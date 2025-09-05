Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы проведем вас по значимым локациям Минска, включая старейшую площадь Свободы, площадь Независимости с памятником Ленину, атмосферную Октябрьскую улицу и Национальную библиотеку.



Вы также посетите Троицкое предместье и Остров слёз, памятник белорусским воинам, погибшим в Афганистане, проезжая мимо площади Победы и комплекса «Минск-арена». Гид дополнит экскурсию интересными рассказами о каждом месте. 4.8 26 отзывов

Ближайшие даты: Время начала: 10:00, 14:30

Описание экскурсии Минск в деталях: Путешествие по историческим местам города Мы проведем вас по самым значимым локациям Минска, останавливаясь для более близкого знакомства с каждым местом. Гид покажет старейшую площадь Свободы, где открывается красивый вид на город, а также городскую ратушу, костел Святой Девы Марии и комплекс иезуитских монастырей. Вы посетите Площадь Независимости, центральную площадь города, где находятся Дом правительства и крупнейший в постсоветском пространстве памятник Ленину, а также взглянете на костел святого Симеона и святой Елены. Национальная библиотека станет следующей остановкой — это визитная карточка Беларуси, где вы осмотрите большой мультифункциональный комплекс с необычной архитектурой и ультрасовременным дизайном, а гид познакомит вас с историей библиотеки. Троицкое предместье порадует вас узкими мощеными улочками и невысокими домами, а также интересными рассказами о прошлом квартала. Вы также пройдете к Острову слёз, памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане. Во время экскурсии вы проедете по центральным проспектам города, увидите площадь Победы, комплекс «Минск-арена», музей ВОВ, оперный театр, ж/д вокзал, стадион «Динамо», «Ворота Минска» и многое другое.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Победы

Комплекс «Минск-арена»

Музей ВОВ

Оперный театр

Ж/д вокзал

Стадион «Динамо»

Ворота Минска

Троицкое предместье

Национальная библиотека

Памятник Остров слёз

Костел святого Симеона и святой Елены Что включено Услуги гида

Что включено Услуги гида

Транспортное обслуживание Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Сторожовская (парковка для тур. автобусов у шлагбаума, Троицкое предместье) Завершение: Троицкое предместье, парковка по ул. Сторожовской Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.