Памятник Ленину – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Ленину» в Минске, цены от 50 Br. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
725 отзывов
3.5 часа
Групповая
Лучший выбор
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
60Br за человека
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Пешая
128 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: На площади независимости, Советская 18
Расписание: См. расписание
Завтра в 10:30
15 сен в 10:30
50Br за человека
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
На машине
54 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Потрясающая экскурсия! Прекрасный экскурсовод Виталий! Очень много знает, очень интересно рассказывает, с душой и любовью к городу. Увидела Минск другими глазами. Очень хочется приехать еще раз и опять гулять по старым улочкам.
  • Н
    Никита
    8 сентября 2024
    Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
    Экскурсовод отличный. Транспорт выбран отвратительный,катать людей на микроавтобусе,где ничего не видно в окнах и душно,при том,что большая часть экскурсии проходит в транспорте - это ужасно. Подумайте над этим.
  • А
    Андрей
    7 сентября 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Экскурсовода звали Виталий. Очень понравилась подача информации,много нового и интересного узнали о стране в целом и конечно же о Минске! Рассказывал четко и громко,все было слышно. Спасибо,! Будем рекомендовать вас своим друзьям!
  • И
    Ирина
    6 сентября 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    Большое спасибо нашему гиду Вячеславу и водителю Александру за познавательную экскурсию! Очень интересно, гид просто живет Минском. Это чувствовалось в
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    его рассказах. За 3 часа мы узнали и историю Минска, и подвиг его жителей во время Великой отечественной войны, чем сегодня занимаются жители, посмотрели многие здания с их удивительными архитектурными стилями и небольшими историями, увидели такой разный Минск. Очень рекомендуем эту экскурсию и гида Вячеслава.

  • С
    Сергей
    3 сентября 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    Благодаря Вячеславу, сегодня состоялось наше знакомство с Минском. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Вячеслав максимально подробно, не без юмора(к
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    месту) познакомил нас с этим прекрасным городом. Многое мы узнали, о чем даже и не подозревали. Получили ответы на многие наши вопросы. Однозначно, рекомендуем Вячеслава, как проводника, историка, прекрасного собеседника, любящего свой город и свою страну.

  • Н
    Наталья
    1 сентября 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    В Минске мы не первый раз. Но Вячеслав сумел нас заинтересовать интересной информацией, которую мы раньше не знали. Плюс хорошая легкая подача. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Памятник Ленину»

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  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
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  5. Верхний город
  6. Мирский замок
  7. Красный костёл
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2024
Сейчас в Минске в категории "Памятник Ленину" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 360. Туристы уже оставили гидам 907 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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