Мы проедем по проспектам и кварталам столицы.
Вы увидите знаковые архитектурные ансамбли и выйдете к ключевым историческим точкам — площадям Свободы и Независимости, Троицкому предместью.
Мы поговорим о том, как менялся Минск в эпохи Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи и при этом сохранил свою самобытность.
Описание экскурсии
- Площадь Свободы 16 века — место рождения Минска. Осмотрим европейскую застройку: городскую Ратушу, здания бывших монастыря базилиан и униатской церкви. Заглянем в православный Кафедральный собор Святого Духа, где хранится чудотворная икона Божией Матери. Поговорим об истории комплекса иезуитского коллегиума и главного костёла Пресвятой Девы Марии.
- Проспект Независимости — яркий пример архитектуры сталинского ампира. Из окна автомобиля вы увидите монумент «Площадь Победы» и здание Национальной библиотеки, напоминающее бриллиант.
- Троицкое предместье. Погрузимся в атмосферу 19 века и пройдём к Острову Мужества и Скорби — памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане.
- Площадь Независимости — центральная площадь, где находятся Дом правительства и визитная карточка города Красный костёл.
- Проспект Победителей — проедем спортивный комплекс «Минск-Арена», современный Музей истории ВОВ и Стеллу. Гид расскажет, за что Минск был удостоен звания города-героя.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mercedes-Benz V-Class. В салоне: кондиционер, Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло или бустер предоставим по запросу.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.
от 17 500 ₽ за экскурсию