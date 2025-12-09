Мои заказы

Рождественская сказка в Суле - из Минска

Почувствовать дух белорусского Рождества и поддержать народные традиции
Зимой, особенно на Рождество, историко-культурный комплекс «Сула» превращается в атмосферное место, где горят огоньки и живут старинные традиции.

Вы погуляете по уютным фотогеничным локациям, встретите фольклорных героев и станете участниками новогодней сказки.
Описание экскурсии

  • Вы заглянете в усадьбу Ленских, кузницу и водяную мельницу, увидите действующие ремесленные мастерские.
  • Познакомитесь с персонажами белорусского фольклора и узнаете, кто такие «Зюзя» и «Вядуння».
  • Поколядуете, поворожите на будущее и обязательно встретитесь с Дедом Морозом.
  • Сделаете яркие фотографии у нарядных домиков и подсвеченных аллей.
  • Взрослые могут продегустировать уникальный бровар, а дети посетят кукольный театр — батлейку.

Организационные детали

  • В стоимость включено: входные билеты и экскурсионное сопровождение в Суле, тематическая новогодняя программа, комплексный обед после экскурсии, транспортное сопровождение и услуги сопровождающего гида из нашей команды.
  • Комплекс находится в часе езды от Минска.
  • Ограничений по возрасту нет, экскурсия подходит для взрослых и детей.

в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5120 ₽
Дети до 18 лет4850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 20336 туристов
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с ее традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и
позволят по-настоящему насладиться пребыванием в Беларуси. Проверенные маршруты, только профессиональные сертифицированные гиды и комфортный транспорт делают наши экскурсии и туры по Беларуси лучшими на туристическом рынке. У нас самые выгодные предложения по экскурсиям по Минску, Бресту, Гродно и другим знаковым туристическим центрам.

