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Н Никита Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе Экскурсовод отличный. Транспорт выбран отвратительный,катать людей на микроавтобусе,где ничего не видно в окнах и душно,при том,что большая часть экскурсии проходит в транспорте - это ужасно. Подумайте над этим.

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И Ирина «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство читать дальше его рассказах. За 3 часа мы узнали и историю Минска, и подвиг его жителей во время Великой отечественной войны, чем сегодня занимаются жители, посмотрели многие здания с их удивительными архитектурными стилями и небольшими историями, увидели такой разный Минск. Очень рекомендуем эту экскурсию и гида Вячеслава. Большое спасибо нашему гиду Вячеславу и водителю Александру за познавательную экскурсию! Очень интересно, гид просто живет Минском. Это чувствовалось в

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