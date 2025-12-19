В преддверии зимних праздников всегда хочется окунуться в атмосферу сказки. И прогулку по новогоднему Минску — прекрасный вариант поймать рождественское настроение.
Вы увидите главные достопримечательности в свете праздничных огней, узнаете о жизни города в разные времена. А по пути мы угостим вас чашечкой глинтвейна или горячего шоколада.
Описание экскурсии
- Знакомство с новогодней ярмаркой и набережной реки Свислочь у Дворца спорта
- Посещение исторического ядра с центром в Верхнем городе. Полюбуемся ратушей, кафедральным собором и собором Пресвятой Девы Марии. Пройдём мимо зданий бывших базилианских и бернардинских монастырей
- Осмотр Октябрьской площади и её главной жемчужины — дворца Республики
- Экскурсия по проспекту Независимости в стиле сталинского ампира. По пути увидим ГУМ, здание Нацбанка и Главпочтамт
- Финальная точка — площадь Независимости с главной ёлкой страны, зданием Дома правительства и знаменитым Красным костёлом.
Вы узнаете:
- Как появился Минск и почему его история связана с водой
- Как сюда приходили князья Великого княжества Литовского, почему Минскому замку не суждено было сохраниться и какие легенды живут в древних кварталах
- Как Минск пережил войны, пожары и практически возродился заново
- Кем были минские городские герои и почему они вошли в историю
- Чем жил Минск в разные эпохи — от ремесленного центра до индустриального гиганта
- Как украшали город в разные времена и как отмечали праздники
- Почему в Минске целых две главных ёлки, где рождается новогоднее чудо для самых маленьких и как отпраздновать Рождество по-белорусски
Организационные детали
- Каждого гостя мы угостим стаканчиком глинтвейна (18+) или горячего шоколада
- После бронирования на сайте оставшуюся часть оплаты вы передадите гиду в белорусских рублях по курсу ЦБ РБ на день оплаты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 2325 туристов
Вместе с командой заряженных гидов мы стремимся познакомить вас с живым, настоящим Минском, который мы очень любим. На наших экскурсиях вы увидите город глазами местного жителя, погрузитесь в его богатое прошлое и замечательно проведёте время. Также мы проводим экскурсии в других городах Беларуси.
