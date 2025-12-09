Зимой, особенно на Рождество, историко-культурный комплекс «Сула» превращается в атмосферное место, где горят огоньки и живут старинные традиции.
Вы погуляете по уютным фотогеничным локациям, встретите фольклорных героев и станете участниками новогодней сказки.
Вы погуляете по уютным фотогеничным локациям, встретите фольклорных героев и станете участниками новогодней сказки.
Описание экскурсии
- Вы заглянете в усадьбу Ленских, кузницу и водяную мельницу, увидите действующие ремесленные мастерские.
- Познакомитесь с персонажами белорусского фольклора и узнаете, кто такие «Зюзя» и «Вядуння».
- Поколядуете, поворожите на будущее и обязательно встретитесь с Дедом Морозом.
- Сделаете яркие фотографии у нарядных домиков и подсвеченных аллей.
- Взрослые могут продегустировать уникальный бровар, а дети посетят кукольный театр — батлейку.
Организационные детали
- В стоимость включено: входные билеты и экскурсионное сопровождение в Суле, тематическая новогодняя программа, комплексный обед после экскурсии, транспортное сопровождение и услуги сопровождающего гида из нашей команды.
- Комплекс находится в часе езды от Минска.
- Ограничений по возрасту нет, экскурсия подходит для взрослых и детей.
в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5120 ₽
|Дети до 18 лет
|4850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 20336 туристов
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с ее традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
Отправиться в парк интерактивной истории без забот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер Минск - Сула
Индивидуальный трансфер в парк «Сула» без суеты и сложной логистики. Насладитесь атмосферой средневековья и вернитесь в Минск с комфортом
Завтра в 00:30
11 дек в 00:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.