Мы проведем вас по значимым локациям Минска, включая старейшую площадь Свободы, площадь Независимости с памятником Ленину, атмосферную Октябрьскую улицу и Национальную библиотеку.
Вы также посетите Троицкое предместье и Остров слёз, памятник белорусским воинам, погибшим в Афганистане, проезжая мимо площади Победы и комплекса «Минск-арена». Гид дополнит экскурсию интересными рассказами о каждом месте.
Описание экскурсииМинск в деталях: Путешествие по историческим местам города Мы проведем вас по самым значимым локациям Минска, останавливаясь для более близкого знакомства с каждым местом. Гид покажет старейшую площадь Свободы, где открывается красивый вид на город, а также городскую ратушу, костел Святой Девы Марии и комплекс иезуитских монастырей. Вы посетите Площадь Независимости, центральную площадь города, где находятся Дом правительства и крупнейший в постсоветском пространстве памятник Ленину, а также взглянете на костел святого Симеона и святой Елены. Национальная библиотека станет следующей остановкой — это визитная карточка Беларуси, где вы осмотрите большой мультифункциональный комплекс с необычной архитектурой и ультрасовременным дизайном, а гид познакомит вас с историей библиотеки. Троицкое предместье порадует вас узкими мощеными улочками и невысокими домами, а также интересными рассказами о прошлом квартала. Вы также пройдете к Острову слёз, памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане. Во время экскурсии вы проедете по центральным проспектам города, увидите площадь Победы, комплекс «Минск-арена», музей ВОВ, оперный театр, ж/д вокзал, стадион «Динамо», «Ворота Минска» и многое другое.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Комплекс «Минск-арена»
- Музей ВОВ
- Оперный театр
- Ж/д вокзал
- Стадион «Динамо»
- Ворота Минска
- Троицкое предместье
- Национальная библиотека
- Памятник Остров слёз
- Костел святого Симеона и святой Елены
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Сторожовская (парковка для тур. автобусов у шлагбаума, Троицкое предместье)
Завершение: Троицкое предместье, парковка по ул. Сторожовской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 сен 2025
Увидели самые значимые места в городе. Информативно, заинтересованно со знанием материала. Понравилась экскурсия.
А
Александра
24 авг 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства.
А
Алла
15 авг 2025
Профессиональный гид/Роман/, интересная подача, хорошо поставленная речь. Хотелось бы, чтобы была остановка ещё и у цирка. Благодарю
Ю
Юлия
28 июл 2025
Очень интересная и увлекательная экскурсия.
В
Валентина
26 июл 2025
Увидели Минск. Красавец! Гид просто молодец. Рекомендуем экскурсию, не пожалеете!
Н
Наталья
25 июл 2025
Очен замечательная экскурсия и экскурсовод
S
Svetlana
23 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Галина выше всех похвал!!!!
Много интересных построек но гид иногда путала право лево не всегда было понятно о каком здании идёт речь
П
Полина
19 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Познавательно, интересно рассказано! Посетили почти все знаковые места города+погода была комфортная) длительность 3, 5 часа, детям конечно многовато, но для взрослых норм.
Выходили 3 раза на пешию прогулку.
Выходили 3 раза на пешию прогулку.
Хорошая экскурсия по центру города,исключительно обзорная,с минимальными выходами из автобуса. Мы именно это и планировали. Спасибо эскурсоводу.
Все понравилось, спасибо.
