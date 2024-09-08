3.5 часа
Групповая
Лучший выборГлавное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
60Br за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: На площади независимости, Советская 18
Расписание: См. расписание
Завтра в 10:30
15 сен в 10:30
50Br за человека
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 сентября 2024Потрясающая экскурсия! Прекрасный экскурсовод Виталий! Очень много знает, очень интересно рассказывает, с душой и любовью к городу. Увидела Минск другими глазами. Очень хочется приехать еще раз и опять гулять по старым улочкам.
- ННикита8 сентября 2024Экскурсовод отличный. Транспорт выбран отвратительный,катать людей на микроавтобусе,где ничего не видно в окнах и душно,при том,что большая часть экскурсии проходит в транспорте - это ужасно. Подумайте над этим.
- ААндрей7 сентября 2024Экскурсовода звали Виталий. Очень понравилась подача информации,много нового и интересного узнали о стране в целом и конечно же о Минске! Рассказывал четко и громко,все было слышно. Спасибо,! Будем рекомендовать вас своим друзьям!
- ИИрина6 сентября 2024Большое спасибо нашему гиду Вячеславу и водителю Александру за познавательную экскурсию! Очень интересно, гид просто живет Минском. Это чувствовалось в
- ССергей3 сентября 2024Благодаря Вячеславу, сегодня состоялось наше знакомство с Минском. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Вячеслав максимально подробно, не без юмора(к
- ННаталья1 сентября 2024В Минске мы не первый раз. Но Вячеслав сумел нас заинтересовать интересной информацией, которую мы раньше не знали. Плюс хорошая легкая подача. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Памятник Ленину»
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