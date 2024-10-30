Мы с вами прогуляемся по спиралям истории города Минска, узнаем как жили город и его жители, пройдемся путями, которыми развивался город, узнаем о людях, чьи жизни связаны с городом Минском. Дополнительно можем посетить атмосферную кофейню.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Наша прогулка начнется у истоков современного города Минска. И, как много веков назад меняне, пройдемся по спиралькам истории города. Заглянем в одно из предместий Минска, насладимся его атмосферой, можем заглянуть в уютное кафе. Переместимся на территорию верхнего города, которая практически 4 века была центром города. Полистаем энциклопедию архитектуры и узнаем, как Минск может оставаться старым и современным городом одновременно. Будем заглядывать в минские дворики и узнаем, что общего у Минска и Италии. И, конечно, познакомимся с историей людей, которые жили и живут в нашем городе. Узнаем о знаменитых личностях, которые оставили свой след в истории Минска, и о простых горожанах, которые делали его таким, каким мы его знаем. Маршрут • Минское замчище. Место откуда берет свое начало современный город Минск.
- Троицкое предместье. Атмосферный район города.
- Верхний город. Энциклопедия архитектуры города Минска.
- Проспект Независимости. Главная артерия города.
• Площадь Независимости. Замыкание спирали времени Минска старого и современного. Важная информация:
- В стоимость экскурсии не входит стоимость напитков в кофейне и баре, сувениров. Во многих точках есть возможность расплатиться картой. Но для пожертвований, приобретения свечей в храмах могут потребоваться наличные деньги.
- Это индивидуальная экскурсия. Мы будем двигаться в комфортном для вас темпе, поэтому время экскурсии может быть немного увеличено.
- По желанию возможны отклонения от маршрута. Если у вас есть какие-либо пожелания или вы хотите включить в маршрут какие-либо достопримечательности – просто сообщите об этом на этапе бронирования.
- Погода Минска радует нас своих разнообразием: важно ориентироваться на погоду в городе в день экскурсии.
- Это пешеходная экскурсия, лучше быть в удобной обуви.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Минское замчище
- Троицкое предместье
- Верхний город
- Проспект Независимости
- Площадь Независимости
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. Метро Немига
Завершение: Площадь Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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