальную библиотеку — здание в форме алмаза со смотровой площадкой, откуда вы полюбуетесь Минском с высоты
Вы узнаете:
- как Минск из средневекового поселения превратился в современную столицу
- в чём особенности советской архитектуры и сталинского ампира
- какие мифы и легенды живут на улицах города
- где найти самые зелёные уголки, лучшие локации для фото и места для перекусов
Организационные детали
• Длительность ~3–3,5 часа (в зависимости от трафика и ваших пожеланий)
• Поездка на комфортном Volkswagen Jetta или аналогичном транспорте (до 3 пассажиров), в салоне – прохладная бутилированная вода и зарядки
• Детское кресло — по запросу, пожалуйста, укажите заранее
• С вами будут профессиональный гид и водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 32 туристов
Я личный водитель и гид по Беларуси. Работаю в команде проверенных профессионалов с высоким уровнем сервиса и ответственности. Каждая поездка с нами — это настоящее путешествие с индивидуальным подходом. Отвезём
